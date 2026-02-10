「ウクライナ侵攻からまもなく4年、今を語る」 ─東野篤子教授 × 喜田尚記者による現地リポート｜theLetter が特別トークセッションを開催

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、2月14日（土）にオンラインイベント「ウクライナ侵攻からまもなく4年、今を語る ─東野篤子教授 × 喜田尚記者による現地リポート」を開催します。

■ オンラインイベント「ウクライナ侵攻からまもなく4年、今を語る ─東野篤子教授 × 喜田尚記者による現地リポート」 イベント概要

ヨーロッパ国際政治を専門とする東野篤子・筑波大教授と、朝日新聞の元モスクワ支局長でウクライナの現地取材を続ける喜田尚記者による、「ウクライナの今」にフォーカスした特別トークセッション。

ロシアによるウクライナ侵攻からまもなく4年が経過します。依然として停戦は見通せず、ロシアからウクライナへの執拗な激しい攻撃は今も続き、民間人にも多くの犠牲者が出ています。ウクライナの現地では一体何が起きているのか？トランプ米大統領も関わる停戦交渉の行方は？そして、日本を含む国際社会はどのように向きあうべきなのか？専門家と記者によるリアルな現状や今後の見通しが語られます。

ウクライナの現状、国際政治の今後などに関心がある皆様に届けたいオンラインイベントです。

日時 ： 2026年2月14日（土） 20時00分 ～ 21時30分

開催形式 ： オンライン配信

参加方法 ： 「theLetter公式ニュースレター」の読者登録をし、イベントに申し込む（本イベントは読者のみ参加できます）

参加費 ： 無料

登壇者 ： 東野篤子 教授（筑波大学人文社会系教授）

喜田尚 記者（朝日新聞国際報道部記者）

＜ 登壇者紹介 ＞

イベント詳細・申込はこちら :https://news.theletter.jp/events/46

東野篤子 教授

筑波大学人文社会系教授。1971年生まれ。慶應義塾大学法学部卒業、慶應義塾大学大学院修士課程修了、英国バーミンガム大学政治・国際関係研究科博士課程修了（Ph.D＝政治学）。OECD日本政府代表部専門調査員、広島市立大学国際学部准教授などを経て、現職。専門はヨーロッパの国際関係、国際政治。著書に『変わりゆくEU 永遠平和のプロジェクトの行方』『EUの規範とパワー』などがある。

喜田尚 記者

1961年生まれ。1985年に朝日新聞入社。モスクワ、ローマ、ウィーンなどで特派員を経験。主に欧州や旧ソ連地域、紛争解決、難民問題などを担当してきた。2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻開始時にも首都キーウで取材をするなど、2014年にロシアによるウクライナ南部クリミア半島併合以来、継続的に現地取材を続けている。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

theLetter 専門インフルエンサー記事コラボレーション

著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



事例・資料のダウンロードはこちらから：https://lp.theletter.jp/showcase





theLetter マルチ配信（メディア運営企業様向け）

有料課金読者向けの記事をはじめとした専門家による高品質な記事を提携先に配信するサービスです。社会で関心の高い時事ニュースを盛り込んだ記事や専門家だからこそ実現できる深掘りされた内容を、記事単位で選びメディアサイドで配信判断が可能。これにより、企画や編集コストをかけずにPVやリピート率の向上、会員登録数の増加といったKPIの達成に寄与します。

現在は「SmartNews+」、「ITmedia」をはじめとしたメディアと提携しており、ランキングトップに入るような記事の実績もございます。

お問い合わせや担当者への相談はこちらから：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2pnmQbv-x77kGR8Gup-fJYhGgLu7LdmenqDAad4JZ1mOQAw/viewform