¡ÚÌ¾¸Å²°¡Û¥³¥áÊ¼¤ÎÁÏ¶È¤ÎÃÏ¡¦Âç¿Ü¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤È½é¥³¥é¥Ü¡ÖOSU GOOD HOOD¡×¤ò2·î21Æü(ÅÚ)¤è¤ê3Æü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ
TAIYO FLOWER¤Î¡Ö²Ö¡ß¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤Ç¿·¤¿¤Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡¢
¥Õ¥é¥ï¡¼¥í¥¹ºï¸º¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢ÌµÎÁÇÛÉÛ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFREE FLOWER¡×¤â¼Â»Ü¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥³¥áÊ¼ÁÏ¶È¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢78Ç¯´Ö¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿Âç¿Ü¾¦Å¹³¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¤«¤Ä¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¤¤È´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢¡ÖFREE FLOWER¡×¤È¡ÖTAIYO FLOWER POPUP STORE¡×¤ÎÆó¤Ä¤ò¼´¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¡ÖFREE FLOWER¡×¤Ï¡¢¡ÈÇÑ´þ¥Õ¥é¥ï¡¼¡É¤òÌµÎÁÇÛÉÛ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¾¦¶ÈÅª¤Êµ¬³Ê¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¥Ë¡¼¥º¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤ÇÎ®ÄÌ¥ë¡¼¥È¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯ºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²Ö¤ò³¹Æ¬¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢KOMEHYOÌ¾¸Å²°ËÜÅ¹ËÜ´Û1³¬¤Ë¤Ï¡¢TAIYO FLOWER¤Î»°Æü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£ TAIYO FLOWER ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´ÑÍÕ¿¢Êª¤ä¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸²ÖÉÓ¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö²Ö¤È¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎKOMEHYO¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¡¢¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ä¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ê¤É¤Î¥ê¥æ¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê²Ö¤ä¿¢Êª¤È¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤«¤¤¿¤Æ¤Æ¤¤¿¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤Î²Ö¤ä¿¢Êª¤ÎÎ¾Êý¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´ë²è¤¬¼Â¸½¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Öºî¤ê¼ê¤Ë·É°Õ¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î»ÈÌ¿¤òºÇÂç¸Â¤ËÁ´¤¦¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥áÊ¼¤¬·Ç¤²¤ë¥ê¥ì¡¼¥æ¡¼¥¹¤Î¹Í¤¨Êý¤È¡¢TAIYO¡¡FLOWER¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë²ÖÁª¤Ó¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦²Ö¤ä¿¢Êª¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¿Í¤È¿Í¤Î´Ø·¸À¤òÁÏ¤ë´ë¶È»ÑÀª¤ËÂ¿¤¯¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉáÃÊKOMEHYO¤ÈÀÜÅÀ¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢³¹¤ò¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¡¹¤Ë¡ÖÆü¾ï¤ò¾¯¤·ÆÃÊÌ¤Ë¤¹¤ëºÌ¤ê¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤ÎÁÏ¶È¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ëÂç¿Ü¥¨¥ê¥¢¤ÎÆø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖOSU GOOD HOOD¡× ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡TAIYO FLOWER POP UP STORE
¡ÖTAIYO FLOWER¡×¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿´ÑÍÕ¿¢Êª¤ä¥é¥°¥Þ¥Ã¥È¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸²ÖÉÓ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢KOMEHYO¤¬°·¤¦¡Ö²Ö¤ä¿¢Êª¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ä¥¹¥«¡¼¥Õ¡×¤â¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¿¢Êª¤È¥ê¥æ¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
POPUP¥¤¥á¡¼¥¸
¢ ¡ÖFREE FLOWER¡×¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¡ÖFREE FLOWER¡×¤Ï¡¢À¸»º»þ´ü¤ÎÄ´À°¤äºÙ¤«¤Êµ¬³Ê¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤Ç¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿²Ö¡¹¤òÀ¸»º¼Ô¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¡¢TAIYO FLOWER¤¬³¹¤æ¤¯¿Í¡¹¤Ë°ìÎØ¥Ö¡¼¥±¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£²Ö¤Î»ý¤Ä¡ÖºÌ¤ê¡×¤äºî¤ê¼ê¤Î¡ÖÁÛ¤¤¡×¤ò¼¡¤Ø·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è´ü´ÖÃæ¡¢Å¹ÊÞÆþ¸ýÉÕ¶á¤Ë¤Æ³ÆÆüÀèÃå100Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛÉÛÆüÄø¡§2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)¡Á23Æü(·î¡¦½Ë)¡¡³ÆÆü 14:00¡Á¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§KOMEHYOÌ¾¸Å²°ËÜÅ¹ËÜ´Û¡¡Ëü¾¾»ûÄÌÂ¦Æþ¤ê¸ýÉÕ¶á
²áµî¤ÎFREE FLOWER¤Î¼Â»ÜÎã
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡ÖOSU GOOD HOOD(¥ª¥ª¥¹ ¥°¥Ã¥É ¥Õ¥Ã¥É)¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)¡Á2·î23Æü(·î¡¦½Ë)
³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§KOMEHYOÌ¾¸Å²°ËÜÅ¹ËÜ´Û £±FºÅ»ö¥³¡¼¥Ê¡¼
³«ºÅ»þ´Ö¡§10:30¡Á19:30 ¡¡¢¨23Æü¤Ï18»þ30Ê¬¤Þ¤Ç
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥áÊ¼ Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡§¹ÊóÉô ¾ïÅÄ»í²¸
TAIYO FLOWER¤¬ºòÇ¯11·î¤ËÂç¿Ü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ögood natured¡Çs¡×¤Ï¡¢
Î©¤Á¾å¤²Åö½é¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤é¸Ä¿ÍÅª¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ
¡Ö°ì½ï¤ËÂç¿Ü¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤á¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
