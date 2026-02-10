「こども未来アクション2026　小学生版」等の公表について

　東京都では、チルドレンファーストの社会の実現を目指し、子供目線に立って政策のバージョンアップを不断に図りながら、子供政策を総合的に推進しています。


　令和８年１月30日に公表いたしました「こども未来アクション2026」について、子供の成長・発達段階に応じて、本編の内容を分かりやすくまとめた「小学生版」「中高生版」、日本語を母語としない子供やご家庭の方などを広く対象とした「やさしい ことば版」を別冊として公表しましたので、お知らせいたします。



１　公表資料


　・こども未来アクション2026　小学生版


　・こども未来アクション2026　中高生版


　・こども未来アクション2026　やさしい ことば版


　　資料は、子供政策連携室ホームページからご覧いただけます。


　　URL： https://www.kodomoseisaku.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kodomo-mirai-action(https://www.kodomoseisaku.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kodomo-mirai-action)











　　　 （小学生版）　　　　　　　　　　 （中高生版）　　　　　　　 （やさしい ことば版）



本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。


戦略１　子供（Children）「子供目線に立った政策の推進」






　　