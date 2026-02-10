セガ エックスディー 取締役 伊藤真人氏が、Commune Engageアドバイザーに就任

コミューン株式会社

相互交流で信頼を育む「Commune」を提供するコミューン株式会社は、株式会社セガ エックスディー取締役 執行役員COOである伊藤真人氏を「Commune Engage」のアドバイザーに迎えることをお知らせします。

伊藤氏監修のもと、プロダクト強化および市場啓蒙を推進してまいります。

就任の背景

Commune Engageは、ブランドファンの「信頼」や「貢献」といった定量化が難しい価値を、プロダクトとして扱える状態にすることを目指しています。その実現には、単なる機能開発に留まらず、人が「参加したくなる」「続けたくなる」体験設計が不可欠です。

ゲーミフィケーションを軸に、数多くのモバイルゲームやデジタルサービスを立ち上げてきた伊藤氏の知見を元にプロダクト体験価値を昇華させるため、今回アドバイザーとして参画いただきました。

伊藤氏のコメント

機能が同質化し、AIがあたりまえになった社会では、情報でさえも同質化されていきます。そうした環境下において企業が持続的な事業成長を続けていくためには、顧客との関係性を深め、単なる既存顧客にとどまらない熱狂的なファンへと昇華させ、深い絆を構築することが重要になります。

本来、企業と顧客のつながりの強さは、企業のサービスを使っている時間や、そのブランドのことを考えている時間、さらにはブランドのためを考えて行動してくださることなど、定量・定性含めて複合的な要素で形成されていきます。一方で評価のしやすさという観点で「ファン施策＝使ったお金」で評価してしまい、企業と顧客の関係性を消費金額のみで一義的に捉えざるを得ないと考えている企業も多いのではないでしょうか。

Commune Engageは、ファンと企業との関係性を複合的に扱うことを可能にし、真に関係性を深める体験価値を提供します。当社（セガXD）が長年ゲーム開発で培ってきたゲームが持つ「人を夢中にさせる力」のノウハウを、ファンと企業の関係性をよりよくするために活用できるよう取り組んでまいります。

伊藤 真人氏 プロフィール

株式会社セガ エックスディー 取締役 執行役員COO

株式会社セガにゲームプランナーとして入社し複数タイトルのモバイルゲームディレクターを担当。新規事業部門に異動後はアドプラットフォーム事業立ち上げディレクター/アライアンスを担い、総ユーザー数1億超を達成。その後新規事業責任者としてメディア/ポイントプラットフォーム/コミュニティサービス等の幅広いデジタルサービスの新規事業責任者を経験。2016年8月にセガ エックスディーを設立し、現在はエクスペリエンスデザイン事業領域を管掌。ゲーミフィケーションをコアナレッジとしたCXデザイナー。単著に『ゲームフルデザイン 「やりたくなる」を生み出すゲーミフィケーションの進化』（翔泳社,2025）。HCD-Net認定人間中心設計専門家/認定スクラムマスター(R)

Commune Engage 責任者 近藤より

「Commune Engage」は、LINE公式アカウントをインターフェースとし、購入やSNS発信、リアル店舗・イベント参加等の顧客の多様なアクション（貢献）を可視化するサービスです。今回ゲーミフィケーションとCXデザインにおける最前線の知見を持つ伊藤様にアドバイザー就任いただくことでプロダクトの体験価値を高め、企業と顧客の関係性をより良い形に育んでいきたいと考えています。

Commune Engageについて：https://commune.co.jp/engage/(https://commune.co.jp/engage/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=Engage&utm_content=TOP)

コミューン株式会社について

「あらゆる組織とひとが融け合う未来をつくる」をビジョンに掲げ、信頼を核にして顧客・従業員のちからを企業活動のあらゆるアクションに活かす「信頼起点経営」を支援するCommune事業を展開しています。

会社概要

会社名：コミューン株式会社

代表者：高田 優哉（代表取締役CEO）

設立：2018年5月

事業内容：「信頼起点経営」を社会実装する事業の展開

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 3F

会社サイト：https://communeinc.com(https://commune.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=Commune&utm_content=TOP)