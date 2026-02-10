DEAN & DELUCAがBrigitteTanakaとつくったオーガンジーバッグ。オンラインストアにて2月17日（火）より数量限定で販売開始

株式会社ウェルカム

株式会社ウェルカムが運営するDEAN & DELUCA（本社：東京都港区 代表取締役：横川正紀）は、2026年2月17日（火）より、繊細な刺繍を施した遊び心のあるデザインが特徴のオーガンジーバッグを展開する「Brigitte Tanaka」とのコラボレーションアイテムとして、オーガンジーバッグ2種類をオンラインストアにて数量限定で販売開始します。

特集ページ： https://x.gd/V7TSd

DEAN & DELUCA のルーツを、２つの刺繍柄に

パリ1区にアンティークとコンテンポラリーをテーマにしたブティックを構える「Brigitte Tanaka」とのコラボレーションアイテムが、オンラインストア限定で登場します。

「Brigitte Tanaka」は、フランス人のブリジット・ジラウディと日本人のチエコ・タナカによるデュオブランド。アートを学んできた2人ならではの視点で、オーガンジーに繊細な刺繍を施した、遊び心あふれるバッグを提案しています。そして今回は、「Brigitte Tanaka」のシグネチャーであるオーガンジーバッグに、DEAN & DELUCA のルーツを表現した特別仕様のデザインを2種類ご用意しました。

1977年にDEAN & DELUCA の1号店として誕生した「ニューヨーク ソーホーの店舗」と、ブランドのルーツとも言える「地中海食材」をテーマに、2つの柄を繊細な刺繍で描いています。

美しい透け感のあるオーガンジー生地は、繊細な印象でありながら丈夫で、実用性も兼ね備えています。適度なハリ感のある生地に精巧な刺繍を施し、上質さが際立つ仕上がりに。中に入れるものによって表情が変わるのも、このバッグならではの魅力です。

「使い捨てのビニールバッグではなく、繰り返し使えるバッグを使ってほしい」というデザイナーの想いが込められた本アイテムは、折りたたんで内側の小さいポケットにコンパクトに収納できます。小さなバッグにも入れやすく、日常使いしやすいのも嬉しいポイントです。

Brigitte Tanaka（ブリジットタナカ）

フランス人のブリジット・ジラウディと日本人のチエコ・タナカによるデュオブランド。 アートを学んできた2人によってデザインされる、オーガンジーに美しい刺繍のされたバッグは様々なアイディアと遊び心に富んでいます。 エコバッグを日々に取り入れることを推奨しているエコフレンドリーなブランドです。

Instagram: https://www.instagram.com/brigittetanaka/

価格：\8,140（税込）

サイズ：高さ：55.5cm(持ち手部分:18cm) / 横：28cm / マチ：14cm

素材：バッグ本体：ナイロン100％ / 刺繍部分：ポリエステル100％

◆販売期間：2026年2月17日（火）～

※販売開始時間：11時～（システムの都合上、在庫反映にお時間がかかる場合がございます）

◆取扱店舗：オンラインストア

◆特集ページ： https://x.gd/V7TSd

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

ABOUT DEAN & DELUCA（ディーン&デルーカ）

DEAN & DELUCAは、世界中のおいしいものを集めた食のセレクトショップです。1977年、ジョエル・ディーンとジョルジオ・デルーカにより、アメリカ・ニューヨークのソーホーで誕生しました。以来“Living With Food”「“食すること”とは、人生を味わうこと」をフィロソフィーとして世界各国の食文化とつくり手を紹介しながら、食べることのよろこびをつないでいます。

日本では2003年に東京・丸の内に1号店をオープン。現在はマーケットストア19店舗、カフェ27店舗、オンラインストアを通じて、“みるたのしみ、つくるたのしみ、食するよろこび”をお届けし、日常の中にある食の豊かさを伝えています。

2027年のブランド創設50周年に向けて「日本のDEAN & DELUCA」として、つくり手とともに「食の文化」を支え、未来へつなぐ“文化の担い手”へと進化します。