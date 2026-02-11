博多駅構内に位置する九州最大級のおみやげ処 「博多エキナカ マイング」に、福岡県内外の人気店が手掛ける渾身のあまおうスイーツがマイングに大集合します！和菓子や洋菓子、ベーカリーなど、さまざまなジャンルが総勢9店舗揃います。期間中、マイング限定スイーツの販売もございます。この機会にぜひ、お越しください。

「あまおう苺スイーツフェア」概要

**〇期間 2026年2月10日(火)～2月23日(月)****〇時間 11：00～19：00 ※売切次第終了****〇場所 マイング広場 (マイング中央部)********・TABLES タブレス****・台湾カステラ黄白白（マイング初出店）****・TOMODACHI NO DONUT（マイング初出店）****・チーズケーキ研究所****・博多まっかな苺****・つづみ団子****・マヌカンピス****・石村萬盛堂****・博多ミレメーレ**

https://www.ming.or.jp/strawberryfesta/saiji/

「あまおう苺スイーツフェア」開催について

**多彩に変化する「あまおう」の魅力を伝えるフェア**今や全国のスーパーや百貨店で購入できる、福岡を代表する苺の品種「博多あまおう」。その高い知名度の一方で、「あまおう」を使ったスイーツや加工品の多様な魅力は、まだ十分に知られていない部分もございます。そこで九州最大級のおみやげ処「マイング」では、毎年「あまおう」を主役にしたイベント「あまおう苺祭」を開催し、様々なあまおう関連商品を一堂に集めてPRを行っています。まるごと一粒を贅沢に使用した商品、生地やクリームに練り込んだ商品など、その表現方法は実に多彩です。それでもなお、魅力的な「あまおう」商品が数多く存在しています。九州の玄関口・博多駅の中に立地し、「九州最大級のおみやげ処」を掲げるマイングだからこそ、こうした多様な「あまおう」の魅力を最も発信できる場であると考え、「あまおうスイーツフェア」を企画しました。 好評につき、今回が2回目の開催となります。

**＜博多エキナカ マイング概要＞**博多駅構内１階に位置する、九州最大級の博多・九州のおみやげ処。毎日多くの県外からお越しのお客様で賑わうが、スーパーをはじめとした食品店舗も多く、地元のお客様にも多くご利用頂いていることが特徴。営業時間：9時～21時店舗数：全92店舗運営会社：株式会社博多ステーションビルWEB：https://www.ming.or.jp/Instagram：https://www.instagram.com/ming_hakata/X：https://x.com/ming_hakata