【医療機関向け集患支援】予約数を最大化するWEB 集客とオフライン施策を統合した集患パッケージ提供開始！

Webマーケティング支援を手掛ける株式会社グッドラフ（本社：兵庫県神戸市東灘区、代表取締役：小巻 正継）は、地域での集患競争が激化するクリニック・医療機関様向けに、Web集客（MEO/SEO/HP）とオフライン施策（内装/院内掲示/地域広報）を統合した新たな集患パッケージ「WEB集客 × オフライン施策統合プラン」の提供を開始いたします。

本プランは、患者様の「情報収集から予約、来院、そしてリピート」に至る一連の流れを最適化し、予約数の最大化と地域医療でのブランド確立を強力に支援いたします。

◆ 提供開始の背景：断片的な施策では効果が出にくい集患市場

近年、クリニックの集患は、患者様がスマートフォンやPCで口コミ、診療時間、アクセスといった情報を得るWebでの行動が起点となっています。しかし、多くのクリニックでは、MEO対策やホームページ制作といった「オンライン施策」と、看板やチラシといった「オフライン施策」が断片的に実施されており、それぞれの効果を最大化できていません。

例えば、Webでクリニックを知っても、院内の雰囲気が伝わらなければ来院には繋がりません。

この課題に対し、弊社は、オンライン・オフラインの境目なく患者様の来院を促す統合的な集患戦略の必要性を強く感じ、本パッケージの開発に至りました。地域で勝ち残るための「線」の施策を提供いたします。

◆ 統合プランで実現する主なメリット

新パッケージでは、個別の施策ではなく、集患全体の流れを最適化するための包括的なサービスを提供し、クリニック様の売上向上に直結させます。

「集患カスタマージャーニー」の設計- Webでの検索行動から、院内の動線、受付での対応まで、患者様の心理と行動に基づいた最適な接点を設計し、無駄のない集患フローを確立します。MEO（マップ検索対策）とSEOの徹底強化- 「地域名 ＋ 診療科目」での上位表示に加え、Googleビジネスプロフィールの最適化により、「いますぐ行きたい」顕在層の取り込みを強化します。オフライン施策への戦略的連動- 院内掲示物、待合室のデザイン、内装コンセプトをWebサイトのデザインや訴求内容と統一し、来院後の信頼感と満足度を飛躍的に高めます。予約システムの導入と最適化支援- 集客効果を最大化するために、オンライン予約システムの選定から導入後の運用サポートまで一貫して行い、集患施策全体の予約率向上に貢献します。

本統合プランは、Web集客に限界を感じているクリニック様や、地域で盤石な経営基盤を確立したい医療機関様に最適なソリューションです。

クリニックウェブ局長とは :https://clinic-web-kyokucho.com/【初回無料個別相談会 受付開始】

本プランの提供開始に伴い、「集患の現状分析」と「最適な統合プランニング」をテーマとした初回無料個別相談の受付を開始いたします。

ご希望の方は、下記連絡先までご連絡ください。

