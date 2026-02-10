「こども未来アクション2026　小学生版」等の公表について

東京都

東京都では、チルドレンファーストの社会の実現を目指し、子供目線に立って政策のバージョンアップを不断に図りながら、子供政策を総合的に推進しています。

令和８年１月30日に公表いたしました「こども未来アクション2026」について、子供の成長・発達段階に応じて、本編の内容を分かりやすくまとめた「小学生版」「中高生版」、日本語を母語としない子供やご家庭の方などを広く対象とした「やさしい ことば版」を別冊として公表しましたので、お知らせいたします。

記

１ 公表資料

・こども未来アクション2026 小学生版

・こども未来アクション2026 中高生版

・こども未来アクション2026 やさしい ことば版

資料は、子供政策連携室ホームページからご覧いただけます。

URL： https://www.kodomoseisaku.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kodomo-mirai-action

（小学生版） （中高生版） （やさしい ことば版）

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略１ 子供（Children）「子供目線に立った政策の推進」