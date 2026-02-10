新くじ商品「くじQ」リリース

株式会社アニメイトホールディングス

クオリティコンフィデンス株式会社（アニメイトグループ）は、店頭およびオンラインの両方で購入可能な新くじ商品 「くじQ」 をの提供を開始いたします。

QCくじ商品情報サイト：https://kuji.qcinc.co.jp/

「くじQ」は、店頭・オンラインのいずれからでも購入できる、ハイブリッド型のくじサービスです。

お客様は、ご自身のライフスタイルに合わせて購入方法を選択でき、

店頭でもオンラインでも、同一条件・同一内容のくじ体験をお楽しみいただけます。

「くじQ」第一弾タイトルを発表

このたび「くじQ」のリリースタイトルとして、

TVアニメ「デート・ア・ライブV」～プレゼント・フォー・ユー～の展開を予定しております。

本タイトルでは、作品の世界観を大切にした描き下ろしビジュアルや、ファンに向けた特別感のあるグッズラインナップを予定しており、「くじQ」ならではの体験価値をお届けします。

■権利表記

(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブＶ」製作委員会

「くじQ」とは

「くじQ」は、アニメ・ゲームなどのIPコンテンツを中心に展開するくじブランドです。

店舗で直接くじを引くリアルな体験と、スマートフォンやPCから気軽に参加できるオンライン体験の両立を実現しています。

くじQの販売方式について（BOX方式）

「くじQ」では、店舗販売・オンライン販売のいずれにおいても『BOX方式』を採用しています。

BOX方式とは、普段店舗でくじをご購入いただく際と同様に、当選したくじが箱の中から1枚ずつ減っていく仕組みです。

オンライン販売においても、箱内のくじが購入されるごとに在庫が減少し、

箱内最後の1枚をご購入いただいたお客様には、「ラスト賞」を別途プレゼントいたします。

一般的なオンラインくじや、いわゆる「ガチャ」のように提供割合（確率）に基づいて抽選される方式とは異なり、

「くじQ」では、実店舗で販売されるくじと同様のBOX方式を採用しています。

あらかじめ用意された賞品の中からくじを引く仕組みのため、残りの賞品状況が明確で、安心してお楽しみいただけます。

※リアルタイムでオンライン販売を行っている都合上、決済のタイミングによっては、箱内くじの売り切れ、および次のBOXでの購入となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

店頭とオンラインをつなぐハイブリッド型くじ

「くじQ」は、販売チャネルを限定せず、

アニメショップ・量販店・書店などの実店舗 オンライン販売サイト

といった、さまざまな場面での展開が可能です。

これにより、来店が難しいユーザーにもくじ体験を届けることができ、作品ファンとの接点をより広げることを目的としています。

今後の展開について

「くじQ」第一弾タイトルとして、TVアニメ『デート・ア・ライブＶ』を題材としたくじ商品の展開が決定しました。

2026年2月13日（金）より、全国の対象店舗およびオンラインにて販売を開始予定です。

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

本商品では、描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドやポスターなど、ファン必見のアイテムをラインナップしています。「くじQ」は、今後もさまざまな人気作品とのコラボレーションを予定しており、店頭・オンライン双方で楽しめる新しいくじ体験を提供してまいります。

SNSキャンペーン・公式アカウント

今後のリリースタイトルにあわせて、フォロー＆リポストキャンペーンなどの各種SNS施策の実施も予定しています。

最新情報は「くじQ」公式X（旧Twitter）アカウントにて随時発信してまいります。

QCくじ情報 公式X：https://x.com/QC_inc_kuji

「くじQ」概要

- サービス名：くじQ- HP：QCくじ情報 https://kuji.qcinc.co.jp/- 販売形態：店頭販売（全国のアニメイト各店ほか）／オンライン販売（オンラインくじサイト:かぴばらくじ内）- 販売価格：1回880円（税込） ※商品・タイトルにより変動いたします。※オンライン購入時は別途送料が発生いたします。詳細は公式サイトをご確認ください。- オンライン対応デバイス：PC／スマートフォン

※販売スケジュール・賞品内容は企画ごとに異なります。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

会社概要

- 会社名：クオリティコンフィデンス株式会社（アニメイトグループ）- 事業内容：キャラクターライセンス商品の企画・製造・販売、くじ商品の企画・運営