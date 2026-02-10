【徳島県　鳴門市役所】鳴門市に河合塾グループの新設校「ドルトンＸ学園高等学校」の滞在型学習拠点開設が決定！連携協定を締結しました

鳴門市役所

河合塾グループが令和9年4月に新たに開校する広域通信制高校「ドルトンＸ学園高等学校」の滞在型学習拠点を鳴門市に開設するにあたり、令和8年2月3日、河合塾グループの本社である株式会社ＫＪホールディングス・鳴門市・鳴門市教育委員会の三者で、連携協定を締結しました。

このたびの連携協定を契機に、広域通信制高校滞在型学習拠点の運営をはじめ、関係人口の創出・拡大や地域課題解決型探究学習を通じた地域活性化など、しっかりと連携を深めながら、地方創生の推進に取り組んでいきます。

「ドルトンＸ学園高等学校」

河合塾グループが令和９年４月に新たに開校する「国内外の地域拠点に滞在しての探究学習とオンラインの学び」を実現する広域通信制高校。※認可申請準備中

最大の特色は高校2年次に行う地域での探究学習で、国内外の複数の地域拠点から生徒自身が選択し、約３カ月単位で滞在（最大４～５箇所）、そのうちの１箇所として鳴門市に滞在型学習拠点を開設するものです。

主な取り組み

拠点開設に向けて連携協定を締結

（1）探究テーマ・地域フィールドワーク- 徳島ヴォルティスとのプロスポーツ盛り上げプロジェクト- 本市の元地域おこし協力隊とのミュージカル制作- 大道銀天街をはじめとした中心市街地活性化 など（2）地域での滞在型学習拠点- 本市を訪問する高校生の滞在場所として、国立大学法人鳴門教育大学の協力を得て、同大学の職員宿舎を活用予定- 高校生が集まって学習する拠点として、大道銀天街周辺の空きテナントを活用予定鳴門市役所での連携協定締結式。左から泉 理彦 鳴門市長、株式会社KJホールディングス 執行役員 古屋 輝周様、阿部 孝弘 鳴門市教育長。(1)締 結 日

令和８年２月３日

株式会社ＫＪホールディングスについて

(2)連携協力事項- 広域通信制高校滞在型学習拠点の運営に関すること- 関係人口の創出・拡大に関すること- 地域課題解決型探究学習を通じた地域活性化に関すること- 人材交流及び人材育成に関すること- 教育的課題解決に関すること

塾・予備校や中学・高等学校、専門学校をはじめ、教育に関するさまざまなサービスを展開する河合塾グループの本社です。

本社：〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-2 四谷グローバルスタディスクエア

代表：代表取締役社長 河合 英樹

WEBサイト：https://www.kawaijuku.jp/

拠点開設の経緯

鳴門市では関係人口の創出・拡大を通じた地域活性化や高等教育機関の誘致を「なると未来づくり総合戦略２０２５」に主要施策と位置づけ、積極的に推進しています。

一方で、塾・予備校事業を展開する河合塾グループでは、広域通信制高校を新たに開校するにあたり、地域での滞在型学習拠点について検討していたところです。

そこで、本市からプロスポーツやミュージカル、中心市街地活性化といった魅力ある探究テーマや高校生の滞在場所・学習拠点等について提案を行い、今回の開設に至りました。

お問い合わせ

鳴門市役所 産業振興部 商工政策課

☎088-684-1730