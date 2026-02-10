房総の食材を生かしたご当地グルメ3品「房総味噌らーめん」「房総味噌タンタン麺」「あんこ餃子」が誕生

株式会社トライ・インターナショナル

株式会社トライ・インターナショナル（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：田所 史之）が運営する味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」は、千葉県が実施する「ちばのキラリ商品支援事業（ニーズマッチング支援）」の発酵関連特別企画の一環として県内中小企業者と連携し、県産食材を活用した新商品「房総味噌らーめん」「房総味噌タンタン麺」「あんこ餃子」の３品を開発しました。

本商品は、2026年４月１日（水）より、全国の麺場 田所商店グループ一部店舗にて期間限定で販売を開始します。

■ 企画の背景

県内の発酵・食資源を「商品」として育てる取り組み

千葉県では、地域資源を活用した商品のブランド化を目的に、新商品の開発や販売展開を支援する「ちばのキラリ商品支援事業」を実施しています。

2025年度はその一環として発酵関連特別企画が立ち上がり、県内中小企業者と連携したコラボレーションによる商品開発が進められました。

「房総ラーメン製作プロジェクト」について

本プロジェクトは、千葉県内の魅力ある食材や加工品を全国、さらには世界へ発信することを目的に、「麺場 田所商店」が味噌らーめんとしての商品企画・提供を担いました。その結果、県内事業者が手がける素材を組み合わせ、「房総味噌らーめん」「房総味噌タンタン麺」「あんこ餃子」の3商品を開発しました。

■ 開発した3商品の特徴

● 房総味噌らーめん

千葉の風土で育まれてきた老舗味噌蔵・窪田味噌醤油株式会社の赤味噌と白味噌を使用。コクとキレ、やさしい甘みが重なり合う味噌に、房総の海と山の恵みを感じる具材を合わせました。

“この土地の味”を、まっすぐに楽しめる房総ならではの味噌らーめんです。

房総味噌らーめん● 房総味噌タンタン麺

房総味噌の深いコクに、香ばしいごまと程よい辛みを重ねた進化系の味噌タンタン麺。赤味噌と白味噌が生む奥行きのあるうま味に、タンタン麺ならではの刺激が加わり、濃厚でありながら後味は軽やかに仕上げています。

味噌の新しい表情を楽しめる一杯です。

房総味噌タンタン麺● あんこ餃子

成田山表参道に本店を構える、明治32年創業の老舗和菓子店・なごみの米屋が手がける「ぴーなっつ最中」の餡を使用。餡を餃子の皮で包み、カラッと揚げることで、外は軽やかに、中はなめらかな口どけに仕上げました。やさしい甘みとぴーなっつのコクが広がる、房総ならではの“デザート餃子”です。

あんこ餃子

■ 使用した千葉県産食材

【房総味噌らーめん／房総味噌タンタン麺】

・味噌（赤味噌・白味噌）：窪田味噌醤油株式会社（野田市）

・コノシロフライ：海光物産株式会社（船橋市）

・鯨の竜田揚げ：ハクダイ食品有限会社（南房総市）

・笑顔大吉ポーク 豚つみれ：株式会社ヒラノ（成田市）

【あんこ餃子】

・ぴーなっつ最中の餡：米屋株式会社（成田市）

■ 販売および先行予約について

販売期間：2026年４月１日（水）～５月31日（日）予定

販売店舗：販売予定店舗：「麺場 田所商店」直営店28店舗ほか 麺場 田所商店グループの一部店舗

また、本商品は、ちばぎん商店株式会社が運営するクラウドファンディングサイト「C-VALUE」にて、2026年２月10日（火）より先行予約販売（店頭引換券）を実施します。

C-VALUE ：https://www.c-value.jp/projects/memba-tadokoroshoten001

■ 今後の展開

「麺場 田所商店」では、創業以来、全国各地の味噌蔵と向き合いながら、地域ごとの風土や文化が息づく味噌を主役にした商品づくりを行ってきました。本企画もその取り組みの延長線上にあり、特定の地域に限らず、日本各地の味噌や食材を生かした商品を通じて、地域の魅力を“食べる体験”として伝えていくことを目指しています。

今後も、味噌を起点に、地域とともに価値を育てる商品・情報発信を継続していきます。

■ 商品概要

商品名：房総味噌らーめん／房総味噌タンタン麺／あんこ餃子

販売価格： 房総味噌らーめん 1,320円（税込）

房総味噌タンタン麺 1,430円（税込）

あんこ餃子 220円（税込）

※詳細は確定次第「麺場 田所商店」HPにて公開予定

■ 事業概要

事業名：ちばのキラリ商品支援事業（ニーズマッチング支援）発酵関連特別企画

目的：地域資源を活用した商品のブランド化と、県内中小企業者等の新たな商品開発・販路開拓支援