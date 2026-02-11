医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、2026年1月21日、医療複合施設 i-Mall 内 ISEIKAI lounge さくらテラスにて、江崎グリコ株式会社と共同で「第4回 江崎グリコ株式会社×医療法人医誠会 医誠会国際総合病院 小児セミナー」を開催しました。本セミナーでは、母子の健康をテーマに、防災とこころと身体のケアについて、栄養士・子ども心理カウンセラーおよび産科医師がそれぞれの専門分野から解説し、日常生活にもいかせる知識を共有しました。

防災と日常ケアの二つのテーマを扱った小児セミナー

地震や豪雨などの自然災害が相次ぐ中、家庭における防災は暮らしの中で欠かせなくなっています。妊娠期や子育て期にある家庭では、非常時における安全や生活の維持について、平時から考えておくことが重要とされています。一方で、産前産後の身体やこころの変化、育児に伴う不安など、日常生活における母子の健康課題も身近なテーマです。体調や気持ちの変化を理解し、無理のない形でケアを行うことは、母子の安心につながります。本セミナーでは、防災とこころと身体のケアという二つの異なる視点を取り上げ、それぞれについて専門的な知識を共有しました。

専門家による防災とこころと身体のケアの講演内容

当日は、江崎グリコ株式会社の栄養士・子ども心理カウンセラーと、医誠会国際総合病院の産科医師が登壇しました。江崎グリコ株式会社の栄養士・子ども心理カウンセラーは、災害時における母子の食の備えを中心に、心理面にも触れながら、家庭での備えや日常生活における工夫について説明しました。医誠会国際総合病院の産科医師は、妊娠期から産後にかけての身体やこころの変化について説明し、心身の負担を軽減することで、お子様との生活に安心が生まれます。参加者は7組10名で、開催後のアンケートでは全7組が満足と回答しました。自由記述では、防災に関する知識が増えたことや、産前産後の身体やこころの変化を知り、不安が和らいだと感じたという声が寄せられました。また、家族として産後ケアを支える視点を学べた点や、医師の説明が分かりやすかった点が挙げられました。

次回セミナー案内

江崎グリコ株式会社と医療法人医誠会は、母子の健康に関する情報提供の取り組みとして、第5回小児セミナーを開催します。次回は、幼児期の食事と歯の健康や歯並びについてをテーマに、日常生活に身近な内容を専門家が解説します。

開催概要

・イベント名：第5回 江崎グリコ株式会社×医療法人医誠会 医誠会国際総合病院 小児セミナー・開催日：2026年3月18日（水）11:00～12:00（受付10:30）・会場：i-Mall（医誠会国際総合病院）SOUTH WING（南棟） ISEIKAI lounge さくらテラス2階サロン・定員：先着25名・参加費：無料・申込締切：2026年1月20日（火）16:00

講演テーマ・登壇者

・江崎グリコ株式会社 栄養士・子ども心理カウンセラー テーマ：幼児食のポイント講座（9か月頃～1歳半）・医誠会国際総合病院 歯科・矯正歯科 歯科医師 テーマ：幼児期の歯について

主催

医療法人医誠会・江崎グリコ株式会社（共同開催）

参加申込

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立され、ホロニクスグループとして大阪を中心に全国で病院、クリニック、介護老人保健施設などを運営しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数1,971名の体制※で、低侵襲治療、先進・先制医療、医療ＤＸ、本格的タスクシフト・タスクシェア、中央管制システム導入に取り組み、先進的かつ国際標準の総合病院を目指しています。※ 2025年4月現在