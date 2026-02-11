Galaxy Unpacked 2026年2月： 次世代のAIフォンがあなたの生活をより簡単で快適に





新たなSamsung Galaxy Sシリーズがまもなく登場します。

日常の操作をシンプルにし、安全性を確保し、

手にした瞬間からGalaxy AIがシームレスに統合されていることを実感できるよう設計されました。

毎日のあらゆる行動を快適にするモバイル体験をご体感ください。

サムスン電子は、2月25日（現地時間）米国サンフランシスコでGalaxy Unpackedを開催します。

インテリジェンスが真のパートナーとして適応し、AI時代の新たなフェーズを切り開きます。

Samsung Galaxyの最新技術のUnpackedにぜひご参加ください。

当日のイベントは2026年2月26日午前3時（日本時間）から

Samsung Japan公式サイトhttps://www.samsung.com/jp/、

Samsung Japan公式YouTube https://www.youtube.com/@SamsungJPNでライブ配信いたします。

■本日開始！「あなただけの特別オファー新製品購入キャンペーン」

対象期間中に事前登録をし、対象の新製品をご購入された方に、Samsungオンラインショップクーポン4,500円をプレゼントいたします。

●キャンペーン期間

事前登録期間： 2026年2月11日(水)9:00 ～ 2026年2月26日(木) AM

購入期間： Galaxy Unpacked後の国内予約開始日時 ～ 2026年4月10日(金)23:59

クーポン有効期間： 発売日 ～ 2026年5月14日(木)23:59

※上記期間は変更になる可能性がございます。

●対象製品

Galaxy Unpacked後に順次、発表予定

●事前登録フォームはこちら

https://www.samsung.com/jp/unpacked/





●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。