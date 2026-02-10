日本の職場を、もっと多様に。SEKAIAが「国境を越えて働くチームとは」をテーマにネットワーキングイベントを初開催。

SEKAIA株式会社

海外インターンシップ事業を主軸にグローバル人材育成を手掛けるSEKAIA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：曽根 靖雄、旧社名：ICCコンサルタンツ）は、2026年2月6日（金）、外国人インターンシップ生の受け入れ企業（ホストカンパニー）向けのネットワーキングイベント「CONNECT by SEKAIA」を自社オフィスにて初開催しました。

本イベントは、「Connect by SEKAIA - Building Teams Beyond Borders（国境を越えて働くチームとは）」をテーマに掲げ、グローバル化が進む現代において多くの企業が直面する「多様な人材をいかに組織の力に変えるか」という経営課題に真正面から向き合う場として企画。当日は、既存の受け入れ企業に加え、新たにグローバル人材の採用に関心を持つ企業など、計23社の担当者が参加しました。活発な議論とネットワーキングが繰り広げられ、予定時刻を1時間超過するほどの盛況のうちに閉幕しました。

■開催背景：経営課題としての「国境を越えたチーム作り」への高い関心

労働人口の減少やグローバル市場での競争激化を背景に、日本企業にとって多様なバックグラウンドを持つ人材の確保は、もはや選択肢ではなく、イノベーション創出と持続的成長のための必須戦略となっています。しかし、「言葉の壁」や「文化の違い」を乗り越え、多様性を真の強みに変える具体的なノウハウを持つ企業はまだ多くありません。

「国境を越えて働くチーム」というテーマは、まさにこの課題意識に応えるものです。

SEKAIAは、日本企業が真のグローバルチームを構築するための実践的な知見と繋がりを提供すべく、本イベントを企画しました。

■イベント「CONNECT by SEKAIA」当日の様子

当日は、テーマへの関心の高さを反映し、参加者が熱心に耳を傾ける場面が随所に見られました。SEKAIAのCEOによるスピーチでは、多様な国籍のメンバーで構成される自社チームでの実体験を交えながら、リアルな知見を共有。さらに、参加企業が自社の取り組みやビジョンを紹介する「企業ピッチセッション」も行われ、各社の熱意あるプレゼンテーションが会場の熱気を一層高めました。

続くネットワーキングセッションでは、各社が抱える課題や外国人材と共に働くことの価値について活発な意見交換が行われ、イベントは当初の予定を1時間も超えるほど白熱しました。

【イベント成果】

参加企業数： 23社

将来の受け入れ意向： 新規参加企業のうち半数以上が、将来的なインターン生受け入れに強い関心を示す

■本イベント担当者 Bilguunnaran Uurtsaikh (Bina) のコメント

Bilguunnaran Uurtsaikh (Bina)

SEKAIA株式会社 インバウンド事業担当者

当日は、参加された皆様の『国境を越えたチーム作り』に対する強い熱意を肌で感じ、大変嬉しく思いました。予定時間を超えるほど活発な議論が続いたのも、多くの企業様が組織の多様性こそが未来を切り拓く鍵だと考えている証だと感じています。この熱意を実際の組織変革に繋げられるよう、私たちSEKAIAは、これからも一社一社に寄り添ったサポートを続けてきたいと思います。

■今後の展望：日本の多様性を未来へつなぐ

今回のイベントの成功は、「国境を越えたチーム作り」というテーマに対する日本企業の高い問題意識を改めて浮き彫りにしました。この熱意に応えるべく、SEKAIAは2026年夏、欧米の優秀な学生を中心とした外国人インターン生を多数受け入れ、日本全国の企業へ派遣するプログラムを本格的に拡大します。

SEKAIAはこれからも、「国境を越えて働くチーム」作りを支援するパートナーとして、日本の職場に多様性という新たな価値をもたらしてまいります。外国人インターンシップ生の受け入れを通じて、組織の多様性推進やグローバル化にご関心のある企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

（お問い合わせ先：info@sekaia.co.jp）

■SEKAIA株式会社について

1989年の創業以来、35年以上にわたり「Life-Changing Experience（人生の転機となる体験）」をミッションに、留学や海外インターンシップ事業を展開。これまでに延べ2万人以上の学生・社会人の挑戦をサポートしてきました。現在は、日本人を海外へ送り出すだけでなく、海外の優秀な人材を日本の企業へ受け入れる双方向のグローバル人材交流を推進しています。長年の実績と国内外の強力なネットワークを活かし、これからの日本に不可欠な多様性のある社会の実現を目指します。

【会社概要】

会社名：SEKAIA株式会社（旧社名：株式会社ICCコンサルタンツ）

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-11-1 ヒューリック渋谷美竹通ビル6階

代表者：代表取締役 曽根 靖雄

設立：1988年4月

事業内容：

- グローバル人材育成を目的とした留学プログラムの企画・運営- インバウンド（訪日外国人向け）教育・研修事業- 企業の海外研修、グローバル人材育成コンサルティング- 海外移住サポート事業

URL：https://www.sekaia.co.jp/corporate/

【本件に関するお問い合わせ先】

SEKAIA株式会社

広報担当 万出恵

TEL: 03-6434-1315

Email: info@sekaia.co.jp