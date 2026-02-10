【nana-nana × tuki.】いよいよ明日、武道館にて解禁！アーティスト本人とお揃い、真珠鑑別書付きの「スーパーシークレット」がランダム封入～

コネクト株式会社

コネクト株式会社（本社：東京都港区／代表取締役会長：百瀬俊介、代表取締役社長：山田雄亮、取締役：小川知志）の子会社である73株式会社が展開するブランド「nana-nana（ナナナナ）」は、圧倒的な歌唱力と表現力で注目を集めるシンガーソングライター「tuki.（ツキ）」とのコラボレーションにおいて、これまで詳細を伏せていた「シークレットアイテム」の詳細を明日2月11日の日本武道館公演に先駆け、本日公開いたします。

本コレクションには、希少なアコヤ真珠を使用した世界に一つだけの「スーパーシークレット」を含む、極めて限定的なコレクションとなっています。

■ 世界に一つだけの奇跡「スーパーシークレット」

今回のコラボレーションの目玉として、A4 PVC／A4 TPUに付いてくる「オリジナルusagiさんチャーム」の中でも、幸運な1名だけが手にできる「スーパーシークレット」をご用意しました。

この個体には、希少性の高いアコヤ真珠のアクセサリーが付属。アコヤ真珠は、アコヤ貝から採れる本真珠の代表格であり、その美しい輝きは唯一無二の存在感を放ちます。さらに、このアコヤ真珠はtuki.本人が所有するものと唯一の“お揃い”となっており、真珠鑑別書も同梱される究極の特別仕様です。本アイテムは チャームから取り外し、ブレスレットとしてもお使いいただける2WAY仕様となっています。

■ 数量限定「シークレット・刺繍モデル」

同じく数量限定で登場するシークレットアイテムは、「オリジナルusagiさんチャーム」に繊細な「月型」の刺繍が施された特別モデルです。アーティストの名を冠した「月」をあしらったこのチャームは、限られた数しか存在しないため、手に取ることができた方は極めて幸運な逸品となります。

■ 販売概要

2月11日の日本武道館会場およびnana-nana公式サイトでの先行販売に続き、tuki.公式グッズストアでの取り扱いも正式に決定いたしました。

■ 販売スケジュール

- 【先行販売】2月11日（水・祝）○nana-nana オフィシャルサイト（11:00～）（https://nananana-jp.com/）○tuki. 日本武道館ライブ会場 物販ブース（12:00～）

- 【追加販売】2月13日（金）○tuki. Live official goodsサイト（18:00～）（https://official-goods-store.jp/tuki/）

■ アコヤ真珠（Akoya Pearl）について

アコヤ真珠とは、アコヤ貝から採れる本真珠の代表格です。アコヤ貝は真珠をつくれる母貝として広く知られ、別名「真珠貝」とも呼ばれます。四季のある日本の海で育まれることで生まれる、きめ細やかで上品な光沢が最大の特徴です。

■ tuki. プロフィール

突如現れた謎のシンガーソングライター・tuki. (ツキ)。

現在高校2年生。

13歳からTikTokで弾き語り投稿を開始し、歌声以外の情報がベールに包まれる中、2023年9月29日に『晩餐歌』でデビュー。

2024年12月「第75回NHK紅白歌合戦」へ出場し、現役女子高生シンガーソングライターの初出場として、大きな話題を巻き起こした。

2026年2月11日（水・祝）初となる単独公演を日本武道館で実施する。

■ nana-nanaについて

独自の世界観を形にするデザインチームが手がけるバッグブランド。ペーパーサイズ（A4, A5など）をそのままバッグのサイズに落とし込んだシリーズなど、遊び心のあるミニマルなデザインが特徴。2017年よりオリジナルレーベルをスタートし、2020年からはリサイクル素材を多用しサステナビリティへの取り組みに尽力しています。

- nana-nana 公式HP：https://nananana-jp.com/- nana-nana 公式Instagram：https://www.instagram.com/nanananaofficial/

本件に関するお問合せ先

73株式会社(セテンタイトレス）

電話：03-4446-2110

メールアドレス：info@setenta-y-tres.com