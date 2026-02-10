アスタミューゼ、経営企画・R&D・金融機関・アセットマネジメント向けに高市政権の「17の成長投資分野」を独自分析＆対策ウェビナーを緊急開催

アスタミューゼ株式会社

アスタミューゼ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：永井歩、以下「アスタミューゼ」）は、高市政権（日本成長戦略本部）が掲げる「17の成長投資分野」について、当社の特許、論文、グラント、ベンチャーキャピタル投資に関する世界最大級のイノベーションデータベースを用いた網羅的分析結果・データを提供します。

世界的な技術覇権争いが激化する中、日本の限られたリソースを最適配分し、経済安全保障と持続的成長を両立させるための「戦略的羅針盤」として、経営企画・R&D・金融機関・アセットマネジメント向けに分析レポートおよびデータの提供を開始します。

■ 企画背景：技術力に基づく「企業の未来価値」の可視化

高市政権が掲げるAI・半導体、量子、核融合、防衛など17の「成長投資分野」は、日本の未来を左右し、今後の日本経済の主軸となる重要テーマです。しかし、これらの分野は広範かつ高度な専門性を要するため、企業の経営企画やR&D部門からは「具体的にどの技術領域に勝機があるのか」「世界の投資トレンドとの乖離はないか」という具体的なデータに基づく指針が強く求められています。

また、従来の産業分類では、企業の保有する最新技術がどの政策テーマに寄与するのかを正確に判別することは困難でした。

そこで、アスタミューゼは、世界中のイノベーションごとの投資情報とプレイヤー情報を活用して成長産業/領域をカテゴリ整理した「138の成長領域」との紐づけにより、政府の抽象的な政策テーマを具体的な技術構成要素に解剖。

事業会社向けとして、「日本の立ち位置、グローバルな競争環境、そして注力すべき具体的な方向性」を明らかにしており、 金融機関向けには「上場企業の特許データをもとにその企業が取り組みうる『有望成長領域』を紐づけ、各企業の未来の可能性を可視化することで、客観的なエビデンスに基づく銘柄選定・評価」を支援します。

■ 提供サービス：17の成長投資分野 レポート/データ

本サービスは、大企業の意思決定を支援するため、17の成長投資分野すべてを網羅したレポートと分析データを一括で提供するものです。

レポートの主な目次

分析対象となる17の成長投資分野

- 分野概況とマクロトレンド分析：世界的な技術・投資潮流の把握- 技術構成要素の可視化：17分野を構成する具体的な技術領域の特定- グローバル競争環境（パテントスコア分析）：主要国・主要企業の技術優位性比較- 日本の「勝ち筋」特定：日本が保有する強みと、投資すべき重点領域- 投資・資本動向分析：VC投資および研究開発費の推移と投資ギャップの指摘- 2040年までの未来予測：バックキャストによる中長期的な市場機会- 主要プレイヤー・キーマン抽出：提携・買収候補となる企業およびトップ研究者の特定

１.ＡＩ・半導体 ２.造船 ３.量子 ４.合成生物学・バイオ

５.航空・宇宙 ６.デジタル・サイバーセキュリティ ７.コンテンツ ８.フードテック

９.資源・エネルギー安全保障・ＧＸ １０.防災・国土強靱化 １１.創薬・先端医療

１２.フュージョンエネルギー １３.マテリアル（重要鉱物・部素材） １４.港湾ロジスティクス

１５.防衛産業 １６.情報通信 １７.海洋

■ 本分析の主なポイント

事業会社向け：R&D・経営企画戦略

当社の分析は、世界190カ国以上の特許、約2億件の技術・投資データに基づいています。

- 「17分野」を具体的な技術要素へ解剖：政府の戦略分野を、次世代AI、EUV、ゲノム編集など、実務レベルで活用可能な具体的な技術領域にまで落とし込んでいます。- 日本の優位性の特定：「マテリアル」や「海洋」など、日本企業・研究機関の特許資産価値が世界的に高い領域をデータで証明します。- グローバル投資とのギャップ指摘：世界的なVC投資動向と日本の現状を照合し、将来的な産業の遅れを防ぐための投資ポイントを提案します。

また、 17の成長投資分野のほか、世界中のイノベーションごとの投資情報とプレイヤー情報を活用して成長産業/領域をカテゴリ整理した「138の成長領域」についても網羅的なレポート/データを提供しており、併用することでより多角的な視点での事業戦略立案も可能です。

