Mastercard、Rocket Nowとキャンペーンを開始

Mastercard

Mastercardは、送料・サービス料無料のフードデリバリーサービス「Rocket Now（ロケットナウ）」と連携し、日本で開催される「2026 World Baseball Classic(TM) 東京プール presented by dip」を記念したキャンペーンを実施します。

本キャンペーン期間中に、Rocket NowにてMastercardのクレジットカード、デビットカード、またはプリペイドカードをご利用のうえ、所定の条件を満たした会員様の中から、抽選で合計200組400名様に、Mastercard提供の日本戦観戦ペアチケットをプレゼントいたします。注文回数に応じて抽選口数が増え、利用するほど当選のチャンスが広がります。

Mastercardは、日常の決済を通じて、スポーツやエンターテインメントといった人々の情熱や体験を支える取り組みをグローバルで展開しており、本キャンペーンもその一環として実施されるものです。

Rocket Nowは、北海道、東北、関東、中部、関西、九州の各地域でサービスを展開しており、配達料・サービス料ともに無料で、スピーディーなフードデリバリーを提供しています。和食・洋食・ヘルシー志向のメニューから、デザートやドリンクまで、幅広いジャンルの料理を取り揃えています。

キャンペーン概要

本キャンペーン期間中、Rocket Nowアプリ内のキャンペーンページから希望する賞品を選択のうえエントリーし、1回あたり2,000円以上の注文をMastercardで決済すると、1注文につき1口の抽選権が付与されます。

エントリー後は、条件を満たすすべての注文が抽選対象となります。

抽選により、「2026 World Baseball Classic(TM) 東京プール presented by dip」における日本戦の観戦ペアチケットを進呈します。

キャンペーン期間- A～D賞：2026年2月2日（月）10:00 ～ 2026年2月20日（金）23:59- E賞：2026年2月2日（月）10:00 ～ 2026年3月5日（木）23:59

※エントリーおよび対象注文は、上記期間内に完了したものが対象となります。

応募方法

１．エントリー

Rocket Nowアプリ内のキャンペーンページより、ご希望の賞品を選択してエントリーしてください。

２．Mastercardクレジット・デビット・プリペイドカード決済

キャンペーン期間中に、Rocket Nowで1回あたり2,000円以上の注文をMastercardで決済すると、1注文につき1口の抽選権が付与されます。

３．抽選・当選連絡

抽選の結果、当選された方にはRocket Nowに登録されたメールアドレス宛にご連絡します。

観戦チケットは、対象試合に応じて郵送または試合当日に会場でのお渡しとなります。

賞品

東京ドーム で開催される「2026 World Baseball Classic(TM) 東京プール presented by dip」の日本戦観戦ペアチケット（指定席S、指定席A、指定席Bのいずれか）を合計200組400名様にプレゼント。なお、A賞・B賞・C賞・D賞のチケットは郵送でのお届け、また、E賞のチケットは試合当日に会場でのお渡しとなります。

※試合はいずれも東京ドーム開催

※席種は指定席（S・A・Bのいずれか）となり、選択はできません。

【A～D賞：郵送チケット】

A賞 2026年3月6日（金）19：00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ ：50組100名様

B賞 2026年3月7日（土）19：00 日本 vs 韓国 ：50組100名様

C賞 2026年3月8日（日）19：00 日本 vs オーストラリア ：50組100名様

D賞 2026年3月10日（火）19：00 日本 vs チェコ ：40組80名様

【E賞：試合当日現地お渡しチケット】

E賞 2026年3月10日（火）19：00 日本 vs チェコ ：10組20名様

詳細および応募規約は、下記キャンペーンページよりご覧ください。

https://www.rocketnow.co.jp/wbc-campaign/

###

Mastercardについて www.mastercard.co.jp(https://www.mastercard.co.jp/ja-jp.html)

Mastercardは、決済業界におけるグローバルなテクノロジー企業として、世界200以上の国と地域で経済の活性化と人々の生活の利便性向上に貢献しています。お客様と共に、誰もが繁栄できる持続可能な社会の実現を目指し、安全でシンプル、スマート、そして使いやすい多様なデジタル決済手段を提供しています。また、最先端のテクノロジーとイノベーション、パートナーシップとネットワークを活用して、人々、企業、そして政府が最大限の可能性を発揮できるよう支援するプロダクトとサービスをお届けします。