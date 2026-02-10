【PARCELLE JEWELRY あべのハルカス店】2月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリーあべのハルカス店(あべのハルカス近鉄本店 ウイング館2階)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てております。

2月、おかげさまで、パーセル ジュエリーあべのハルカス店は２周年を迎えることができました。



節目となる2月のあべのハルカス店では、春の彩りを添える「Pomponne（ポンポネ）」、小粒の宝石を端正に配した「Luce（ルーチェ）」、二段腰の石座が光を取り込む「Cent Couleur Finesse（サンクルール フィネス）」、ローズカットの宝石とシルバーの質感が響き合う「Palette（パレット）」など、新たな顔ぶれが並んでおります。



また2月も宝石との出会いや仕立てのご相談をお楽しみいただける各種ジュエリーイベントも開催いたします。創業メンバーが在店し、宝石選びからフルオーダーのご相談まで直接承る「Caravan」は2日間の開催。今月は“希少石”を主題とし、通常店頭では並ばない流通量の限られたルースや、買い付け直後の個性豊かな宝石をご覧いただけます。さらに、約100石の宝石が並ぶ「STONE marche」、一般販売前の新作や限定意匠をご覧いただける「TRUNK SHOW」など、多彩な催しをご用意しております。

※ パーセル ジュエリーのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。

TOPIC

■ Amethyst ― 2月の誕生石 アメシスト

高貴でやわらかな紫色を持つアメシストは、2月の誕生石として知られています。



誠実、心の平和、真実の愛を象徴するとされ、古くから多くの人に親しまれてきました。

名称はギリシャ語の「amethystos（酔わない）」に由来すると伝えられ、古代ギリシャでは理性を保つ石として扱われていたといわれています。

パーセル ジュエリーでは、ローズカットのアメシストを用いた「LIBER Trad（リーベルトラッド）」、ブルーサファイアを添えた「Cocon（ココン）」、ラウンドやオーバルの宝石を配した「Cent Couleur（サンクルール）」、アメシストとピンクサファイア、ピンクトルマリンを組み合わせたパヴェリング、花のような彫刻を施したカーヴィングジュエリーなど、さまざまな仕立てをご紹介しております。

同じアメシストでも、色の濃淡や内包物、カットの違いにより印象は大きく変化します。紫の奥行きと光の表情を、それぞれのデザインでご覧いただけます。

NEW ARRIVALS

ローズカット、パヴェ、カーヴィング、同じアメシストでも仕立てで表情はさまざまやわらかな紫が指先に溶け込む、ローズカットのリーベルトラッド胸元と手元にそっと添える紫。小粒でも印象に残るアメシストの輝き■ Pomponne ― 春を呼び込む Cheerful Color

パーセル ジュエリーを代表するシリーズ「Pomponne（ポンポネ）」より、春を先取るような彩りの新作ピアスとペンダントをご紹介いたします。

センターストーンを取り巻くメレダイヤモンドと、隣り合う色石の組み合わせにより、単色とは異なる表情が生まれます。冴えた色同士が光を受けて重なり、指先に明るさと奥行きをもたらします。

それぞれ使用する宝石や配色は一点ごとに異なり、ソリッドカラーからマルチカラーまで幅広い仕立てをご覧いただけます。単体での着用はもちろん、サイズ違いのポンポネや一文字リングとの重ねづけにも自然に調和いたします。

色石とメレダイヤモンドの組み合わせによる多彩な配色が揃うポンポネシリーズ顔周りに彩りと明るさを添えるスタッドピアスポンポネ ピアス & ペンダント：価格はお問い合わせください(K10・天然石・ダイヤモンド)■ Cent Couleur Finesse ― 細やかな仕立てによる上品な輝き

“100本作ると100通りの配色が生まれる”



そう言われる「Cent Couleur（サンクルール）」から派生した「Finesse（フィネス）」を、パーセル ジュエリーあべのハルカス店にてご紹介しております。

石座を二段腰のセッティングとすることで、従来のサンクルールに比べ、より煌めきが際立つ仕立てに。宝石が浮かび上がるようなクリアな印象と、側面からも表情を楽しめる立体感が特徴です。

今回ご用意した配色は9種。



イエローやブラウンのダイヤモンドを端から端まで留めた“オールダイヤモンド”配色は、指先の動きに合わせてシャープな輝きが連なります。一方、主にサファイアをあしらったカラーストーン配色は、色彩の重なりがより豊かな印象に。それぞれ異なる表情を持つため、お好みの色味からお選びいただけます。



ぜひお指へ通し、配色の違いをご覧になってください。

光を取り込む二段腰セッティング重ねるほどに色と輝きが広がるサンクルール フィネス：税込102,300円より(K10・天然石・ダイヤモンド)■ Luce ― 指先にやわらかな彩りの流れを

