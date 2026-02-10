#16 西田公陽選手 熊本ヴォルターズへ期限付移籍のお知らせ
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
この度、#16 西田公陽選手の熊本ヴォルターズへの期限付移籍が決定しましたので、お知らせいたします。
(移籍期限：2026年2月10日~2026年6月30日(火)まで)
#16 西田公陽選手 コメント
この度、熊本ヴォルターズに期限付き移籍をすることになりました。
まずはじめに、チャンピオンシップも控えた大事な試合が続きますが、自分の意思を尊重し理解をしてくださった佐古チームディレクターをはじめ、ライアンHC、クラブ関係者の皆さまに感謝します。
三河でプロキャリアをスタートし、成長の手応えを感じていますがプレータイムが連動せず苦しい時間を過ごしていました。実力が足りないといえばそれまでですが、天皇杯の決勝の舞台をベンチから見つめる心の中には複雑な悔しさが交錯しました。そして、あの光景は自分を成長させるための行動をおこす決断に至りました。
いざ、チームを離れることが現実となると寂しいですが、この決断を正解にするために、そして今まで三河を、西田公陽を応援してくださったファン、ブースターの皆さまのためにも、覚悟を持って頑張りたいと思っています。
必ず成長して帰ってきます。
これからもシーホース三河のご青援をよろしくお願いいたします！
