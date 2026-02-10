【俳優・奈緒】これまでとこれからの想いを綴った、初の単行本『いつか』4/7発売

株式会社 宝島社

俳優・奈緒、30歳。

彼女が30歳になるまでに考えてきたこと、体験してきたこと、そして見てきた数々の風景。それらを、自ら執筆したエッセイ、手書きのコラージュ日記、写真で表現した初の単行本です。奈緒さんのお誕生日である本日2月10日（火）17時より予約受付を開始します。

地元・福岡にて

『いつか』は、「エッセイ」「フォトダイアリー」「手書きノート」「撮り下ろし写真」からなる4部構成。撮影の地は、奈緒さんの地元・福岡と、彼女がずっと行ってみたかった国・フィンランド。

写真を除くすべてのページは、奈緒さん自身が手がけています。これまで語られることのなかった「ほんとうの気持ち」に、思わずくすっと笑ってしまうようなユーモア。着眼点の面白さと、独自の文章表現、そして飾らない奈緒さんの視点が、この一冊に詰まっています。奈緒さんのまなざしに触れて、生きることや毎日の日常を、少し愛おしく思ってもらえたら。そんな願いが込められた一冊です。

フィンランドにて

フォトダイアリー

『奈緒 フォトエッセイ いつか』

発売日：2026年4月7日（火）／定価：3850円（税込）

【Amazonでのご予約者限定特典】

■フォトエッセイを期間内にAmazonでご予約の方に、奈緒さんデザインのオリジナルARフォトフレームをプレゼント！

フォトエッセイご予約URL： https://www.amazon.co.jp/dp/429906965X

プレゼントキャンペーン応募フォーム：https://forms.gle/hTSnvHERygUwevRPA

書店イベントの開催も決定！

4/4（土）＠東京

4/10（金）＠大阪

4/11（土）＠福岡

※詳細は後日発表

【奈緒（なお）プロフィール】

1995年2月10日年生まれ。福岡県出身。

2018年、NHK連続テレビ小説「半分、青い。」でヒロインの親友役に抜擢され、2019年公開の『ハルカの陶』で映画初主演を果たす。近年の主な出演作に、映画『傲慢と善良』、ドラマ「春になったら」「あのクズを殴ってやりたいんだ」「東京サラダボウル」「塀の中の美容室」、舞台『WAR BRIDE ―アメリカと日本の架け橋 桂子・ハーン―』など。明治座にて舞台『大地の子』が2/26～3/17で上演。