カラーストーンを五石並べたリング「Luce（ルーチェ）」。

等間隔に留められた小粒の宝石が、指先にやわらかな彩りの流れをつくります。配色は一本ごとに異なり、同じデザインでもそれぞれに個性が宿ります。

三点で支えるセッティングにより、側面からも光を受け、石の色味に自然な奥行きが生まれます。

厚みを抑えたフォルムは日常の装いにもなじみやすく、一本での着用はもちろん、他のリングとの重ねづけにも取り入れやすい仕上がりです。

リングに加え、ペンダントもご用意しております。店頭にてご覧いただけます。

小さな彩りが静かに連なるリング重ねてもすっきりとした印象ルーチェ：リング 税込41,800円より(K10・天然石)■ Palette ― シルバーの質感に、宝石の彩りを重ねて

長い歴史を持つ金属・シルバーは、使い込むほどに風合いを深めていく特性から、現代においても装身具として親しまれています。時間とともに表情を変えるその質感は、ジュエリーに独自の奥行きをもたらします。

パーセル ジュエリーでは、シルバーを主素材としたシリーズを直営店でもご紹介しております。これまで限られた機会でのみご覧いただいていたシルバージュエリーを、常設のラインナップとしてお選びいただけるようになりました。

「Palette（パレット）」は、アンティークジュエリーに多く見られるローズカットの宝石を中心に据えたリングです。石の配置や色味は一点ごとに異なり、地金の仕上げによって印象が変化するシリーズとして展開しております。

K18プレーティングのモデルは、温かみのある黄金色にブラウンやスノーホワイトのダイヤモンド、色彩豊かなサファイアを合わせ、やわらかな華やぎを添えます。

ロジウムプレーティングの白銀色は、ブルーやグリーン、ピンクの宝石と組み合わせることで、すっきりとした透明感のある表情に仕上がります。

さらに、センターにブラックプレーティングを施したモデルでは、縁取りの陰影が宝石の色彩を引き締め、落ち着いた印象を生み出します。

地金にほどよい量感を持たせながらも、シルバーならではの軽やかな着け心地を備えた仕立て。質感と配色の違いを楽しみながら、日常の装いに取り入れていただけるリングです。

JEWELRY EVENTS

パレット：K18プレーティングパレット：ロジウムプレーティングパレット：ブラックプレーティングパレット：税込130,900円より(SV(PLATE)・ダイヤモンド・天然石)

2月のPARCELLE JEWELRY あべのハルカス店では、新作ジュエリーのご紹介に加え、宝石そのものの魅力や、仕立ての背景に触れていただける各種イベントを開催いたします。

それぞれ内容が異なり、宝石の選び方や楽しみ方を、異なる角度からご体験いただける構成となっております。

まず、創業メンバーが在店する特別相談会「Caravan」。2月は“希少石”をテーマに、流通量の限られた一点限りのルースや、フルオーダーのご相談を承ります。

中旬には「TRUNK SHOW」を開催。“クラシカル”をテーマに、一般販売前の新作や限定コレクションなど、月内で最も多彩なジュエリーが店頭に並びます。

続いて、約100石の宝石を一堂にご覧いただける「STONE marche」。今月は“カラー”を軸に、「カシャライ産アメシスト」や「クリソベリルキャッツアイ」など、多彩なルースが並びます。

■ PARCELLE JEWELRY あべのハルカス店

【ご予約・お問い合わせ】

各イベントは混み合うことが多いため、ご予約のうえでのご来店がおすすめです。

お問い合わせは、お電話、または店頭スタッフまでお気軽にお声がけください。

◯ お電話：06-6625-2065（直通）

◯ あべのハルカス近鉄本店 ウイング館2階 アクセサリー売場

■ Caravan ― 2月10日(火)・23日(月・祝) ― 「希少石祭り」

「Caravan（キャラバン）」は、パーセル ジュエリーの立ち上げ期よりブランドに関わってきたメンバーが店頭に立ち、ジュエリーに関するご相談を直接承るスペシャルイベントです。



代表の品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）、デザイナー兼バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）、そして創業者であり現在もデザインを手がける成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）が店頭に立ち、仕立てや宝石選びについて幅広くご案内いたします。当日は、各メンバーが選定したジュエリーやルースもあわせてご覧いただけます。

当日はデザイナー兼バイヤーの宮本陽子が在店し、ルース選びから完成イメージまでをその場でご案内いたします。既存デザインのご相談はもちろん、石の個性に合わせて一から形にするフルオーダーのご提案も承ります。宝石を選び、線を引き、かたちへと近づいていく一連の過程を目の前でご体感いただける機会です。

