madhappy & PUMA 初のコラボコレクションが登場

株式会社Madhappy Japan

LA発アパレル・ライフスタイルブランドmadhappy(マッドハッピー)がPUMA(プーマ)とパートナーシップを結び、スポーツカルチャーとウェルネスをつなぐコレクション〈becoming〉を2026年2月11日(水)に発表します。



ビジュアルは、“becoming”というテーマのもと、モデルにLila Mossを起用し、Mitch Ryanがディレクションを担当。

本コラボコレクションは、アイコニックなスポーツスタイルと、Madhappyが掲げる穏やかで前向きなマインドセットを掛け合わせた特別なラインナップとなっています。

PUMA Speedcat Plus \24,200(tax in) Color：alabasterPUMA Speedcat Plus \24,200(tax in) Color：chicory

コレクションの中心となるのは、PUMAのSpeedcat Plusをコラボレーション仕様として再構築した一足。柔らかいスエード、上質なレザー、そしてmadhappyのシグネチャーであるステッチディテールをあしらい、クラシックでありながら新鮮な表情に仕上げました。

アパレルでは、トラックスーツ、ニットウェア、フーディ、Tシャツなど、日常に寄り添う幅広いアイテムを展開。スタイルと快適性を兼ね備えたコレクションとなっています。



発売日・販売店舗

- 2026年2月11日(水) 10:00~Madhappy Japan公式オンラインストア阪急うめだ本店3階コトコトステージ31(期間限定:2月14日(土)20時まで)- 2026年2月11日(水) 12:00~Madhappy Tokyo Store

※各店舗の営業時間は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

Online store: madhappy.jp(https://madhappy.jp/)

Instagram: @madhappyjp(https://www.instagram.com/madhappyjp/?locale=ja_JP)

madhappy & PUMA Collaboration Collection

Puma Speedcat Plus \24,200(tax in)Puma Speedcat Plus \24,200(tax in)Crewneck Sweater \35,200(tax in)Knit Polo \26,400(tax in)Fleece Hoodie \29,700(tax in)Fleece Hoodie \29,700(tax in)Fleece Hoodie \29,700(tax in)V Neck Tee Jersey \20,900(tax in)Nylon Track Jacket \35,200(tax in)Nylon Track Jacket \35,200(tax in)Nylon Trouser \30,800(tax in)Nylon Trouser \30,800(tax in)Fleece Sweatpant \26,400(tax in)Fleece Sweatpant \26,400(tax in)Fleece Sweatpant \26,400(tax in)Track Short \19,800(tax in)

About madhappymadhappy ロサンゼルスを拠点とするファッションブランドであり、世界をもっと楽観的でポジティブなものに変えるために、アパレル、イベント、そして実験的なリーテルスペースを通じて個々の表現を追求しています。 「ローカルオプティミスト（Local Optimist）」という理念を基に、日常生活の中の小さな喜びや幸せを強調し、コミュニティのつながりを深めることを目指しています。メンタルヘルス問題を抱える人々の生活や精神状態を改善するための経験を共有し、季節ごとのレディ・トゥ・ウェアコレクションで楽観的でポジティブな信念を表現。

2024年2月には株式会社サザビーリーグとの合弁会社「Madhappy Japan」を設立し、日本市場への本格展開をスタート。

2025年10月18日には、アジア初のフラッグシップストア Madhappy Tokyoを原宿にオープン。