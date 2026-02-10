2026年 バイオ医薬品業界予測レポート 発刊のお知らせ

Evaluate Japan 株式会社

エバリュエート・ジャパン株式会社（Evaluate Japan K.K.）は、バイオ医薬品業界の重要テーマを総括した最新レポート「2026 Preview Report: Navigating Pharma’s Critical Year(https://www.evaluate.com/ja/thought-leadership/2026-preview/?utm_source=prtimes&utm_medium=article)」を公開いたしました。

2026年の製薬業界は、長引く資金調達難の解消と投資家マインドの回復により、ようやく成長の兆しが見え始めています。一方で、360億ドル規模の大型M&A、相次ぐ特許切れ（パテントクリフ）、さらにはFDAの大幅な制度変更など、企業ごとの戦略遂行力が今後の成長を大きく左右します。今回のレポートでは、これらの環境変化を踏まえ、企業が注視すべき主要トピックを提示しています。

レポートの主な内容

1. リーダーシップの変化: 業界トップラインを牽引する企業および製品の展望、ならびに特許切れの影響を受ける製品を分析。

2. パイプライン展望: 2026年に上市が見込まれる高価値R&Dプロジェクトを網羅し、肥満症治療や免疫領域でのブレークスルーを取り上げ。

3. 市場動向分析: 360億ドルの大型ディールから読み解く、大手製薬企業の戦略的意図を解説。

4. 規制環境の変化: トランプ政権下でのFDA承認プロセス変化と生産性への影響を先読み。

5. 投資環境の行方: IPO市場の再開可能性や、VC資金流入が期待される領域を分析。

本レポートはエバリュエートが提供するデータ・インテリジェンス製品 Evaluate Pharma(https://www.evaluate.com/ja/solutions/evaluate-pharma/) および Evaluate Omnium(https://www.evaluate.com/ja/solutions/evaluate-omnium/) による、強力な競合分析・市場インサイトを基盤に作成しております。

戦略の“実行力”が問われる2026年

レポートをダウンロード（無料） :https://www.evaluate.com/ja/thought-leadership/2026-preview/?utm_source=prtimes&utm_medium=article

2026年は、戦略を描くだけでなく、それをどれだけ実行に落とし込めるかが成果を分ける年です。

エバリュエートは、世界最大級の製薬データベースとグローバル70名以上の業界特化型コンサルタントを基盤に、医薬品業界の商業化をこれまでにない洞察で支援します。

レポート提供元について

主な支援テーマ例- 市場機会のサイジングとフォーキャスティング信頼性の高いコンセンサス予測やカスタムモデルを通じ、主要アセットの将来性を高精度に把握、市場環境と自社の立ち位置を明確に描く。- 事業開発 & ライセンシングディールに不可欠なパートナー候補、類似取引、市場ポテンシャルを多角的に評価。商業・臨床・科学の観点を統合し、市場の新規性や収益性、競合状況、適合性などの指標を踏まえ、戦略的な意思決定を支援。- ポートフォリオの最適化 & アセット戦略変化の激しい市場で競争力を保つため、臨床・商業面での差別化ポイントを明確化。パイプライン最適化やシナリオプランニング、適応症の優先順位付けを通じ、企業の競合優位性構築を後押し。- 競合環境分析創薬から商業化まで競合環境をリアルタイムで分析し、意思決定を支えるインテリジェンスを提供。データと専門家分析を組み合わせ、予期せぬ市場変化にも迅速に対応できる体制づくりを支援。詳細を見る :https://www.evaluate.com/ja/how-we-help/?utm_source=prtimes&utm_medium=article

エバリュエートは、業界最高水準のデータとコンサルティングを通じ、製薬企業の意思決定を全面的に支援しています。パイプライン管理、競合分析、臨床試験、商業戦略まで、すべての判断をデータ主導で最適化し、迅速かつ精度の高い戦略推進を実現いたします。

