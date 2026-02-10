AI Hack、CS-CとAIO分野における業務提携を開始～ローカルビジネスにおける生成AI時代の「店舗検索行動」に対応するAIO対策と研究を共同推進～

株式会社AI Hack

株式会社AI Hack（本社：東京都港区、代表取締役：中道大輔、以下AI Hack）は、SaaS型統合マーケティングツール「C-mo（シーモ）」を提供する株式会社CS-C（本社：東京都港区、代表取締役社長：椙原健、以下、「CS-C」）と業務提携を開始いたしました 。

本提携により、生成AI時代に「選ばれる店舗・サービス」を増やすための新たなマーケティング支援機能の実装と共同研究を推進し、生成AI時代におけるローカルビジネス※の集客・売上向上を支援してまいります。

※飲食店、美容・治療院、旅館・ホテルなど地域に根差した店舗ビジネスの総称

■背景

生成AIの急速な普及により、消費者の店舗・サービスの検索方法は大きな転換期を迎えています。従来は検索エンジン上で複数のWeb媒体や口コミを比較する検索行動が主流でしたが、近年では生成AIの回答や推薦を起点に店舗を知り、意思決定に至る傾向が強まっています。

従来のSEOやMEOだけでは対応が難しくなりつつある今、消費行動のファネルの大きな転換期においてローカルビジネスに求められるのは、「検索結果での露出」だけでなく、生成AIに自店舗・サービスを正しく理解・評価され、回答内で推奨されるための情報設計（AIO：AI Optimization）です。

この環境変化に対応すべく、生成AI研究と開発に強みを持つ当社と、ローカルビジネスへのマーケティング支援の実績を持つCS-Cは、業務提携を進めることに合意いたしました。

■提携の概要

本提携では、

- 当社が持つ生成AI領域における分析技術およびAIO研究成果- CS-Cが約15年にわたり蓄積してきたローカルビジネス特化のデジタルマーケティング支援実績と顧客基盤

を融合させることで、理論にとどまらず、実際に成果につながるAIO対策の確立を目指し、設計・実装・検証・改善を推進します。

■提携の内容

両社は、本提携を通じて以下の取り組みを推進してまいります。

- ローカルビジネス領域におけるAIO対策の研究・サービス開発生成AIがどのような情報を評価・参照し、回答を生成しているのかを分析し、ローカルビジネスに最適化されたAIO対策の研究およびサービス開発を行います。- ローカルビジネス領域への生成AI活用・普及・共同提案の推進事業者向けの情報発信や啓蒙活動、生成AI利活用に関する共同提案を通じて、生成AIやAIOに関する理解促進を図り、AIを活用した集客・マーケティング市場の裾野を広げていきます。- C-moにおけるAIO対策のさらなるアップデートCS-Cが提供するローカルビジネス向け集客支援ツール「C-mo」において、当社の知見を活かしたAIO対策機能の強化・アップデートを実施します。

今後は、「C-mo」におけるAIO対策を起点として、飲食店・美容サロン・治療院・宿泊施設・クリニックなどの当社の顧客基盤をはじめ、地域を支えるあらゆるローカルビジネスが、自社の店舗やサービスの特徴を生成AIに正しく理解され、消費者とAIの対話の中で正しく推薦されていく、生成AI時代の新しいマーケティング支援モデルの構築をAI Hack社と共に進めてまいります。

■各社代表コメント

株式会社CS-C 代表取締役社長 椙原 健 氏

AIの急速な発展にともない、ローカルビジネスのマーケティングもまた、歴史的な転換点を迎えています。

これは店舗様にとって「脅威」ではなく「最大のチャンス」です。

今回のAI Hack社との提携を通じて、テクノロジーの力で「AIに選ばれる店舗」を輩出し、ローカルビジネスのさらなる活性化に寄与してまいります。

株式会社AI Hack 代表取締役 中道 大輔

検索体験が「AIとの対話」へと変化する今、店舗集客におけるAIOは避けて通れない戦略的課題です。

本提携により、店舗様がこの生成AI検索時代に「選ばれる存在」になるためのサービスを提供し、CS-C社と共にローカルビジネスの新たな集客スタンダードを確立してまいります。

【株式会社CS-C 会社概要】

会社名 ：株式会社CS-C

住所 ：東京都港区芝浦4-13-23

代表取締役社長：椙原 健

設立 ：2011年10月

上場市場 ：東証グロース

事業内容 ：ローカルビジネスDX事業

・SaaS型統合マーケティングツール「C-mo」

・コンサルティング×アウトソーシングサービス「C-mo Pro」

・インバウンド客向け飲食店・食体験予約サービス「JAPAN FOOD GUIDE」

URL ：https://s-cs-c.com/

【株式会社AI Hack 会社概要】

会社名 ：株式会社AI Hack

住所 ：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 34階

代表取締役 ：中道大輔

事業内容 ：生成AI分野におけるサービスの提供

URL ：https://ai-hack.co.jp/