【ウズベキスタン】ナボイ州ハティルチ地区に「日本デジタル大学（JDU）」の支部を設立へ

導入実績3,000超のeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明）は、「Japan Digital University （JDU）」と共に、ウズベキスタン共和国 ナボイ州 ハティルチ地区と3者間で連携し、同地区におけるIT人材育成とJDU支部設立に向けた取り組みを開始しました。

本件は、2025年12月に開催された「『中央アジア＋日本』ビジネスフォーラム」におけるMOU締結案件のひとつです。

フォーラム全体の開催概要および他案件については、以下のリリースをご参照ください。

「中央アジア＋日本」ビジネスフォーラムにて、現地政府・大学など7機関とMOUを締結（2025/12/22発表）

https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/45669/

本提携の背景と目的

ウズベキスタンの地方部であるハティルチ地区では、若年層への教育機会の提供と雇用創出が課題となっています。 当社は、首都タシケントで運営する「Japan Digital University （JDU）」のノウハウを地方都市へも展開し、地理的な制約に関わらず質の高い「日本型IT教育」を提供することで、同地区の発展と人材育成に貢献することを目指します。

Japan Digital University（JDU）について

2020年にウズベキスタン・タシケントに開学した、当社が設立・運営する正規の私立大学です。

「日本の質の高い教育を世界へ」というビジョンのもと、学生は現地のキャンパスに通いながら、日本の提携大学の授業をオンラインで受講します。卒業時にはウズベキスタンと日本の「2つの大学の学位」が取得可能であり、高度な日本語力とITスキルを身につけた卒業生を、即戦力として日本企業へ輩出しています。

参考：海外展開支援サービス（JDUサポート）

https://www.digital-knowledge.co.jp/solution/global/jdu/

主な取り組み内容

今後の展望

- JDUハティルチ支部の設立準備タシケントのJDU本校と連携し、ハティルチ地区内にサテライトキャンパス（支部）の設立を目指します。- ITおよび日本語教育の提供現地の学生や求職者に対し、日本のITスキルと日本語を学ぶカリキュラムを提供します。- 日本就業を見据えたキャリア支援学習修了者に対し、日本企業への就職やリモートワークでの業務委託など、具体的なキャリアパスを支援します。

ハティルチ地区におけるJDU支部の安定的な運営と、これから輩出される高度IT人材を通じて、同地区の産業発展および若者の雇用促進に貢献してまいります。

株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢や想いを共有しながら、私たちが「学びの架け橋」となり、学習環境を創造します。

私たちの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」を、より効率的かつ効果的に流通させ、受講者に届けること。そして、より良い知識社会の実現に貢献することです。これは、日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任だと考えています。

デジタル・ナレッジは、教育機関様や研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

【会社概要】

株式会社デジタル・ナレッジ

代表取締役社長 はが 弘明 ／ 代表取締役COO 吉田 自由児

本社：東京都台東区上野5丁目3番4号 eラーニング・ラボ 秋葉原

http://www.digital-knowledge.co.jp/

TEL：03-5846-2131(代表)、050-3628-9240(導入ご相談窓口)

お問い合わせフォーム：https://www.digital-knowledge.co.jp/inquiry/



