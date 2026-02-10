【2026年2月17日（火）16時開催＠オンライン】知財×AIリーガルテックセミナー（第23回）

リーガルテック株式会社

【知財×AIリーガルテックセミナー】

＜第23回＞

講師：木本 大介 氏（弁理士 リーガルテック株式会社 アドバイザー）

司会：平井智之（リーガルテック株式会社 代表取締役社長）

セミナー概要

【AI実務セミナー】 生成AIでここまでできる！発明抽出・特許調査・発明提案書作成を“一気通貫”で行う実務フロー【弁理士 木本大介】

開催日時：2026年2月17日（火）16時～17時（オンライン開催/Teams）

お申込みはこちら :https://events.teams.microsoft.com/event/b6e81700-07b0-4eab-8f4d-fa9826e06ea6@917afd5a-1fbd-453b-b9e6-18f98069de3d

発明者や知財部が直面する「発明届出」の作業。

発明の抽出から、先行技術の確認、そして届出書の作成まで--。

これまで属人的で手間のかかっていたプロセスを、生成AIでどこまで効率化できるのか。

本セミナーでは、MyTokkyo.Aiを実際に使いながら、発明創出⇒先行技術調査⇒発明届出書作成という一連のフローをデモ形式でご紹介します。

講師には、スタートアップの知財戦略を支えてきた実務家であり、木本大介 弁理士をお迎えします。

現場の知見と最新AIツールの組み合わせにより、発明届出業務がどう変わるのかを体感いただけます。

このセミナーで学べること

・発明抽出を効率化するための生成AIの活用法

・「喉越しの良い」先行技術調査の進め方

・発明届出書をAIと共同で作成する実務フロー

・知財部・研究開発部がAI導入によって得られる具体的なメリット

【登壇者紹介】

木本大介 氏 （弁理士 リーガルテック株式会社 アドバイザー）

2003年 上智大学大学院電気電子工学専攻修了後、株式会社リコーに入社。知的財産部で、複写機を中心とした電気・機械分野の権利化業務に従事。

2006年 弁理士登録、特許事務所にて電気・ソフトウェア分野を中心に出願代理業務に従事。

2018年 ピクシーダストテクノロジーズ会社に知財マネージャとして参画。知的財産業務及び契約業務の実務及びマネジメントに従事。IP BASE AWARD 2021スタートアップ部門グランプリ、令和4年度「知財功労賞」の受賞に貢献。人事責任者・広報責任者・法務責任者も兼務。

◆資格：弁理士（付記）

◆委員等：日本弁理士会関東支部中小企業・ベンチャー支援委員会「ベンチャー支援部会」委員／「令和６年度IPランドスケープ支援事業」委員／スタートアップの課題解決のためのプロボノチームに関する調査研究事業委員

平井智之 （リーガルテック株式会社 代表取締役CEO）

2018年 立教大学大学院法務研究科修了後リーガルテック株式会社に入社。法務部、第三者委員会や米国民事訴訟（eディスカバリ）関連事業を経て、リーガルテック株式会社 代表取締役社長に就任。現在は代表取締役社長として特許AIツールの開発・セールス・マーケティング等事業全体をディレクション。

主催：リーガルテック株式会社

【知財×AIリーガルテックセミナー】では、リーガルテック株式会社が提供するAIツールなどをはじめ、ユーザー実務目線で情報をお届けします。

名 称：リーガルテック株式会社

設 立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役CEO：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供