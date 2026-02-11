札幌大学（札幌市豊平区）の綱島洋一教授は、朝日新聞WEEKLY『AERA』（朝日新聞出版、2026年2月2日号）の巻頭特集「地方創生の新しい波　グローバル化を地域振興の起爆剤に」において、記事を執筆した。同記事はAERA DIGITAL（アエラデジタル）でも読むことができる。

　特集では、インバウンドの受け入れや移住促進といった取り組みを通じて、地域が本来持つ強みを国際化によって活かし、地方振興へと結び付ける実践例を紹介。地域固有の文化や資源を世界とつなぐことで生まれる、新たな地方創生の可能性について論じられている。

　綱島洋一教授は元朝日新聞の記者で、ジャーナリズム論、北海道経済論を専門分野として札幌大学の教壇に立っている。特集ではニセコについて取り上げている。

◆綱島洋一教授経歴

・1981年4月 朝日新聞社入社

・2016年3月 朝日新聞社退社

※朝日新聞では、金融、経済分野専門の記者として奉職

・2022年4月　札幌大学赴任

