【初著書】ドクターメイト代表・医師 青柳直樹による『特別養護老人ホームのための「協力医療機関連携」ガイド』2026年3月下旬に出版

ドクターメイト株式会社

介護事業所向けに医療ソリューションを提供するドクターメイト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役・医師：青柳 直樹、以下ドクターメイト）は、『特別養護老人ホームのための「協力医療機関連携」ガイド ー施設長必見！連携成功のためのノウハウー』（発行：第一法規株式会社）を、2026年3月下旬（※1）に全国の書店・WEBサイトにて発売いたします。なお、本書は代表の青柳にとって初の著書となります。

本書は、令和6年度（2024年）の介護報酬改定で義務化された「協力医療機関連携」をテーマに、現場の施設長や職員が抱えがちな「医療機関との交渉」や「連携体制構築の仕方」の不安を解消することを目的として執筆されました。あわせて連携開始後も介護施設と医療機関が良好な関係を継続して築いていくためのポイントを解説しています。ほかに本書初公開の実際の介護施設と医療機関との連携事例も紹介します。さらにすぐ使える制度改定準拠の「協定書テンプレート」も付属しています。

※1 3月30日頃より、書店・WEBサイトにて順次販売予定

新要件に約7割が不安、介護現場を支えるための一冊に

令和6年度の介護報酬改定により、特別養護老人ホーム等の介護施設には「24時間対応可能な協力医療機関」との連携が義務化されました。移行期限である2027年3月末まで残り約1年と迫る中、ドクターメイトが実施した調査では、施設長の74.1%（※2）がこの新要件に「不安」を感じていることが明らかとなりました。

特に現場を悩ませているのは、以下の3点です。

・医療機関への交渉：どのようにメリットを提示し、協力を取り付けるか

・要件の適合性：現在の提携先が、法改正後の基準を満たしているか

・実務の煩雑さ：新しい協定書（契約書）の作成や、自治体への届出

本書は、こうした「現場の切実な声」に応えるために執筆されました。単なる制度解説に留まらず、ドクターメイトが延べ600以上の介護施設支援で培った、「明日から使える交渉術」や「協定書テンプレート」、さらに「連携を成功させた施設事例」のノウハウを凝縮した、介護現場を支える実践的なガイドブックです。

※画像内の内容は予告なく変更されることがあります。

※2 リサーチソース：自社アンケート,N＝27,対象＝介護施設管理職 リサーチ日＝2024年7月

介護現場ですぐ活用できる本書の3つの特徴

1.「3つのズレ」を解消する交渉術

実際の連携交渉では、医療機関側は負担増を懸念し、介護施設側は安心を求めるという課題があります。本書では介護施設と医療機関の間にある「目的・期待・熱量のズレ」を整理し、医療機関側に連携のメリットを感じてもらうための具体的なアプローチ法を解説しています。

2. 制度改定に準拠！すぐに使える最新テンプレートつき

令和6年度の制度改定に準拠した最新の「協力医療機関協定書」のひな形・テンプレートや、自治体への届出書類の書き方、現在の協力病院との関係継続判断のフローチャートを掲載。

3. 実際のリアルな事例を6件紹介

「施設内の対応フローの更新」「暮らしと医療の切れ目ない支援の実現」「ICTを活用した情報共有」など、実際に連携を強化し、稼働率の改善や職員の安心感向上につなげた全国の介護施設の事例を写真や資料と共に紹介しています。

著者：青柳 直樹（ドクターメイト株式会社 代表取締役・医師）のコメント

私は医師として臨床に立ち、その後ドクターメイトを創業して以来、一貫して『医療と介護の連携』という課題に向き合ってきました。現場で耳にするのは、義務化への戸惑いや、医療機関への遠慮といった切実な声です。私にとって初めての出版となる本書では、これまで600以上（※3）の介護施設を支援する中で培った知見を出し惜しみすることなく詰め込みました。単なる制度解説本ではなく、施設長が明日から自信を持って病院と交渉できるような、実践的な『相棒』になることを願っています。

※3 2026年2月執筆時点の数値

■プロフィール

1988年千葉県生まれ。千葉大学医学部を卒業後、皮膚科医として総合病院や大学病院で勤務。高齢者医療の課題に直面し、医療と介護のスムーズな連携を目指し2017年にドクターメイト株式会社を創業。介護施設向けの医療サービスを主に展開し、中でも「夜間オンコール代行」サービスは2023年に内閣府地方創生SDGs官民連携優良事例に選出されるなど、持続可能な地域医療・介護体制への貢献が高く評価。大手経済紙や主要ビジネス誌、専門紙での執筆・出演を通じ、医療・介護連携の第一人者として、介護施設が直面する課題解決に尽力。

書籍情報

タイトル：『特別養護老人ホームのための「協力医療機関連携」ガイド ー施設長必見！連携成功のためのノウハウー』

著書：青柳 直樹

発売日：2026年3月下旬

※3月30日頃より、書店・WEBサイトにて順次販売予定

判型：A5判

本体：2,750円（税込）

購入：全国の書店、ならびにWEBサイト

URL： https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/105271.html

ドクターメイト株式会社について

【会社概要】

会社名 ： ドクターメイト株式会社

代表者名 ： 青柳 直樹

資本金 ： 9,000万円

代表番号 ：03-6822-5055

本社所在地 ： 東京都中央区日本橋浜町1-2-1 日本橋浜町プレイス3階

公式サイト ： https://doctormate.co.jp/

国内47都道府県の1,500を超える介護施設に導入。2022年12月には介護職向け医療教育サービス「Dスタ（DM-study）」をリリース。2024年に認知症ケアに対するオンライン精神科医療養指導、オンライン診療サポート皮膚科、2025年にオンライン診療サポート精神科をリリース。2026年には夜間オンコール代行の相談実績も15万件を突破。

■表彰・掲載実績

内閣府地方創生SDGs「官民連携優良事例」（2023）

日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2025年版】」選出（2024）

週刊東洋経済「すごいベンチャー100」選出（2024）

経済産業省「ゼブラ企業・支援拠点事例」選出（2025）