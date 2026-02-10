軍ナンバー2の粛清劇は強権体制の揺らぎか「スマート独裁」強化の始まりか『習近平独裁の未来』ニューズウィーク日本版2/17号は好評発売中！
ニューズウィーク日本版 2026/2/17号（2/10発売）
【編集長から】
中国人民解放軍のナンバー2である張又侠が粛清されました。2012年に起きた薄熙来事件以来の中国政治の政変です。薄熙来事件は、トップの座に就こうとする習近平と、それに対抗したい薄熙来という対立の構図の中で起きました。あれから14年。習政権は当初誰も予想していなかった3期目に入り、就任直後から続く反汚職キャンペーンで数百万人とも言われる中央・地方官僚と共産党幹部が摘発。曲がり角を迎えたはずの中国経済はそれでもしぶとく成長を続け、異論者を排除し続ける習近平体制は、来年の共産党大会で4期目に入る勢いです。なぜ、この異形の独裁国家は生き残るのか。その構造的な秘密を、アメリカ人中国研究者の俊英ジェニファー・リンドが「スマート権威主義」というキーワードで読み解きました。2月10日発売号の特集「習近平 独裁の未来」をぜひお読みください。（長岡）
●ニューズウィーク日本版 Youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/@newsweek_japan
●ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
https://www.newsweekjapan.jp/magazine/
●アマゾンで試し読みはこちらから
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1GT7V6Y/
●定期購読でバックナンバー読み放題！
2007年から18年分約900冊ものデジタル版のバックナンバーをパソコン、スマホ、タブレットでいつでも読み放題。
https://bit.ly/49KVgGM
【Special Report】 習近平独裁の未来
軍ナンバー２の粛清は強権体制の揺らぎか
「スマート独裁」の強化の始まりか
中国｜習近平の「スマート独裁」を甘く見るな
政変｜軍粛清に動いた独裁者の思惑
軍事｜台湾侵攻「失敗」の大きすぎる代償
戦略｜目指すは「いいとこ取り大国」
ニューズウィーク日本版 2026/2/17号 特集
300万ページの重苦しさ
疑惑｜「エプスタイン文書」がトランプやビル・ゲイツについて語っていること
【Periscope】
FINANCE｜ステーブルコインが世界金融をドル化する
UNITED STATES｜メラニアの映画で老舗新聞がリストラ？
TIBET｜ダライ・ラマのグラミー賞に中国激怒
GO FIGURE｜米社会の反移民感情は和らいでいる
【Commentary】
科学｜反ワク政策が人命を奪い始めた──ピーター・シンガー
視点｜現金強奪が示す「マネロン大国」日本──レジス・アルノー
FRB｜次期議長は危機回避の達人──サム・ポトリッキオ
Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実
パンダも囲碁も凍る日中氷河期──ラージャオ&トウガラシ
Economics Explainer｜経済ニュース超解説
「ドル以外」にも円は負けている──加谷珪一
Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える
夫のポルノ依存が止まりません
World Cinema Notes｜森達也の私的映画論
脚本も俳優も素晴らしい僕の大切な『オアシス』──森達也
Anime in the World｜ジャパンアニメの現在地
Ｍ＆Ａはビジネス拡大の切り札か？──数土直志
【World Affairs】
NFL｜スーパーボウルの皮算用
安全保障｜解き放たれた? 核軍拡競争の悪夢
【Features】
スポーツ｜「4回転の神」マリニンが五輪の氷上へ
軍事｜空の戦いに革命をもたらす新世代ドローン
【Life/Style】
Music｜ブルーノ・マーズが示す寡作でも「ヒット」の法則
Movies｜遅れてきたアカデミー賞候補に乾杯！
Health｜オートミールがメタボ解消の特効薬に
Animal｜恐怖も喜びも嗅ぎ取れる馬の知られざる能力
Sports｜101階建てビルに命綱なしで登れ！
ほか
★最新号データ
ニューズウィーク日本版2026/2/17号『習近平独裁の未来』
紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）
●ニューズウィーク日本版 Youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/@newsweek_japan
●ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
https://www.newsweekjapan.jp/magazine/
●アマゾンで試し読みはこちらから
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1GT7V6Y/
●定期購読でバックナンバー読み放題！
2007年から18年分約900冊ものデジタル版のバックナンバーをパソコン、スマホ、タブレットでいつでも読み放題。
https://bit.ly/49KVgGM