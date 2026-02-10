APT、「預ける物流」から「設計する物流」への転換を提唱

株式会社APT

物流システムエンジニアリングを手掛ける株式会社APT（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：井上 良太、以下 APT）は、深刻化する物流業界の課題に対し、従来の「3PLへの丸投げ（預ける物流）」や「特定メーカー主導の導入」から脱却し、荷主企業が主導権を持つ「設計する物流」へのシフトを提唱します。

これに伴い、特定のメーカーや機器に縛られず、真に顧客の利益となる最適解を導くための「中立的4PL（フォース・パーティ・ロジスティクス）」の実践手法について、その全貌をLOGISTICS TODAYの特集記事にて公開いたしました。

▼LOGISTICS TODAY 特集記事はこちら

■背景：業界に欠けていた「中立の相談相手」

昨今の物流業界では、労働力不足を背景に自動化・DXへの投資が急増しています。

しかし一方で、「メーカーの提案通りに導入したが、自社の規模に合わずオーバースペックだった」「部分最適の積み重ねで、システム全体が連携していない」といった失敗事例（“泣いている倉庫”）も後を絶ちません。

APTは、この根本原因が「中立的な立場で、全体設計を相談できる相手の不在」にあると考えています。

不動産会社、マテハンメーカー、SIerなど、各プレイヤーの思惑が先に立ち、「顧客にとっての最善」が置き去りにされている現状があります。

■APTが目指す「物流版・保険の窓口」

こうした課題に対し、APTは「物流版『保険の窓口』」のような存在が必要であると提唱しています。

メーカーのしがらみを排し、あらゆる選択肢（新品・中古・サブスク、国内外メーカー）の中から、顧客の予算と成長フェーズに合わせた最適な組み合わせをフラットに提案する。このアプローチこそが、2026年以降の物流変革において不可欠です。

■LOGISTICS TODAY 特集記事の概要

本特集では、APTが提供する垂直統合型ソリューション「Σ（シグマ）」の実践例を交えながら、以下の重要テーマについて解説しています。

◇「壁打ち」から始める4PL

いきなり高額な設備投資を議論するのではなく、まずは経営者の悩みや現場の愚痴を聞く「壁打ち」からスタートし、潜在的な真の課題を掘り起こすプロセスの重要性。

◇異種メーカーを繋ぐ「統合力」

「海外製ロボット」と「国内製コンベア」など、メーカーの規格を超えた機器同士を制御システムで繋ぎ、選択肢の幅を広げる技術的アプローチについて。

◇自動化の「民主化」と投資の適正化

「ステーキ一切れで満足な客に、ステーキ店の経営権を買わせるような」過剰提案を防ぎ、サブスクリプション等を活用して、中小企業でも導入可能な「身の丈に合った自動化」を実現する手法。

■掲載記事情報

媒体名 ： LOGISTICS TODAY

記事名 ： 預ける時代から設計する物流へ APTの挑戦

公開日 ： 2026年1月28日

URL ：https://www.logi-today.com/905197

■今後の展望

APTは今後、「Σ（シグマ）」を軸に、荷主企業が自ら物流をコントロールできる体制づくりを支援してまいります。

特定メーカーに依存しない独立系インテグレーターとして、物流をより持続可能で、柔軟な社会インフラへと進化させるべく、業界全体の底上げに貢献します。

【株式会社APTについて】

株式会社APTは、倉庫業界に新たな価値を提供し、課題解決を通じて業界全体を変革することを目指す企業です。国内外のメーカーに依存しないマルチメーカー対応を強みとし、お客様に寄り添い、価値の最大化とコストの適正化を図りながら、倉庫で働くすべての人々に笑顔を届けます。

【会社概要】

会社名： 株式会社APT

設立 ： 2009年8月（創業：1984年10月）

代表者： 代表取締役社長 井上 良太

URL ： https://n-apt.com/

所在地： 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1丁目3 幕張テクノガーデン B棟 22階

事業内容：機械器具設置工事、及び支援事業