九州エリアにおけるJCBのタッチ決済CMキャラクターに福岡ソフトバンクホークス 周東佑京選手が就任！

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、福岡ソフトバンクホークス 周東佑京選手を九州エリアにおけるJCBのタッチ決済CMキャラクターに起用し、2026年3月上旬より九州エリア限定でTVとWEBの新CMを公開いたします。公開に先駆けて宮崎市生目の杜運動公園アイビースタジアムにて新CMキャラクター就任式を行いました。

九州エリアにおけるJCBのタッチ決済CMキャラクターに周東佑京選手が就任

2月1日から宮崎春季キャンプ中の周東佑京選手は午前中の練習を終え、九州エリアにおけるJCBのタッチ決済CMキャラクター就任式に登壇しました。

JCB 九州支社長の佐久間航也は周東選手をJCBのタッチ決済 九州CMキャラクターとして起用した理由として、「周東選手は、4回盗塁王を獲得した“圧倒的な速さ”のイメージがある選手です。JCBはタッチ決済の早さを市場により早く浸透させるために“速さの男“周東選手とともに今年1年、九州をタッチ決済で盛り上げていきたいと思います。」と語りました。

周東選手は「まさか自分が抜擢されるとは思っていなかったため、非常に嬉しいです。タッチ決済は時間がないときでもスマートに支払いができて便利だと感じているので、みなさんにもぜひ使っていただきたいです。僕のスピードとタッチ決済のスピードで九州を盛り上げていきます！」とCMキャラクター就任の喜びと意気込みを語りました。

誕生日を迎えた周東選手をお祝い

当日は、周東選手の30歳の誕生日当日ということで、佐久間支社長からのサプライズとしてバースデーケーキが用意されました。周東選手は「29歳も30歳も31歳も変わらないと思っています。“もう、30か”と言われるんですけど、若々しくスピード感あるプレーができたら」と今後の活躍への意欲を語りました。

CMストーリー

■「はやくない周東」篇（15秒）

CMの舞台は、とあるコンビニエンスストア。レジで会計をしようとする周東選手ですが、なかなか財布が見つからないようです。後ろに並ぶ買い物客からのプレッシャーに対して、「はやいのが売りだし！」と強がる周東選手。そこへ店員さんが「あの、タッチ決済もできますが・・」と、スマホでピっとするだけで決済が完了するJCBのタッチ決済を紹介。その便利さを気に入ってしまった周東選手は、お店を出る時にもついつい「スマホでピッ」と口ずさんでしまうチャーミングな姿が描かれています。

「速さ」が売りの周東選手が、JCBのタッチ決済との出会いによって、買い物シーンでも速さを手に入れるといった、周東選手の新たな一面に出会えるCMとなっています。

■「買い物も早い周東」篇（15秒）

コンビニエンスストアにダッシュで入っていく周東選手。ピッという決済音が聞こえたかと思うと、買い物袋を手にして、あっという間にお店から出てきて走り去っていくシーンが描かれています。これらのシーンに、「特技は、スピード。決済は、JCB。」というナレーションが加わり、日常生活での「速さ」を支えるJCBのタッチ決済の存在が描かれています。

球界屈指のスピードスターが、素早く買い物を済ませてあっという間に駆け抜けていく姿を描くことで、JCBのタッチ決済の便利さを直感的に表現したCMとなっています。

JCBのタッチ決済とは

JCBのタッチ決済（JCBコンタクトレス）は、お持ちのJCBのタッチ決済に対応したカードや、JCBカードを設定したスマートフォンなどをタッチ決済に対応した端末にかざすだけで支払いが完了する非接触決済です。JCBのタッチ決済は国内外の多くのお店や公共交通機関でご利用いただけます。

※一定金額以上のお支払いの場合は、サインまたはICカードの挿入と暗証番号入力等の本人確認が必要となることがあります。

▶ JCBのタッチ決済詳細についてはこちら(https://www.jcb.jp/variety/contactless/)

▶ JCBのタッチ決済が使えるお店はこちら(https://www.global.jcb/ja/products/payment-solution/contactless/shop/index.html)

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1338-7737793a8147b7ed12e8cdd617151f0e.pdf