福島中央テレビ(日本テレビ系列)は、2026年3月6日(金)よる7時から「サクマ＆ピース ゴールデン」を放送します。





サクマ＆ピース ゴールデン 楢葉町編 メインビジュアル





テレビプロデューサーの佐久間 宣行、アルコ＆ピースの平子 祐希。大人になったふたりが、福島を改めて見つめたら…。

愛ある“地元いじり”をしながら、福島が誇る日本を代表するヒトやモノに出会い全国に広まるようにプロデュースする街ぶらバラエティがとうとうゴールデンタイム特番に！

2021年から5シーズン(20回)に渡り、いわき市や福島市を巡ってきたが、今回の舞台は双葉地方の楢葉町(ならはまち)。前シーズンのラストで、「もし来てほしい市町村あれば…」と言ったところ楢葉町からの熱烈オファーが。オファーに応えて、本当にロケに行ってみました。





サクマ＆ピース ゴールデン 楢葉町編 場面写真1





サクマ＆ピース ゴールデン 楢葉町編 場面写真2





楢葉町から全国に届けられるあるものを貯蔵する巨大施設に潜入！大阪万博にも出展したあれが登場！さらに、毎日お昼を待たずに売り切れてしまうこともあるという幻の弁当を作る社長の悩みとは？そして、怖くて子供が泣きだす町のキャラクターをどうにかしたいという役場職員たちの苦悩とは？今回も全国に誇る福島の魅力に磨きをかけるべく、2人が必死のプロデュース！









■番組情報

番組名 ： サクマ＆ピース ゴールデン 楢葉町編

放送日時 ： 3月6日(金) 19：00～19：56(予定)

放送地域 ： 福島県内

出演 ： 佐久間 宣行、平子 祐希(アルコ＆ピース)

制作 ： 福島中央テレビ

番組WEBサイト： https://www.fct.co.jp/program_sp/sakuma_peace/golden_20260306/

番組公式X ： @SakumaAndPeace





サクマ＆ピース ゴールデン 楢葉町編 場面写真3





■出演者コメント

平子 祐希(アルコ＆ピース)≪いわき市出身≫

「福島県楢葉町からのアレが普段知らずに食べてた全国的なアソコにつながっているのは知らなかった！総じて、楢葉町の人がいい！改めて福島県民のエンタメ性の高さを実感しています。」





佐久間 宣行≪いわき市出身≫

「5年目で初のゴールデンなのにディレクターが前シーズンのADが担当してた(笑)。3月で震災から15年、この5年間で元気を取り戻したり、頑張って復興させている人たちを紹介出来てきたから、今回はその集大成みたいになりそう。」