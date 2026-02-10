未来のゴミ分別アプリを提供する「Trash Lens」がモバイルバッテリー事故防止に向けたリコール確認機能をリリース

100BANCH

「100年先の世界を豊かにするための実験区」というコンセプトのもと、これからの時代を担う若い世代とともに新しい価値の創造に取り組む未来創造拠点「100BANCH」で活動するTrash Lensは、手放すモノを撮るだけで捨て方・活用法などを提示する未来のゴミ分別アプリ「Trash Lens」において、モバイルバッテリーのリコール情報を確認できる機能の提供を開始しました。手元にあるモバイルバッテリーをスマホで撮影することで、AIが製品を解析し該当するリコール情報を提示。リコール対象外の場合も、全国の自治体における処分情報を提示し、安全な使用・廃棄を支援します。

アプリ紹介ページ： https://trashlens.com

App Store URL ： https://apps.apple.com/jp/app/trash-lens/id1640726539

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.trashlens.android

深刻化するモバイルバッテリー火災事故

近年、モバイルバッテリーによる火災事故が深刻な社会問題となっています。

2025年7月には、JR山手線の車内でリコール対象のモバイルバッテリーが発火し、5人が負傷する事故が発生しました。原因の製品は2023年6月からリコール対象となっていたものの、約39,300台という販売台数の多さと、購入者への情報到達の難しさから、回収が完了していませんでした。

使用中の事故だけでなく、廃棄時の事故も急増しています。

環境省の調査では、2023年度にごみ収集車や廃棄物処理施設で、リチウムイオン電池が原因とみられる出火・発煙事例が21,751件確認され、過去最多となりました。これらの多くは、モバイルバッテリーや小型家電に内蔵された電池が適切に分別されず、可燃ごみ等に混入したことが原因とされています。

こうした事故により、各地のごみ処理施設では設備の損傷や稼働停止が発生し、自治体の廃棄物処理体制にも大きな影響を及ぼしています。モバイルバッテリーは日常生活に欠かせないアイテムとなった一方で、リコール情報を知らずに使い続けたり、適切に処分できずに火災の原因となったりするリスクが潜んでいます。

「撮るだけ」でリコール情報を確認

この度「Trash Lens」に追加されたリコール情報確認機能では、モバイルバッテリーをスマートフォンで撮影するだけで、AIが画像から型番やメーカー情報を読み込み、関連するリコール情報の有無を即座に表示します。

リコール対象製品であった場合は、メーカーの回収窓口やリコール詳細ページへのリンクを提示し、ユーザーが速やかに対処できるようサポートします。また、リコール情報が見つからなかった場合でも、お住まいの自治体での分別情報や、適切な廃棄方法を確認することが可能です。

この機能により、ユーザーは「手元のモバイルバッテリーは大丈夫だろうか」という不安を解消し、安全に使用・処分できるようになります。

安全確認から処分まで、一回撮るだけ

AI画像解析により、撮影されたモノの種類・特徴を自動検出リコール情報を提示（サンプル画像。撮影製品は、実際のリコール製品とは異なります）リコール情報を提示（サンプル画像。撮影製品は、実際のリコール製品とは異なります）リコール対象外である場合も、全国の自治体における処分方法を提示

手元のモバイルバッテリーが安全か、どう処分すべきか。それを確認するには、リコール情報を調べ、回収方法を確認し、リコール対象外の場合でも自治体ごとの分別ルールを理解する必要があります。この煩雑さが、不適切な廃棄を招く一因となっています。

「Trash Lens」は、「これってどうやって捨てるの？」という利用者の疑問に5秒で答えることをコンセプトに開発されました。今回のリコール情報確認機能の追加により、ユーザーは「捨てたい」と思った瞬間に、安全性の確認から適切な廃棄方法の案内まで、一連の情報をワンストップで取得できるようになります。

リコール対象製品を確実に回収につなげることで、使用中の火災事故や、廃棄時の火災リスクを低減し、より安全で持続可能な社会の実現に貢献します。

未来のゴミ分別アプリ「Trash Lens」とは

モノを捨てようとした時に出てくる「これってどうやって捨てるの？」という疑問。Trash Lensは、スマホでかざすとその疑問に5秒で答えます。同時に、AIが、画像から検出した特徴から資源としての価値を見つけ、利用者にとって満足度の高い手放し方を提案します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RjJpKEGJTaw ]「これってどうやって捨てるの？」から、価値を最大化させる

手放すモノ・手放されるモノに価値を見出す人が増えています。かつては捨てられていたモノが、リユースで新しい持ち主の元で再出発したり、アップサイクルという形で新たな価値を生み出しています。

