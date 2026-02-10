フランス生まれのナチュラルミネラルウォーター「コントレックス」、ブランドカラーの“ピンクの吊手広告”を電車内で展開

株式会社大香

株式会社大香（以下、当社）は、フランス生まれのナチュラルミネラルウォーター「コントレックス」のブランドカラーであるピンクの吊手広告を都内及び首都圏を走行する5路線の電車内に掲出いたしました。本施策は、2026年1月6日より順次展開しております。一年間掲出予定となります。

日々の通勤や移動時間は、多くの人にとって忙しさや緊張感を伴うものです。中でも仕事や家事、育児など、さまざまな役割を担いながら日常を過ごす女性たちは、知らず知らずのうちに気を張り続けていることも少なくありません。

今回の吊手広告は、そうした日常の中でふと視界に入る「ピンク」という色を通じて、気持ちが少しでも明るくなる瞬間を届けたいという想いから企画しました。コントレックスのブランドカラーであるピンクは、やさしさや前向きさを感じさせる色であり、通勤時間に寄り添うになることを目指しています。

毎日の移動時間が少しだけやわらぎ、前向きな気持ちで一日を始めるきっかけや、帰宅時の癒しとなれば幸いです。

当社は今後も、コントレックスを通じて、日常の中にささやかな彩りと前向きな気持ちを届ける取り組みを続けてまいります。

◆吊手広告概要：

・都営地下鉄浅草線の1編成の1車両 (2026年1月15日～2027年1月14日)

・都営地下鉄三田線の1編成の1車両 (2026年1月16日～2027年1月15日)

・都営地下鉄新宿線の１編成の３車両 (2026年1月21日～2027年1月20日)

・都営地下鉄大江戸線の1編成の1車両 (2026年1月13日～2027年1月12日)

・小田急線の1編成の1車両 (2026年1月6日～2027年1月5日)

・該当車両の編成や運行情報・時間につきましては非公開となっております。

・鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

・掲載期間は予定であり、掲載スケジュールは予告なく変更・中止となる場合がございます。

・車内の携帯電話のご利用マナーにご協力ください。

Contrex(コントレックス)とは

フランス産ナチュラルミネラルウォーターブランド「Contrex(R)*（コントレックス）」。Contrex(R)（コントレックス）の水源は、フランス北東部ヴォージュ山脈の麓に位置するコントレックスヴィル。硬度約1468mg/Lのコントレックスは超硬水。硬水の多いヨーロッパのナチュラルミネラルウォーターの中でも特に高い硬度で、個性的な味わいが特徴。ノーカロリーでありながら、暮らしの中で不足しがちなカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分が手軽に補給できるナチュラルミネラルウォーターとして、フランスはもちろん日本でも健康志向の方々に愛され続けている。

[公式HP] https://www.contrex.jp/「コントレックス」で検索

[公式Instagram] @contrexjpn(https://www.instagram.com/contrexjpn/) #コントレックス

＊Contrexはネスレグループの登録商標です

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社大香 ミネラルウォーター事業部

TEL：:03-5621-8807