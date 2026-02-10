3月8日は「国際女性デー」。鮮やかで幸福感あふれる“ミモザの花束”を香りで届ける「ミモザブーケ コレクション」

株式会社FERNANDA JAPAN

株式会社FERNANDA JAPAN（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：流合貴之、以下、フェルナンダ）は、「ミモザブーケ コレクション」を2026年2月13日より数量限定で発売します。本物のミモザからつくった、やさしく華やかな“ミモザの花束”をイメージした香りを、全21アイテムご用意しました。

やさしい甘さが心地よい、ミモザブーケの香り

■3月8日は「国際女性デー」。広がる認知とミモザの文化

3月8日は、国連が制定した国際的な記念日「国際女性デー（International Women’s Day）」です。女性の社会的・経済的な功績を称えるとともに、ジェンダー平等の実現に向けた意識を高める日として、世界各国で認知されています。また、イタリアでは、この日を「FESTA DELLA DONNA（フェスタデラドンナ）=女性の日」と呼び、母親やパートナーに限らず、友人や同僚など身近な女性へミモザの花束を贈り、日頃の感謝を伝える文化が根付いています。

フェルナンダ公式Instagramで実施した「国際女性デーの認知」に関するアンケートでは、国際女性デーを「知っていた」と回答した人が59％（337票）、「知らなかった」と回答した人が41％（230票）となり、「知っていた」と回答した人の中には、「イベントに参加した」「母親に手料理をふるまった」「ミモザの花をもらった」といった回答もありました。ジェンダー平等や多様性への関心の高まりを背景に、日本国内でも国際女性デーの認知が徐々に広がっていることがうかがえます。

■人と環境へのやさしい行動、ミモザの香りで未来へつなぐ

今年もシーズナルフラワーシリーズから登場する「ミモザブーケ コレクション」は、「幸せの花」と呼ばれるミモザから抽出したエキスを香料に配合。ミモザ本来のフレッシュでやさしいフローラルグリーンを基調に、爽やかでみずみずしいウォータリーペアと温もりのあるサンダルウッドを重ね、鮮やかで美しい“ミモザの花束”の香りを再現しました。

また、本コレクションに使用している天然ミモザエキスは、 「環境配慮・農家支援・エシカル調達」の観点から選定された香料原料で、人にも環境にもやさしい香りです。

1. 環境と生物多様性への配慮

水や農薬を使わない自然に近い栽培方法により、生物多様性を保全し、環境を尊重しています。

2. 小規模農家の自立支援

ミモザの聖地・フランス タヌロンで、代々継承されてきた栽培・摘み取りの技術を守る契約農家から仕入れています。公正な価格での取引と、毎年一定量の購入を約束することで、継続的な収益を農家にもたらし、自立支援につながっています。

3. エシカルな香料処方

本製品の香料は100％ヴィーガン処方。人にも環境にも配慮した、未来へつながる香りとなっています。

■感謝と尊敬の意を込めて――大切な女性へ贈るミモザの香り

「ミモザブーケ コレクション」は2026年2月13日より、全21アイテムを販売。フェルナンダ直営店舗やフェルナンダ公式オンラインストア、全国のバラエティショップ等にてお買い求めいただけます。

爽やかでやさしい甘さが魅力の「ミモザブーケ コレクション」は、どんなシーンにも寄り添う使いやすさで、ギフトにもぴったりです。今年の国際女性デーは、ミモザブーケの香りに想いを添えて、感謝を伝えてみませんか。

<直営店舗・公式オンラインストア取扱商品>

・オードパルファム(50ml) …5,500円

・オードパルファム(12.5ml) …2,860円

・プレミアムハンドクリーム(50g) …1,540円

・ミニフレグランスセット …3,740円

(オードパルファム12.5ml+ミニプレミアムハンドクリーム20g)

・プレミアムハンドソープ(200ml) …2,200円

・プレミアムボディソープ(360ml) …3,300円

・シュガースクラブ(300g) …3,960円

・プレミアムボディミスト(95ml) …3,080円

・ハンド＆ボディホイップクリーム(300g) …3,740円

・プレミアムシャンプー(360ml) …3,080円

・プレミアムコンディショナー(360ml) …3,080円

・プレミアムヘアマスク(270g) …3,960円

・リネンスプレーグランデ(250ml) …3,520円

・アロマディフューザー(80ml) …3,740円

・アロマディフューザー(210ml) …7,700円

・アロマオイル(10ml) …2,420円

＜全国のバラエティショップ等・公式オンラインストア取扱商品＞

・リッチオーデコロン(30ml) …1,870円

・ボディスプラッシュ(95ml) …1,760円

・リッチハンドクリーム(50g) …990円

・ギフトセット …1,980円

(ボディスプラッシュ95ml＋ミニリッチハンドクリーム20g)

・リッチマッサージミルク(250ml) …1,760円

※全て税込

■FERNANDA(フェルナンダ)とは

香りをひとつのきっかけとして、どんな人でも自分を大切に、自分らしく人生を楽しんでほしいという想いから生まれたフレグランスブランドです。私たちは「Do good for us & Our planet!」のスローガンを掲げ、人と地球に優しいサスティナブルフレグランスを提案しています。日本人の肌質と安全性を考慮し、化粧品製造をすべて国内で行う*、Japan Qualityのフレグランスアイテムを数多く取り揃えています。*バルク製造

■会社概要

会社名： 株式会社 FERNANDA JAPAN 代表者：流合貴之

所在地： 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 2 丁目 19

URL ： https://fernanda.jp/

■商品に関するお客様からのお問合せ先

株式会社 FERNANDA JAPAN

【メールアドレス】 info@fernanda.jp

【FERNANDA オフィシャルサイト】 https://www.fernanda.jp

【FERNANDA オフィシャルインスタグラム】 https://www.instagram.com/fernanda_jp/

【FERNANDA オフィシャルX（旧ツイッター）】 https://twitter.com/fernanda_ltd