金融機関向け：投資戦略・成長銘柄選定

金融機関・アセットマネジメントの実務におけるデータ統合・分析の利便性を考慮し、以下の仕様でデータを提供いたします。

- プロダクト名：成長領域 企業データ（国内上場銘柄）- 提供データ内容：成長領域に紐づく銘柄データ（N対Nの関係）、成長領域マスターデータ、概要資料および仕様書- データ生成ロジック：過去3年間に公開された国内特許公報データを対象に、タイトル・概要・筆頭IPC分類を用いて世界中の成長産業/領域をカテゴリ整理した「138の成長領域」をタグ付けし、上場銘柄データと名寄せして生成- 銘柄マスター：標準では J-Quants を利用（別途ご提供いただくデータでの対応も可能）- 更新頻度：銘柄データは月次更新、マスターデータ等は年次更新- ファイル形式：CSV（銘柄・マスターデータ）、Excel（概要資料・仕様書）- ご提供方法：FTP、SFTP、Webダウンロードのいずれか（応相談）

【金融実務における活用メリット】

- アルファの創出：財務諸表に現れない「将来の知的資産」を数値化し、超過収益の源泉を特定します。- テーマ型運用の高度化：政府の政策テーマに合致し、かつ技術的な裏付けのある銘柄ユニバースを迅速に構築できます。- ESG・インパクト評価：社会課題解決に資する技術への貢献度を定量的エビデンスとして活用可能です。

ご提供プランおよび特別割引について

本サービスは、お客様の用途に合わせて「事業会社向け」および「金融機関向け」をそれぞれ個別に提供しております。

- クロスユース割引のご案内：「事業会社向け」「金融機関向け」のいずれか一方をご導入いただいたお客様には、もう一方のソリューションを特別割引価格にてご提供いたします。技術ポートフォリオ分析と銘柄分析を組み合わせることで、より立体的な市場予測・投資戦略立案が可能となります。

※各プランの詳細、価格、および特別割引の適用については、以下のフォームよりお問い合わせください。

■ 緊急開催ウェビナーのご案内：高市政権「17の成長投資分野」と日本の未来 ―失われた30年から創造の新30年へ

第51回衆議院選挙の結果を受け、高市政権の「17の成長投資分野」には今後、強力な実行力が注がれることが期待されます。

本ウェビナーでは、今回発表した「17領域レポート/データ」の分析をリードした、当社Executive Chief Scientistの川口伸明が緊急登壇。国家戦略の最新情勢と、約2億件の技術・投資データから導き出した日本の技術的優位性を徹底解説します。

講演内容

- 高市政権発表の17重点投資分野と横断的８基盤の俯瞰- 「創造の新30年」への重点戦略： 17の成長投資分野を軸に、核融合、量子、フィジカルAI、バイオものづくり、人工光合成など、日本が世界で勝機を掴むための具体的技術テーマを提示。

抽象的な政策テーマを実務レベルの技術構成要素へと解剖し、日本企業の「勝ち筋」を探究します。経営企画・R&D部門の皆様が、次なる投資判断を下すために不可欠なインサイトを提供します。

開催概要

■アスタミューゼ株式会社について

- タイトル： 高市政権「17の成長投資分野」と日本の未来 ― 失われた30年から創造の新30年へ- 日時： 2026年2月19日(木) 13:00 - 13:45- 開催方法： Zoom- 参加費： 無料- 対象者： 経営企画、R&D、新規事業開発、投資部門の責任者・担当者様

未来創造・社会課題解決に繋がる新規事業・イノベーションの創出・投資を理念として、20年で国内大手企業だけでも400社以上を支援。インパクトのある事業や売上100億円以上の規模の新規事業等を多数創出。戦略支援・ノウハウ提供だけではなく、世界最大級の技術/無形資産、成長市場/社会課題/バリューチェーンに関連するデータ基盤を構築し、各領域/技術毎の専門家が在籍する事で、公開情報のみの生成AIやブレストでは生み出せないアイデアやインサイトを導出するアルゴリズム、AIエージェントも提供。また、新規事業・イノベーション支援だけではなく、官公庁・事業会社・VC向けに未来予測、企業DD評価、M&A支援、人材育成支援等の実績も多数有し、データと人の力でイノベーション創出を包括的に支援するイノベーションパートナーとして活動しています。

https://www.astamuse.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

アスタミューゼ株式会社

https://www.astamuse.co.jp/contact/