KOMEHYO¤Ï¡Ø¥ê¥æ¡¼¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ë°ÊÁ°¤«¤é¡¢¡Ø¥ê¥ì¡¼¥æ¡¼¥¹¢¨¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
TAIYO FLOWER¤¬¡¢À¸»º¼Ô¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Á¡¢²Ö¤ÎÌ¿¤òºÇÂç¸Â¤Ëµ±¤«¤»¤è¤¦¤È
¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¥â¥Î¡Ê²Ö¡Ë¤Î»ÈÌ¿¤òÁ´¤¦¤µ¤»¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤·¡¢º£²ó¤Î´ë²è¼Â¸½¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤ÀKOMEHYO¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¡¹¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢Âç¿Ü¤òË¬¤ì¤ë³§ÍÍ¤Ë¡Öº£ÆüÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ºÌ¤ê¤¢¤ëÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ö¥â¥Î¤Ï¿Í¤«¤é¿Í¤ØÅÁ¾µ¡Ê¥ê¥ì¡¼¡Ë¤µ¤ì¡¢Í¸ú¤Ë³èÍÑ¡Ê¥æ¡¼¥¹¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤³¤½¡¢ ¤½¤Î»ÈÌ¿¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥áÊ¼ÆÈ¼«¤Î³µÇ°¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Òechinacea (¥¨¥¥Ê¥»¥¢) ÂåÉ½¼èÄùÌò Æ£°æÎÉ²ð»á ¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Âç¿Ü¤Î³¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¸òº¹ÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£good natured¡Çs¤¬¤¢¤ëÆîÂç¿Ü¤È¡¢Ä¹¤¯Âç¿Ü¤ÎÊ¸²½¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¥³¥áÊ¼¤µ¤ó¤ÎËÜÅ¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¶õµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤½¤ÎÆó¤Ä¤¬¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«º£Æü¡¢Âç¿Ü¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤Ê¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ë¤â¤¤¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤ÊÈ¯¸«¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖFREE FLOWER¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢²Ö¤ÎÎ®ÄÌ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï¤Þ¤ÀåºÎï¤Ê¤Î¤Ë¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²Ö¤¿¤Á¤ò»È¤¤¡¢²Ö¤ò¡ÈÌµÎÁ¤ÇÇÛ¤ë¡É¤³¤È¤Ç¡¢²Ö¤òÁª¤ÖÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦´ë²è¤Ç¤¹¡£
²Ö¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤òÁÛ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤µ¤·¤¤¹Ô°Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´Ö¼«ÂÎ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²Ö²°¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¹³¤¤¤¿¤¤¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢²Ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃ¯¤«¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤êÂç¿Ü¤Î³¹¤ò¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾¯¤·³Ú¤·¤¯Êâ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖTAIYO FLOWER¡×¡¡±¿±Ä²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òechinacea
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Æ£°æÎÉ²ð
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èµÌ1ÃúÌÜ17-25
URL¡§https://www.echinacea-inc.com/
³ô¼°²ñ¼Òechinacea¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¡¦Âç¿Ü¤òµòÅÀ¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë²ÖÁª¤Ó¤ò¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢²Ö¤ä¿¢Êª¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¤È¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ À¸»º¼Ô¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¼è°ú¤ä»Ô¾ì¤Ç¤ÎÌÜÍø¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Å¹ÊÞÈÎÇä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶õ´ÖÁõ¾þ¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥°¥ê¡¼¥óÄó°Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤Ê¤É¡¢²Ö¤ä¿¢Êª¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Ö¤òÇã¤¦¡×¤³¤È¼«ÂÎ¤è¤ê¤â¡¢²Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÃ¯¤«¤òÁÛ¤¦»þ´Ö¡×¤ä¡Öµ¤»ý¤Á¤¬Æ°¤¯½Ö´Ö¡×¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»ö¶È¤Îº¬´´¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Ü¤È¤¤¤¦³¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿Í¤È¿Í¤¬¼«Á³¤Ë¸ò¤ï¤ë¡Èµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¸òº¹ÅÀ¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥áÊ¼ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ ¼Ò Ì¾ : ³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥áÊ¼
Âå É½ ¼Ô : ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ÆâÍ´Ìé
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ : °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü3ÃúÌÜ25ÈÖ31¹æ
U¡¡R¡¡L : https://komehyo.co.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ : https://www.komehyo.co.jp/s_pages/company/
¡Ø¥ê¥ì¡¼¥æ¡¼¥¹¤ò»×ÁÛ¤«¤éÊ¸²½¤Ë¡Ù¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤Ë¥ê¥æ¡¼¥¹¤ÎÈÎÇä¤ª¤è¤ÓÇã¼èÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£ÀìÌç¤Î´ÕÄê»Î¤ÈAI¤Ê¤É¤Î¥ê¥æ¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¿¿´æÈ½Äê¤äÉÊ¼Á¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢¾¦ÉÊ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤É¤òÃúÇ«¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤Ë»ÅÆþ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¿®ÍÑ¤ò¤Î¤»»Ô¾ì¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÌËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Í
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥áÊ¼¡¡¹ÊóÉô¡§¾ïÅÄ
TEL¡§090-5041-7603 (¾ïÅÄ)¡¿¡¡FAX:052-249-3188
Mail¡§press@komehyo.co.jp
