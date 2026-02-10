TVアニメ『デート・ア・ライブV』～プレゼント・フォー・ユー～が「くじQ」に登場
クオリティコンフィデンス株式会社（アニメイトグループ）は、新くじサービス「くじQ」にて、
TVアニメ デート・ア・ライブV ～プレゼント・フォー・ユー～の店舗くじ・オンラインくじの展開が決定しました。
本企画では、夜刀神十香、時崎狂三、鳶一折紙ら人気キャラクターたちが登場し、
「プレゼント私！？」をテーマにした描き下ろしビジュアルを使用したグッズなど、ファン必見のラインナップを予定しております。
■ 商品イメージ
■ 賞品ラインナップ（一部）
［A～C賞］アクリルスタンド(全3種)
［D～F賞］A3クリアポスター(全3種)
［G賞］缶バッジコレクション(ブラインド仕様・ノーマル6種,レア6種 計12種)
［H賞］クリアシートコレクション(ブラインド仕様・ノーマル6種,レア6種 計12種)
［ラスト賞］B2タペストリー ※BOX内最後の一枚をお買い上げの方に別途プレゼント（店舗・オンライン共通）
［購入者特典］ポストカード（全7種）※１会計で５枚のお買い上げごとに１枚プレゼント（店舗・オンライン共通）※配布はランダム仕様となります。
描き下ろしイラストを使用した幅広いラインナップを展開予定です。
■ 「くじQ」とは
「くじQ」は、店頭およびオンラインの両方で購入可能な、ハイブリッド型のくじサービスです。
ユーザーの利用シーンに応じて、店舗でもオンラインでも同様にお楽しみいただける環境を提供しています。
■ 開催概要
サービス名：くじQ
タイトル：TVアニメ「デート・ア・ライブV」～プレゼント・フォー・ユー～
販売形態：店頭販売（全国のアニメイト各店ほか）／オンライン販売（オンラインくじサイト:かぴばらくじ内）
販売価格：1回880円（税込）
オンライン購入時の送料：同一『ルーム』内で複数回注文でも【20個まで】全国一律800円(税込) で配送
商品発送時期：2026年4月下旬より順次発送予定
販売期間：【店舗】2026年2月13日（金）より販売開始予定 ※店舗数量限定のため、無くなり次第終了となります。
【オンライン】2026年2月16日（月）18：00～ 販売開始予定
オンライン対応デバイス：PC／スマートフォン
取扱店舗の詳細は、「くじQ」公式WEBページをご確認ください。
URL：https://kuji.qcinc.co.jp/archives/214
SNSキャンペーン・公式アカウント
本作にてフォロー＆リポストキャンペーンなどの各種SNS施策の実施も予定しています。
最新情報は「くじQ」公式X（旧Twitter）アカウントにて随時発信してまいります。
QCくじ情報 公式X：https://x.com/QC_inc_kuji
■権利表記
(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブＶ」製作委員会
会社概要
- 会社名：クオリティコンフィデンス株式会社（アニメイトグループ）
- 事業内容：キャラクターライセンス商品の企画・製造・販売、くじ商品の企画・運営