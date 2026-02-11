マイスター株式会社は、社員を対象とした社内映画視聴会を実施しました。本取り組みは、求人サービスを運営する企業として、社員一人ひとりが改めて仕事の意味や人との関わりについて考える機会をつくることを目的としています。

変化する時代の中で、仕事観を見つめ直す必要性

近年、リモートワークの普及やキャリアの多様化などにより、仕事に対する価値観や選択の幅は大きく広がっています。従来のように一つの会社に長く勤めるだけでなく、自分らしいキャリアの築き方を模索する人も増えています。求人サービスを運営するマイスター株式会社では、日々の業務を通じて、さまざまな職業観や人生観に触れています。営業活動の中で転職希望者の背景や想いを知る機会も多く、社内でも「仕事が人生に果たす役割」について深く考える場の必要性が共有されていました。

作品視聴を通じて、多様な選択や価値観に触れる機会を創出

今回の映画視聴会では、仕事や人間関係、人生の選択などを描いた作品を題材として選定しました。物語を通して異なるキャリアパスや価値観に触れることで、日々の業務とは異なる視点から、自身の仕事観や将来像を見つめ直すきっかけを提供することを狙いとしています。本取り組みは、知識の習得を目的とした研修とは異なり、作品を通じて感じたことを出発点に、自らの考えを深める気づきの場として企画されました。

視聴後の対話が生み出す相互理解と新たな視点

視聴後には、印象に残った場面や感じたことについて社員同士が意見交換を行いました。異なる部署の社員が参加することで、それぞれが持つ価値観や経験の違いを知る機会となり、相互理解の促進につながりました。通常の業務では共有する機会の少ない考え方や感覚に触れることで、職場内のコミュニケーションの活性化や、多角的に物事を捉える姿勢の醸成も期待されています。

求人情報を扱う企業としての責任感の実践

マイスター株式会社は、求職者と企業をつなぐサービスを運営する企業として、求人情報の提供にとどまらず仕事の背景にある人の想いや状況に目を向ける姿勢を大切にしています。本取り組みは、そうした考えを社内で共有し、より深い理解のもとにサービス提供を行うための一環です。今後も同社では社員の視野拡大と組織の活性化を目指し、価値観やキャリア観について考える機会を継続的に設けていく方針です。

「MAPJOBキャリア」について

https://career.mapjob.jp/index.php?region=8

「MAPJOBキャリア」は、地図から仕事を探せる求人サイトです。直感的な操作で「家から近い職場」を見つけられる設計が支持されています。