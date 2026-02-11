こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
札幌大学の綱島洋一教授が『AERA』巻頭特集を執筆 ―「グローバル×地方創生」の可能性を論じる―
札幌大学（札幌市豊平区）の綱島洋一教授は、朝日新聞WEEKLY『AERA』（朝日新聞出版、2026年2月2日号）の巻頭特集「地方創生の新しい波 グローバル化を地域振興の起爆剤に」において、記事を執筆した。同記事はAERA DIGITAL（アエラデジタル）でも読むことができる。
特集では、インバウンドの受け入れや移住促進といった取り組みを通じて、地域が本来持つ強みを国際化によって活かし、地方振興へと結び付ける実践例を紹介。地域固有の文化や資源を世界とつなぐことで生まれる、新たな地方創生の可能性について論じられている。
綱島洋一教授は元朝日新聞の記者で、ジャーナリズム論、北海道経済論を専門分野として札幌大学の教壇に立っている。特集ではニセコについて取り上げている。
地方創生の新しい波 | AERA DIGITAL
※『AERA』は、全国の書店、コンビニエンスストア、駅売店などで販売されているほか、AERA DIGITALでも記事を読むことができます。
◆綱島洋一教授経歴
・1981年4月 朝日新聞社入社
・2016年3月 朝日新聞社退社
※朝日新聞では、金融、経済分野専門の記者として奉職
・2022年4月 札幌大学赴任
綱島洋一教授の教員紹介についてはこちら
▼本件に関する問い合わせ先
札幌大学企画部入試・広報課
住所：札幌市豊平区西岡３条７丁目３番１号
TEL：011-852-9190
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