一方、不要になったモノを無造作に捨ててしまうと、環境負荷の高い形で処理をすることになります。近年、ゴミを適切に処理するために分別の種別が増加傾向にあり、汚れなど特別な条件によって異なる分別方法になるケースもあり複雑です。生活者がその変化に対応することは困難を伴います。その上、リユース・アップサイクルなど一歩踏み込んだ資源活用法を検討することは面倒であり、比較検討する手段も限られています。

Trash Lensは誰もが意識することなくより良い資源活用を行える社会の実現を目指し、手放すモノをパッと撮るだけで価値を最大化する仕組みを構想し、開発しました。

「これって他の人には価値があるのでは？売れるかも！」という意識は必要なく、「これってどうやって捨てるの？」という利用者の疑問にパッと答えます。同時に、AIが画像から検出した特徴をもとに、リユースやアップサイクルを行う人々を提示します。モノが持つ資源としての価値を最大化するだけでなく、利用者にとっても満足度の高い手放し方を提案します。

撮って5秒でゴミの未来が変わる

フリマアプリは便利にモノをリユースすることができます。一方で、手放そうとしているモノを必要とする人がいるだろうと想定し、その人に届けるための撮影や文章を書く手間が面倒、と感じる人は敬遠してしまいます。自治体のゴミ分別では、分別カレンダーやアプリのページをめくったり、あいうえお順から分別方法を探すのを手間に感じる人が多く、分別以外の活用法が見つかることはあまりありません。Trash Lensは、撮るだけでゴミの種別を判別し、どの分別に当てはまるかを提示します。また、その画像から、AIが検出した特徴をもとに、すぐにリユース・アップサイクルの可能性を提示します。この一連の流れにより、これまでフリマアプリからこぼれ落ちていたモノ達の資源化も図れます。

代表者の思い

カメラで不要なモノを撮ると、5秒でAIが種類・特徴を検出検出された情報をもとに、登録した自治体・現在地の自治体・現在地の施設での捨て方と、リユース・アップサイクルなどの可能性も提示

代表の山本は、幼い頃から手放すモノに価値を見出す目を持ち続けてきました。小学生の時には、お菓子の筒を灯台にしたり、緩衝材をビルにしたりして家の中に小さな街を作るなかで、「何も考えずにゴミを捨てるのは勿体無い」と感じるようになりました。中学校に上がってからも、適当に捨てられてしまっている教室のゴミ箱を勝手にひっくり返して分別し、ゴミの資源化にこだわり続けていました。しかし、クラスの友人から「世の中たくさんのゴミがあるのだから、君がこの教室のゴミだけ分別しても無駄だ」と言われ、ゴミ問題を大元の仕組みから解決することを志すようになりました。

そして高校生になり、Trash Lensの原型となるアプリを開発しました。大学入学後、株式会社ピリカにインターンとして従事し、環境問題に対しビジネスとしてアプローチする現場に触れました。そうしたアプローチは社会に影響を与える規模に拡大するということを実感し、Trash Lensプロジェクトが始動しました。

手放すモノの価値がもっと高まる場へ

緩衝材や牛乳パックでビルなどの建物を作り、家の中で小さな街を作っていた幼少期高校生の時に開発したTrash Lensの原型

Trash Lensは今後、リユース・アップサイクルに取り組む企業様との連携を広げていきます。Trash Lensアプリが持つ、AIの特徴検出結果を元にしたリターンの提示や、取引のやり取りまで完結する仕組みを通じて企業の事業活動をサポートします。こうした連携の取り組みを広げていくことで、資源としての価値のみならず、手放す人の満足度も高める仕組みを強化していきます。また行政との連携も図り、分別がわかりやすくなるのはもちろん、分別したものがどのように生まれ変わっていくのかまでがわかることで、生活者が納得感を持って日々の分別に取り組める仕組みを提供します。

100BANCHについて

AIの検出した特徴をもとに、買取価格の目安を自動で提示見積もり・買取の申し込みまでアプリで完結

「100年先の世界を豊かにするための実験区」というコンセプトのもと、これからの時代を担う若い世代とともに新しい価値の創造に取り組む複合施設です。パナソニックが創業100周年を迎えることを機に、「常識にとらわれない若いエネルギーの集まりが、100年先の未来を豊かにしていく」という思いから2017年7月7日に設立。



以来、野心的な若者が未来を創造していく一歩を、24時間365日実験可能な「場所」とともに、各分野の第一人者であるメンターによるアドバイス、年間100を超えるイベントや大型展示会などでの発信の「機会」を提供して支援。応募総数約1185件のうち、390プロジェクトを採択（2025年11月現在）し、加速支援を行っています。

ホームページ： https://100banch.com/



「Trash Lens」はGARAGE Program68期生として採択され、100BANCHで活動しています。

Trash Lensプロジェクトページ：https://100banch.com/projects/trash-lens