広島発のNPO法人IMAGINUS（イマジナス）は、フィリピン ネグロス島の子どもたちの未来のために、カカオとチョコレートを使ったクラフトファンディングに挑戦しています。今回は、一緒にプロジェクトを進めている日本のクラフトチョコレートブランドchocobanashi（チョコバナシ）さんに、クラウドファンディングの返礼品として、私たちのカカオ農園でとれたカカオからクラフトチョコレートを作っていただきました。レーズンやイチジクのようなドライフルーツの味にはじまり、ナッツ、僅かな酸味と渋み、それらのフレーバーを包みこむような甘みが特徴です。※今回のクラウドファンディング返礼品以外では手に入れることができないクラフトチョコレートですので、是非この機会に受け取ってみてください。※返礼品のチョコレートには限りがありますので、ご了承ください。

クラウドファンディングの詳細はこちらから

クラウドファンディング概要

https://for-good.net/project/1003022

•プロジェクト名：【カカオの力で子どもの未来を拓く】ネグロス島の貧困問題と教育格差を解決したい！•実施期間：2026年1月21日～2026年2月28日•目標金額：ファーストゴール：80万円 セカンドゴール：70万円 合計150万円•リターン：クラフトチョコレート、カカオニブグラノーラ等•支援金の使い道ご寄付いただいた支援金はカカオ農家さんへの技術指導と苗木・肥料配布、モデル農園の運営費用として活用させていただきます。

チョコレートの原料、“カカオ“ じつはフルーツだった！

ラグビーボールのような形をしたカカオ。その外側の部分を「カカオポッド」と呼びます。カカオポッドは非常に硬い殻に覆われていますが、ナイフでパカッと開けると、白くてヌルヌルとした「カカオパルプ」と呼ばれる果肉が現れます。このカカオパルプに包まれている種子が、チョコレートの原料となるカカオ豆です。カカオは幹に直接果実が実る「幹生果（かんせいか）」と呼ばれるフルーツなのです。さらに近年では、カカオに含まれるカカオポリフェノールやカカオプロテインによる血圧低下や美容効果が注目されています。

チョコレートは発酵食品！

「発酵」とは微生物の働きを利用して食品を作ることです。カカオ豆の発酵は、カカオパルプに含まれる糖分を栄養にして育つ、たくさんの微生物の働きで行われます。カカオ豆を発酵させる目的は、カカオ豆の渋みと苦みを低減しフルーティさなど新たなフレーバーを生むこと、そして種を死滅させて発芽させないことです。「発酵」は、カカオの持つ香りのポテンシャルを最大限に引き出すための、重要な工程なのです。

学びをあきらめない未来を、ネグロス島から

IMAGINUSが活動する、フィリピンのネグロス島山間部では、多くの子どもたちが学びたくても学校に通えない現状があります。その理由は、家から学校までの距離が遠く徒歩通学が困難であること、そして交通費や学費を負担できない家庭が多いという、地理的・経済的な二重の壁です。その結果、多くの子どもが中学以降の進学を断念せざるを得ず、十分な教育を受けることができていない家庭が多く存在しています。イマジナスは、この壁をコミュニティが自立できる仕組みを通して解決したいと考えています。

一粒のカカオが、地域の未来を育てる循環モデル

私たちは2023年よりネグロス島の丘陵地帯で約1ヘクタールのカカオ農園を運営し、成功事例となるモデル農園づくりに取り組んでいます。この農園を軸に、山間部の農家へ栽培技術を指導し、収量向上を実現します。収穫された豆は市場より高い価格で買い取り、副収入を創出。さらに自らクラフトチョコレートへ加工し、付加価値を高めて販売することで、持続可能なビジネスとして循環させることが目標です。販売で得た収益は、さらなる技術支援や子どもたちへの奨学金へ再配分されます。しかし、技術指導の拠点でもあるモデル農園を継続的に運営していくには、日々の管理や専門家の指導など、人的な支えが不可欠です。その維持管理費として、今回のクラウドファンディングの資金を必要としています。

未来を共につくるために ネグロス島の子どもたちが、貧困や距離という壁に阻まれず学び続けられる未来をつくるため、皆さまのご支援を心よりお願いいたします。

NPO法人IMAIGNUS（イマジナス）とは

広島県発のNPO（国際NGO）で青年海外協力隊出身（サモア派遣）の高橋大海（代表）らによって2013年に広島大学内で結成された。インドとフィリピンで児童保護、教育などの国際協力を行う一方、日本の大学生や高校生にスタディツアーやインターン機会を提供するグローバル人財育成を行う。国内では災害復興支援、里山コミュニティ再生、子育て場づくりなども行なう。

＜問合わせ先＞

特定非営利活動法人IMAGINUS住所：〒739-0262 広島県東広島市志和町志和東1152 ＜フィリピンオフィス＞ Zamboanguita, Negros Oriental Philippinesメール：imaginus2013@gmail.com電話番号：080-8040-3402（高橋）

イマジナスについてはこちらから

ホームページ

https://www.imaginus.jp/

Instagram

https://www.instagram.com/malikacacao?igsh=aGpyY2dwMjNsY3Jx

Facebook

https://www.facebook.com/share/1ASB9h5Qf6/?mibextid=wwXIfr