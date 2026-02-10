簡単にピンバッジが作れる「デザインシミュレーター」を、「ピンバッジの達人」よりリリース

株式会社BeBlock

企業・飲食店向けの販促支援及び、グッズ・ノベルティ製作事業を展開する株式会社BeBlock（本社：愛知県名古屋市、代表：松村祐輔）は、 自社運営のオリジナルピンバッジ製作サイト「ピンバッジの達人(https://pintatsujin.com)」（https://pintatsujin.com）にて、初心者でも簡単にピンバッジが作れる「デザインシミュレーター」をリリースしました。

■画像データがあればOK。PC・スマホから簡単にピンバッジを作成可能

2026年1月26日、オリジナルピンバッジ製作サイト「ピンバッジの達人」（https://pintatsujin.com）より、初心者でも簡単にピンバッジが作れる「デザインシミュレーター」をリリース。これは「ピンバッジを作りたいけど、データ作成が難しそう」といった、ピンバッジ作りに抵抗のあった方々の要望に応えて実現したシステムです。

■デザインシミュレーターとは

パソコンやスマートフォンから、誰でも簡単にピンバッジが作れる機能です。好きな画像・写真を配置するだけでOK！文字やスタンプを付けて可愛く装飾ができます。

■対応商品

・ドーム型ピンバッジ(https://pintatsujin.com/category/domepinbadge.html)

・缶ピンバッジ(https://pintatsujin.com/category/canpinbadge.html)

■ピンバッジデザインシミュレーターの特設ページ

ドーム型ピンバッジ缶ピンバッジ

https://pintatsujin.com/guide_datasystem.html

ページ内には、「ご利用の流れ」「データ作成時のポイント」の解説のほか、「体験版」も用意しています。

【「ピンバッジの達人」概要】

●屋号

ピンバッジの達人

●運営

株式会社BeBlock

●開設日

2021年4月5日

●商品

「ピンバッジ」、「高級ピンバッジ」、「ドーム型ピンバッジ」、「ステンレスピンバッジ」、

「プリントピンバッジ」、「メタルキーホルダー」、「ラバーキーホルダー」、

「チャーム付きピンバッジ」、「グリッターピンバッジ」、「いぶし仕上げピンバッジ」、

「オリジナルコイン」、「アクリルバッジ」、「缶ピンバッジ」、「木製ピンバッジ」ほか

●納期

商品・注文個数により異なる

●価格

商品・注文個数により異なる

●HP

https://pintatsujin.com

●特徴

・最短5営業日（短納期）、スピード納品・格安の定型ピンバッジから、

色や形状にこだわりたい方向けのピンバッジまで幅広く取り揃えています

・注文・支払い・入稿まで、全てネット完結。用途・個数別の価格表を掲載しています

・最小10個から大ロットまで、製作可能です

・「入稿データ制作アシストサービス」（有料）で、入稿データ制作を徹底サポートします

・お急ぎの方も安心の電話サポートあり。熟練のスタッフが迅速・丁寧にサポートします

・販売用、贈答用、ノベルティなど、様々なシーンに対応したパッケージを用意

会社概要

社名：株式会社BeBlock

東京オフィス：東京都品川区西五反田2-7-12 五反田アレー5F

名古屋オフィス：愛知県名古屋市中村区名駅5-21-8 船入ビル2F・3F

代表者：代表取締役 松村 祐輔

設立：2002年8月

従業員数：242名（役員、アルバイト・パート含む）

資本金：2000万円

事業内容：企業・飲食店向けの販促支援及び、グッズ・ノベルティ製作事業

会社HP：https://beblock.co.jp