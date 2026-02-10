【松坂屋名古屋店】韓国発・高機能素材「タイベック（Tyvek）」を駆使したバッグブランド「miyansol（ミヤ・アンソル）」日本初のポップアップストアを開催！

「miyansol」とは

デザイナーのニックネーム「MIYA」と娘の「SOL」の名を冠した本ブランドは、2016年の設立以来、革新的な素材「タイベック（Tyvek）」を用いたデイリーバッグを展開しています。 「過剰な装飾を排し、誰もが気軽に楽しめるフェアな価格と品質」を哲学に、韓国国内の主要百貨店だけでなく、教保文庫（キョボムンゴ）などのライフスタイルショップでも幅広い層から支持を得ており、現在はアメリカ、中国、インドネシアなど世界各国へ進出し、韓国を代表するタイベックバッグブランドとして注目を集めています。

魔法の素材「タイベック（Tyvek）」の魅力

「miyansol」のバッグが選ばれる最大の理由は、そのユニークな素材感にあります。採用されている「タイベック」は、米国デュポン社が開発した高密度ポリエチレン不織布で、以下のような特性を持っています。

超軽量かつ高耐久

軽量で復元力に優れた素材を使用しており、荷物が多い日にも快適にお使いいただけるアイテムです。

優れた機能性

防水・防湿・UVカット機能を備え、あらゆる天候やシーンで活躍します。日常使いに最適！

環境への配慮

化学物質を使用せず、熱と圧力のみで成形されたリサイクル可能な環境に優しい素材です。

選ぶ楽しさと個性を演出するラインナップ

今回のポップアップでは、定番のベージックバッグをはじめ、ミニバッグ、ハートバッグ、そして人気のポーチシリーズを幅広く展開します。 鮮やかなカラーバリエーションのバッグに加え, ファッションのアクセントとなるウェビング素材のストラップや、愛らしいアニマルチャームなど, 「自分好みの組み合わせを見つける楽しさ」をご提案します。日常に彩りを添える, あなただけのお気に入りアイテムを見つけてください。

オリジナルノベルティプレゼント

日本初上陸記念・限定ノベルティプレゼント 期間中、会場にて2万円（税込）以上お買い上げいただいたお客様に「miyansol リミテッド・エディション ミラー」をプレゼントいたします。（先着200名様限定、なくなり次第終了）。

＜「miyansol」ポップアップストア概要＞

・期間 : 2026年 2月11日(水・祝)～17日(火)

・場所 : 松坂屋名古屋店 本館1階 北入口イベントスペース

・住所 : 〒460-8430 名古屋市中区栄三丁目16番1号

・営業時間 : 10:00 ~ 20:00

