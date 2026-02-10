TikTok LIVE最大級「LIVE グランプリ」にてONECARAT所属2名が入賞。ぴいちラテが部門3位の快挙

株式会社AEGIS GROUP

株式会社AEGIS GROUP（本社：東京都渋谷区）が運営する国内最大級のライバー事務所「ONECARAT（ワンカラット）」は、ライブ配信プラットフォーム「TikTok LIVE」で開催された最大規模の公式イベント『LIVE グランプリ 2026 Jan/Feb』（2026年1月23日～2月1日）において、所属ライバー2名が上位入賞を果たしましたことをお知らせいたします。

イベント概要

『LIVE グランプリ』は、TikTok LIVEにおける最大規模の公式イベントです。2026年の開幕戦となる今回は、年間を通じて行われる「LIVE Fest 2026」や「TikTok LIVE All Stars 2026」への足掛かりとなる重要な位置づけであり、特典やミッションも大幅にアップデートされました。

国内トップクラスのクリエイターが集結し、実力が拮抗する中、ONECARAT所属の「ぴいちラテ🎹🕊️」と「丁度いいゆーき (ハート)」が、それぞれの部門で以下の輝かしい成績を収めました。

入賞実績・ライバー紹介

【パフォーマンス部門 / ダイヤモンドチーム】第3位 ぴいちラテ🎹🕊️ぴいちラテ🎹🕊️

ダイヤモンドチームにて第3位に入賞した「ぴいちラテ🎹🕊️」。

歌・楽器演奏・ダンスなどの表現力を通して世界観を伝えるクリエイターが競う「パフォーマンス部門」。 その中でもトップライバーが集うランク帯である「ダイヤモンドチーム」において、持ち前の電子オルガンの卓越した演奏技術と表現力を発揮。期間を通じて高いパフォーマンスを維持し、見事第3位に入賞いたしました。

今回の入賞により、ぴいちラテにはTikTok限定の「盾/キューブ」が贈呈されます。さらに、盾の受賞者を対象に豪華なスタジオで開催される「表彰式」への招待権も獲得いたしました。トップライバーのみが立つことを許された晴れ舞台にて、その栄誉が称えられます。

本人コメント

前回、ファンダム部門で惜しくも入賞を逃した悔しい経験をバネに、今回リベンジすることができました。

初めての快挙となる3位入賞で、応援してくださった皆さんへの感謝の気持ちでいっぱいです。

この結果を励みに、これからもパフォーマンスを磨いていきたいと思います。

【ファンダム部門 / MEDIUMファンダムチーム】第33位 丁度いいゆーき (ハート)丁度いいゆーき (ハート)

日頃からリスナーとのコミュニケーションを第一に考え、温かいコミュニティを築き上げている「丁度いいゆーき (ハート)」。

今回のイベントでは、ライバーとファンの絆が最も重要視される「ファンダム部門」にて、その団結力を遺憾なく発揮。参加ライバー数が非常に多く、特に競争率が高いとされる「MEDIUMファンダチーム」において、持ち前の結束力を発揮し、第33位ランクインという確かな実績を残しました。

ONECARATは、今後も所属ライバー一人ひとりの「個性」と「挑戦」を全力でサポートし、各プラットフォームにおいてさらなる活躍の場を広げてまいります。

【株式会社AEGIS GROUPについて】

2018年7月に設立した株式会社AEGIS GROUP（イージスグループ）は、YouTuberのラファエルが顧問を務めるライバー事務所「ONECARAT」を運営しています。

「ONECARAT」は、12,000人以上のライバーが所属しており、ライバーごとに担当マネジャーをつけ、配信企画の相談など活動全般のマネジメントを行っております。



実績としては、学生や主婦、会社員、インフルエンサーなど、男女問わず多彩なライバーが所属しており、様々な人気配信アプリで多数のTOPライバーを輩出しています。



ライバー活動を軸に、様々なタレント活動へ挑戦できる！夢の様な収入を得るチャンスがある！そんなONECARATで、あなたも新しい自分を見つけてみませんか？