今月のテーマは「希少石」。流通量が限られるルースや、通常店頭ではご覧いただく機会の少ない宝石を多数ご用意いたします。「ヴェイリナイト」、「アンダリューサイト」、「カラーチェンジジルコン」、「ジェレメジェバイト」をはじめ、発色の美しいアウイナイトや、光の下で表情を変える蛍光石など、個性豊かな宝石が揃います。

宝石の背景や特性を知り、実際に見比べながら選ぶ時間そのものをお楽しみいただける相談会です。ご購入の予定がなくても、眺めるだけ、話を聞くだけでもご参加いただけます。



2月の「キャラバン」は、10日(火)と23日(月・祝)の2日間にわたり開催いたします。

宮本陽子(右上)業界30年の宮本も初めて見たという2.053ctの「ジェルメジェバイト」宮本が手がけたフルオーダージュエリーたち(一部)■ TRUNK SHOW ― 2月16日(月)・17日(火)

新たに仕立てられたジュエリーをいち早くご覧いただけるほか、限られた数量のみ展開される意匠をお選びいただける二日間のイベントです。

今回の注目は二つのデザイン。



一つは、数年ぶりのご紹介となる泡留めのリングです。デザイナー・成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）が特注でカットした”8ファセット・ダイヤモンド”で仕立てました。現在ではほとんど見ることのない8ファセット（シングルカット）。ブリリアントカットに比べ反射面が大きく、メレサイズでも一石ごとの輝きがはっきりと際立つ。日常の装いにもなじむ、落ち着いたクラシカルな印象に仕上がっています。

もう一つは、艶やかなパールをあしらった、ボリュームのある「Pomme（ポム）」リングです。珠を上下から支える爪留めにより、正面だけでなく側面からも真珠の表情をご覧いただけます。あこや真珠や黒蝶真珠の中から、照りや色味の優れたものを選び仕立てています。

いずれのデザインも、会期中2日間のみのご紹介となります。通常店頭ではご覧いただけない仕立てを、実際にお確かめいただける機会です。

【新作】8ファセットカットのダイヤモンドジュエリー：税込141,900円より(PT950/K10YG・ダイヤモンド)【新作】ポム：価格はお問い合わせください(K10YG・あこや真珠・黒蝶真珠)■ STONE marche ― 2月21日(土)・22日(日)

約100石もの個性豊かな宝石と出会える、月に一度の人気イベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままお迎えいただくこともできる特別な2日間です。会期中のルースは、すべて通常の約半額にてご提供いたします。

2月の「STONE marche（ストーンマルシェ）」では、“彩り”を軸に、季節の移ろいを感じていただける多様なルースをご紹介いたします。

今月の注目は、2月の誕生石である「アメシスト」と「クリソベリルキャッツアイ」を同時にご覧いただける点です。

なかでも「アメシスト」は、ブラジル・カシャライ鉱山で限られた期間のみ産出された「カシャライ産」をご用意。濃く澄んだ紫色と高い透明度を併せ持つことで知られ、現在では流通量が限られる希少石です。

一方の「クリソベリルキャッツアイ」は、光が一筋の帯となって現れる“シャトヤンシー”の効果により、石の中央に猫の目のような輝きが浮かび上がります。いずれも製品では出会いにくく、ルースの状態で見比べていただける機会は多くありません。

さらに今回は、「ストロベリークォーツ」や「ロードクロサイト」、ハートシェイプのカラーストーン、プリンセスカットの「ピンクダイヤモンド」など、色味やカットに個性を持つ宝石も揃います。形や大きさ、色の重なりを手に取りながらご覧いただけます。

PARCELLE JEWELRY あべのハルカス店

アメシストハートシェイプのアメシストをリングに春色のルースたち

大阪では３つ目の常設店として2024年2月にオープン、パーセル ジュエリー全店舗中最大の売場面積を誇っています。広々とした店舗内には、多彩な商品ラインナップが豊富に揃っており、さまざまなニーズに応えることができるため、"西の旗艦店"と期待されております。

◯ 店長：小室（@megu_parcelle(https://www.instagram.com/megu_parcelle/)）

◯ 店舗：大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店 ウイング館2階 アクセサリー売場

◯ 電話：06-6625-2065（直通）

◯ メール：info@parcelle.jp⁡⁡⁡

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_abeno/

◯ 営業時間：午前10時～午後8時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE渋谷 3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】オープン！

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE(https://parcelle-jewelry.com/)」がオープンいたしました。実店舗で大切にしてきた、ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、オンライン特典も多数ご用意しております。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。