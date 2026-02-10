『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』TVアニメ『ブルーロック』とのコラボを開催！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』（以下、『ウイコレ』）とTVアニメ『ブルーロック』とのコラボレーションを本日2月10日から開始したことをお知らせします。

本キャンペーンでは、おなじみのキャラクターやTVアニメ第2期で活躍するキャラクターたちが『ウイコレ』のカードになって登場するほか、「潔 世一」とフィリッポ インザーギ選手のコラボ限定デザインのカードをプレゼントします。

さらに、「★5選手」が1枚確定で手に入る「毎週1回無料11連ガチャ」や、ログインするだけで「プレミアムボール×250」がもらえる「コラボ記念特別ログインボーナス」など、豪華キャンペーンも開催しています。

『ウイコレ』とTVアニメ『ブルーロック』のコラボをお見逃しなく！

TVアニメ『ブルーロック』コラボ 開催中！

■アニメキャラがコラボカードになって登場！

「潔 世一」や「凪 誠士郎」などおなじみのキャラクターはもちろん、TVアニメ第2期で活躍する「糸師 凛」、「糸師 冴」、「オリヴァ・愛空」たちが「EXPコラボカード」や「SPコラボカード」として登場しています。

期間: 2026年2月10日（火）15:00～ 3月10日（火）14:59

■毎週1回無料11連ガチャ

期間中、毎週1回引くことのできる無料11連ガチャで、「★5選手」が1枚確定で手に入ります！

毎週土曜日15:00にリセットされ、引くことができます。

期間: 2026年2月14日（土）15:00～3月14日（土）14:59

■コラボ記念特別ログインボーナス

コラボ開催を記念して、『ウイコレ』限定デザインの「潔 世一」とフィリッポ インザーギ選手のコラボカードをプレゼント！

さらにログインするだけで「プレミアムボール 250個」ももらえます。

期間: 2026年2月10日（火）15:00～3月10日（火）14:59

■コラボ開催記念ログインボーナス

毎日ログインするだけで「グレード115以上★5確定ガチャ」や「エターナルセレクションチケット」などの

豪華アイテムをプレゼント！

さらに期間中毎日ログインすると、合計で「プレミアムボール 200個」ももらえます。

期間: 2026年2月10日（火）15:00～3月10日（火）14:59

※キャンペーンの詳細は『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』ゲーム内お知らせをご確認ください。

※メンテナンス等により、内容や期間は予告なく変更となる場合がございます。

【TVアニメ『ブルーロック』とは】

日本を世界一に導くストライカーを育てるための計画 ―"ブルーロック(青い監獄)"プロジェクト―

それは、全国から集められた300人のFW(フォワード)の頂点に立ち、 日本サッカーに革命を起こすストライカーを育成するための一大プロジェクトだった。

エゴが渦巻く熱狂のサバイバルを乗り越え、セレクションを生き残った35人のエゴイスト達は、“ブルーロック（青い監獄）”プロジェクトの存続を賭けて、U-20日本代表との史上最もイカれた大一番(ビッグマッチ)へと挑む！

今、己のエゴを世界に刻むため、自らの手で運命を変えるため、史上最もアツい戦いが始まる。

【モバイルゲーム『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』について】

『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』は、世界の人気選手カードを実写で収録。

世界王者を争う強豪ナショナルチームはもちろん、人気クラブチームのスター選手を実写カードで収録しています。

また、「eFootball(TM)」をベースにした3DCGを活用。リアルなグラフィックだけではなく、スタジアムの歓声や実況が試合を盛り上げてくれます。

選手と戦術を組み合わせてフォーメーションを組んだら、試合はコンピューターにお任せ。ちょっとした空き時間にも楽しんでいただけます。



■『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』公式HP： https://www.konami.com/wepes/mobile/wecc/ja/

■『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』公式X：@OfficialWecc



タイトル：eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS

メーカー：KONAMI

ジャンル：サッカー

配信日：2017年10月30日

希望小売価格：基本プレー無料(アイテム課金制)

対応機種：Android（7.0以降）、iOS（15.0以降）

権利表記：All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

(C)Konami Digital Entertainment