「パルスドキセノン除染装置」紹介ウェビナー開催

岩崎電気株式会社

岩崎電気は2026年2月26日に「パルスドキセノン除染装置」についてのウェビナーを開催いたします。
製造工程における除染方式には、安全性や環境負荷への配慮が強く求められます。
本ウェビナーでご紹介する岩崎電気の「パルスドキセノン除染装置」は、水銀レスのランプを使用しています。
有害なオゾンも発生しないため、環境に優しく安全です。
また、ガスや薬剤による処理とは異なり残留性がないため二次処理も不要です。
技術理解と比較検討にぜひ本ウェビナーをご活用ください。
パルスドキセノン除染装置(薬剤生産ラインへの導入例)

ウェビナー概要


- パルスドキセノン除染装置のご紹介
- ガスや薬剤による除染方式に代わる「光」による除染方式
- 水銀フリーの実現と高レベルの除染(3log減少[99.9％]～6log減少[99.9999％])を両立
- 不活化データ紹介

開催日


2026年2月26日(木)
14:00～14:40


配信形式


Microsoft Teams(事前登録制)


イベントページ・参加登録はこちらから


「パルスドキセノン除染装置」紹介ウェビナー開催のお知らせ“IWASAKIだからできる「光」による除染方式”(https://www.iwasaki.co.jp/NEWS/event/2026/xe_decon.html?pr=001)


パルスドキセノン除染装置の詳しい情報はこちらをご覧ください。


パルスドキセノン滅菌装置(https://www.iwasaki.co.jp/optics/sterilization/surface/Xe/?pr=001)