世界38カ国での実績を「天神X」へ継承。海外展開を加速させる時差対応と、現場待望の「報告DX」機能を実装

株式会社タオ

滋賀県草津市を拠点に教育ICTの先駆者として歩む株式会社タオは、自社が展開するクラウド型ICT教材「天神X」において、2026年2月10日より、グローバル展開の基盤構築と教育現場の事務負担軽減を目的とした機能アップデートを実施いたします。今回の更新では、将来的な海外本格展開を見据えた「タイムゾーン対応」の実装に加え、旧製品でユーザーから絶大な支持を得ていた「学習履歴テキストコピー機能」を最新のWeb環境へ移植いたしました。

世界38カ国での利用実績を背景に、グローバル展開を加速

株式会社タオは、文部科学省の「日本型教育の海外展開（EDU-Portニッポン）」に採択されたオーストラリア認可幼稚園でのプロジェクトを始め、海外子女の教育支援で世界38カ国での利用実績を積み上げてまいりました。次世代型システムである「天神X」においても、世界各地の日本人学校や補習校からの期待が寄せられるなか、本格的な世界進出への布石として「タイムゾーン対応」を先行実装いたします。

今回のアップデートにより、利用端末の設定に合わせた表示時間の自動最適化が実現。先生は時差を気にすることなく、生徒の現地の生活リズムに基づいた的確な指導が可能になります。また、海外在住生徒の一時帰国中など、場所を移動しても設定一つで最適な学習管理を維持できる柔軟な教育環境を提供します。

現場の負担を数秒に。不登校支援や塾で愛された「コピー機能」の復活

今回のアップデートにおけるもう一つの柱は、ユーザーの間で「これがないと困る」とまで言わしめた、実績ある「学習履歴テキストコピー機能」の再搭載です。

学習塾において先生が保護者へ生徒の成果を伝える際や、不登校児童の「出席扱い」認定のために支援者が学校へ日報を提出する際、これまでは管理画面の数値を手入力で転記する必要がありました。

先月には「マンスリーレポート」出力を実装しましたが、もっと小回りの効く仕組みを求められていました。

この「報告の壁」を打破するため、ボタン一つで学習単元・得点・時間をテキスト化し、瞬時にクリップボードへ保存できる機能を実装。かつて多くの教育現場を支えた「名機能」が、天神Xの最新インターフェースで蘇ります。

代表取締役 黒澤慶昭のコメント

今回のアップデートは、派手な新技術の導入ではありません。しかし、かつての海外展開や現場支援で学んだ「本当に求められている機能」を、天神Xという新しいステージで再構築した重要な一歩です。テクノロジーは、人が人を支えるための『時間の余裕』を生み出すためにあるべきです。時差や事務作業という境界を取り払うことで、教育者が子ども一人ひとりと向き合う時間を創出してまいります。

商品概要

名称：天神X （テンジン・エックス）

提供形態：クラウド型Webアプリケーション

対象：学習塾、学校、自治体など

商品サイト：https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/

会社概要

社名：株式会社タオ

設立：1992年4月1日

代表者：代表取締役社長 黒澤慶昭

資本金：1,000万円

事業内容：教育ソフト「天神」の企画・開発・販売

所在地：〒525-0032 滋賀県草津市大路2丁目9-1 陽だまりビル5階

URL：https://www.tao-st.co.jp/