合同会社trone（所在地：東京都／代表：清水貴之）は、オリジナルチェアブランド「trone（トローネ）」の新製品発表に伴い実施したクラウドファンディングプロジェクトを完走し、多くの方々からご支援をいただきました。本プロジェクトは、年齢や体型の変化によって従来の椅子に違和感を感じ始めた方、とくに円背傾向などにより「座ることがつらくなりつつある方」に向けて、「もう“座るのがつらい”と言わせない椅子を届けたい」という想いからスタートしました。

私たちは、多くの高齢者や姿勢変化のある方々が、次のような悩みを抱えている現状に着目しました。背中が丸くなった身体では、背もたれに押されて姿勢が崩れやすい胸郭が前かがみに圧迫され、呼吸が浅く苦しくなりやすい姿勢の悪化が、誤嚥リスクや内臓機能低下、気分の落ち込みにつながることがあるお尻への負担が大きく、「痛くて長く座っていられない」と感じやすい従来の椅子の多くは、姿勢が変化した身体を前提に設計されておらず、結果として“椅子に身体を合わせる”ことを強いているケースが少なくありません。

■一般的な椅子が抱える課題

troneはこうした課題を解決するために開発された、身体に寄り添う座り心地を追求した新発想のチェアです。クラウドファンディングを通じて多くの共感をいただき、このたび一般販売への本格展開を開始いたします。

身体の専門家と匠の技術が生み出す“納得の座り心地”

troneは、姿勢の専門家である理学療法士 大渕哲也氏「椅子の神様」と称される家具モデラー・椅子張り職人 宮本茂紀氏という二人の専門家の知見と技術を掛け合わせて開発されました。

クラウドファンディングのリターン企画として開催した体験会では、宮本茂紀氏が実際にtroneチェアを分解しながら、座面と背面の構造身体にフィットする曲線設計背中をやさしく支える独自機構など解説。参加者からは、「構造を知って、なぜこの座り心地になるのかが腑に落ちた」「見た目だけでは分からない完成度の高さに驚いた」といった声が寄せられ、troneの設計思想と品質への理解が深まりました。

〈座面〉クッション性を重視した4層構造に、さらに3つの補助材による多層構造で体圧を分散。長時間座っていてもお尻が痛くなりにくく、座面そのものもへたりづらい快適設計です。〈背面〉中央に向かって柔らかくなる3層構造が背中をやさしく包み込み、自然な姿勢をサポートします。

“介護用”ではなく「身体から発想した椅子」

troneは、一般的な福祉・介護用の椅子ではありません。長年にわたり身体と向き合ってきた専門家の視点と、熟練職人の経験から生まれた「座れなくなり始めた身体のための椅子」 です。“背中で支える”という独自コンセプトにより、長時間でも疲れにくい姿勢が自然と整う立ち座りがしやすいといった特徴を実現しています。

ヤマダモールでの取り扱いを開始

クラウドファンディング終了後、troneチェアは本格的な一般販売フェーズへ移行しました。その第一歩として、ヤマダデンキグループが運営するECプラットフォーム「ヤマダモール」 での取り扱いを開始しました。➤ 大手ECモールへの掲載により、より多くのお客様にtroneを知っていただく機会が広がります。今後はオンライン販売の拡大とともに、試座体験会などのリアルな体験機会の創出にも力を入れてまいります。

■製品ラインナップtrone Standardtrone Premiumtrone Super Premiumすべて完全受注生産で、熟練職人が一脚一脚手作業で仕上げています。

今後の展望

合同会社troneは今後も、「身体から発想した家具」という新しい価値観の提案高齢社会における新しい“座る文化”の創出日本の職人技術の発信をテーマに、商品開発とサービス展開を進めてまいります。

【会社概要】

会社名：合同会社trone代表者：清水貴之ブランドサイト：https://www.trone-japan.com/ヤマダモール掲載ページ：https://x.gd/aCEHL 【本件に関するお問い合わせ】合同会社trone担当：清水TEL：050-7112-6007Email：tronejapan@gmail.com