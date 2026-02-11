株式会社Tieel（所在地：東京都中央区、代表取締役：高源 雅洋）が運営する、エルメス販売専門店「H3（エイチスリー）VINTAGE」は、2026年2月1日のエルメス正規価格改定に伴う中古市場の需要拡大を受け、希少なヴィンテージバッグおよび小物のラインナップを大幅に拡充いたしました。新品価格の高騰により、資産価値と個性が共存する「ヴィンテージ・エルメス」への注目が一般消費者の間で高まっています。当店ではこれに応えるべく、銀座の店舗において厳選されたコレクションを展開してまいります。

■価格改定を背景に「賢い選択」としての中古需要が加速

https://tieel-ec.com/blogs/hermes-column/hermes-price-revision

2026年2月1日、世界的な原材料費や物流費の高騰を背景にエルメスの正規価格が改定され、主要モデルを中心に値上げが実施されました 。この改定は、これからエルメスを手に取ろうとする消費者の購買行動に大きな変化を与えております。正規店での入手が年々困難になる中、価格改定は「新品を待つ」という選択肢だけでなく、「状態の良い中古品」や「現行にはない魅力を持つヴィンテージ品」を積極的に選ぶ流れを加速させており、二次流通市場での需要はかつてないほどに高まっております。

■「H3VINTAGE」が提案する、今こそ選ぶべきヴィンテージの魅力

銀座に拠点を置く「H3VINTAGE」は、エルメス製品に特化した販売専門店として、この市場の変化に迅速に対応しています。今回のラインナップ拡充では、以下のポイントに重点を置いております。【即納可能な人気モデルの確保】正規店では数年待ちとも言われる「バーキン」や「ケリー」をはじめ、人気モデルを店頭にて直接手に取って確認し、その場で購入いただける体制を整えております。【希少なヴィンテージ一点物の拡充】現行ラインにはない廃盤カラーや希少な素材を用いたアイテムを厳選。人とは被らない個性を求めるお客様のニーズに応えます。【「資産価値」の提供】定価が上がることで中古相場も安定しやすくなる中、長く愛用でき、かつ価値が落ちにくい個体をプロの視点で選別し、販売しております。

■H3VINTAGE（エイチスリーヴィンテージ）について

H3VINTAGEは、東京・銀座に店舗を構えるヴィンテージ・エルメス専門店です。「安心して一生ものを選んでほしい」という想いのもと、希少なモデルからデイリーに使えるアイテムまで幅広くラインナップしています。

＜店舗概要＞店舗名：H3（エイチスリー）VINTAGE所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F営業時間：10:00～20:00 (年中無休)電話番号：03-6438-9770公式サイト：https://tieel-ec.comLINE公式：https://lin.ee/WWXLATk

■会社概要

社名：株式会社Tieel (ティール)代表者：代表取締役社長 高源 雅洋所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F設立：2016年1月8日事業内容：リユース事業・EC事業URL：https://tieel.jp