応対品質評価レポート自動作成ツール「AmiVoice CQM Assist」の製品サイトをオープン

株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、コンタクトセンター向け応対品質評価レポート自動作成ツール「AmiVoice CQM Assist（アミボイス シーキューエム アシスト）～POWERED by PERSOL BUSINESS PROCESS DESIGN～（以下、AmiVoice CQM Assist）」の理解促進を目的に、製品サイトをオープンしました。本サイトでは、サービスの特長や活用ポイントを分かりやすく整理してご紹介します。

■「AmiVoice CQM Assist」製品サイト

https://www.advanced-media.co.jp/lp/communication-suite/cqm-assist/

近年、コンタクトセンター業界では、モニタリング業務の負荷増大や評価基準のばらつき、管理者によるチェック工数の肥大化に加え、応対品質を可視化して平準化することの難しさなど、応対品質評価に関わるさまざまな課題が指摘されています。

そのような中、応対品質評価にかかる負荷を軽減し、現場の品質管理の効率化を実現する「AmiVoice CQM Assist」について、サービスの特長や導入メリット、活用方法などを、より深く理解いただくために、本サイトを開設しました。また、サービスのUIや販促ツールに合わせて、ピンクを基調とした親しみやすいデザインを採用し、製品ブランドのイメージの統一を図っています。

本サイトでは、「AmiVoice CQM Assist」の特長や導入効果に加え、通話内容の評価点などが表示される個人レポート、組織全体の品質傾向・評価分布・課題を把握するための組織評価レポートについて、大きな操作画面で掲載。各指標の評価基準やスコアの読み方などを、分かりやすく整理し、活用イメージがつきやすいものにしています。さらに、導入効果として、具体的な改善効果を提示することで、導入後の改善イメージをユーザーがより直感的に把握しやすい内容となっています。

「AmiVoice CQM Assist」の活用を検討される際に必要となる情報を、1つのページに集約し、モニタリング業務の効率化や評価の平準化を目指すユーザーが、導入後の活用イメージをより具体的に描いていただけるサイトとなっています。

「AmiVoice CQM Assist ver.2」3ヶ月無料キャンペーン実施中

「AmiVoice CQM Assist」の導入をご検討中のお客様向けに、最新バージョンの「AmiVoice CQM Assist ver.2」を3ヶ月無料でご利用いただけるキャンペーンを、3月31日（火）まで開催しています。

本キャンペーンは、「AmiVoice CQM Assist」とシームレスに連携可能なコンタクトセンター向けAI音声認識ソリューション「AmiVoice Communication Suite Cloud」を、新規導入されたお客様が対象です。

【キャンペーン概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/725_1_b12c82aee7df91db576ca0ecba0c4187.jpg?v=202602110451 ]

「AmiVoice CQM Assist」について

「AmiVoice CQM Assist」は、国内シェアNo.1（※1）のコンタクトセンター向けAI音声認識ソリューション「AmiVoice Communication Suite」の通話品質評価機能と連携した、応対品質評価レポート自動作成ツールとして、パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：市村 和幸 以下、パーソルビジネスプロセスデザイン）と共同開発しました。HDI-Japan（※2）が提唱する「HDIサポートセンターアナリスト（SCA）（※3）」に基づき、パーソルビジネスプロセスデザイン独自の運用ノウハウと蓄積データを取り入れて開発した評価指標を採用しています。

AI音声認識AmiVoiceがテキスト化した通話データを自動評価・採点し、オペレーターごとの個別モニタリングレポートを作成します。評価件数が限定的になりがちな従来のモニタリングと比較し、全通話の自動モニタリングが可能です。また、一定の基準で自動評価を行うため、評価者の経験やスキルに依存せず、定量的な評価基準でモニタリングを行うことができます。

https://www.advanced-media.co.jp/lp/communication-suite/cqm-assist/

「AmiVoice Communication Suite」について

「AmiVoice Communication Suite」は、国内シェアNo.1（※1）のコンタクトセンター向けリアルタイム音声認識ソリューションです。通話内容の全文テキスト化に加え、感情解析機能、話題抽出機能、管理者による複数通話の同時モニタリング、資料表示による電話応対者支援など、多数の機能を備えており、通話内容の可視化と応対品質向上を支援します。

クラウド版/オンプレミス版、リアルタイム認識処理/バッチ認識処理をご用意し、コンタクトセンターの席数・規模に関わらず、柔軟な運用が可能です。

https://www.advanced-media.co.jp/lp/communication-suite/

※1 出典：ITR「ITR Market View：画像・音声認識市場2024」音声認識市場―コンタクトセンター業務向けベンダー別売上金額シェア（2024年度予測）

※2 HDI-Japan（運営：シンクサービス株式会社）は、格付けベンチマーキングやサポートスタッフとサポートセンター向けの国際認定プログラム及び関連トレーニングコース等を提供しているメンバーシップ団体

https://www.hdi-japan.com/

※3 サポートセンターアナリスト（SCA）とは、顧客にとって最初の連絡先であるサポート担当者として、効果的なサービス提供の為の問題解決、対応手順、コミュニケーションスキル等を示した国際スタンダード

https://www.hdi-japan.com/hdi/certification/tr_sca.asp

【本件のお問い合わせ】

株式会社アドバンスト・メディア

CTI事業部

MAIL：info@advanced-media.co.jp

https://www.advanced-media.co.jp/