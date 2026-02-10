スターレイプロダクション所属、白石乙華・小林ゆあ が 「今日、好きになりました。卒業編 2026」に参加決定!

株式会社スターレイプロダクション

スターレイプロダクション所属の女優・モデルの「白石乙華(しらいしおとは)」と、YouTubeやTikTok でクリエイターとして活動する「小林ゆあ(こばやしゆあ)」が ABEMA【今日、好きにな りました。卒業編 2026】に参加することを発表した。

継続メンバーの中でどちらも現役高校2年生として初の旅の参加になり、新規メンバーとして話題となっている。

▼今日、好きになりました。卒業編 2026

2026/2/16(月)21:00～

https://abema.go.link/iZAqe

◆白石乙華

圧倒的透明感とスタイルで今話題の現役JKモデル/女優

2025 年トレンド速報【流行りそうな人】に選出され、1 日に15 社以上の芸能事務所からスカウトされた経験も持つ。

自身のSNSでは「#おとはの準備かめら」と題した、リアルな現役高校生のヘアアレンジやメイクといった準備動画が反響を呼び、1400 万回以上再生されている動画も。

日本最大級のファッションイベント”Girls Award”や多数イベントに出演、高校生にして日本を代表するファッションショー”Japan Fashion Week”に招待されるなどモデルとしても活躍中。

TikTok：https://www.tiktok.com/@ochamacha2

Instagram：https://www.instagram.com/otoha_0210_

X：https://x.com/qua__64o

◆小林ゆあ

2008年6月4日生まれ、神奈川県出身の現役JK

インフルエンサー。

自身のTikTokでは一口食べる『#ゆあもぐ』という動画がかわいい！と反響をうみ、YouTubeでも垢抜けたいJKとしてリアルな女子高生の日常を発信中。「今日、好きになりました。卒業編 2026」に参加を発表し、突如現れた美女JKとして話題になっている。

TikTok：https://www.tiktok.com/@qua__4

Instagram：https://www.instagram.com/yua__46_

YouTube：https://youtube.com/@kobayua_channel

X：https://x.com/qua__64o