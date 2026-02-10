第３回イオンＳＡＴＯＹＡＭＡフォーラム開催

公益財団法人イオン環境財団

公益財団法人イオン環境財団（理事長 岡田 元也 イオン株式会社 取締役兼代表執行役会長 以下当財団）は、２月１８日（水）、東京都渋谷区の国連大学において「第３回イオンＳＡＴＯＹＡＭＡフォーラム」を開催します。

当財団は、１９９０年に日本で初めて地球環境をテーマにした企業単独の財団法人として設立され、アジアを中心とする世界各地で環境活動を展開しています。現在、複数の大学と連携し、ＳＡＴＯＹＡＭＡの再生や保全・利活用に取り組んでいます。

本フォーラムでは、自然災害の頻発や地域社会の変化を背景に、里山や地域コミュニティがもつ「レジリエンス（回復力）」に着目し、持続可能な地域づくりの在り方を考える場として開催します。

東北大学副学長で災害科学国際研究所の今村文彦教授による基調講演をはじめ、当財団が連携する各大学の研究成果や、被災地で活動する団体・自治体の実践事例を共有し、防災・減災、復旧・復興、里山保全の視点から意見交換を行い、自然と共生する地域社会の未来像を探ります。

当財団は、次代を担う子どもたちに豊かな自然を引き継ぐことを目指し、今後も里山づくりをはじめとする環境活動を、地域社会と連携しながら積極的に取り組んでまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124027/table/65_1_f22d7ca60c043b17591d842e78dbcb9c.jpg?v=202602110351 ]第1回イオンＳＡＴＯＹＡＭＡフォーラム