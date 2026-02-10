『機動警察パトレイバー』より、泉野明とイングラムの香水が登場！

フェアリーテイル株式会社

香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)は、『機動警察パトレイバー』より、泉野明とイングラムをイメージした香水が登場！


2月6日（金）より当社オンラインストア「DREAMING　PRINCESS」および、Amazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」で予約販売を開始します。




パトレイバーとして初の香水が登場！


『機動警察パトレイバー』とは、企画集団『ヘッドギア』のメンバーによる、1980年代における近未来の東京を舞台にしたロボットアニメ・小説等のマルチメディアプロジェクトです。



＜STORY＞


ロボット技術の躍進によって生まれた汎用人間型作業機械「レイバー」が、あらゆる分野に普及している20世紀末。首都、東京では、1995年に起きた直下地震からの復興と、東京湾に大堤防を建設する国家事業「バビロンプロジェクト」が生み出した大量需要によって、無数のレイバーが稼働していた。しかしレイバーの急速な普及は、レイバーに関連する事故や、レイバーを用いた犯罪――「レイバー犯罪」という新種の社会的脅威を生み出す。これに対抗するため警視庁は、本庁警備部内に特殊車輌二課を創設。通称“特車二課パトロールレイバー中隊”「パトレイバー」がここに誕生した。


さらに警視庁は特車二課に警察任務用として開発された新機種、篠原重工製98式AV-イングラムの導入を決断。合わせて、新機種を運用する第2小隊の増設も決定される。


しかし、その栄光ある第2小隊に配属されたのは、



昼行灯で何を考えているかわからない水虫の隊長、後藤喜一


機械フェチだがソフトにはからきし疎い1号機操縦担当、泉野明


大手レイバー企業御曹司で皮肉屋の1号機指揮担当、篠原遊馬


正規の教育を受けた警官ながら、粗暴でトリガーハッピーな2号機操縦担当、太田功


唯一の妻帯者で、胃薬を手放せない気弱な元サラリーマン、進士幹泰


その体格ゆえレイバーに搭乗できない悲劇の巨人、山崎ひろみ


実は太田よりも危険なクールビューティー、香貫花・クランシー


優秀な警察官だがただならぬ過去を抱えた、熊耳武緒



という、良く言えば個性豊かな――悪く言えば、真っ当な警察官らしからぬ面々ばかりであった。精鋭になるか、はたまた独立愚連隊になるか――前途多難な特車二課第2小隊活躍の物語が今、始まった。




機動警察パトレイバー　オードパルファム　泉野明






泉野明をイメージした香水です。


トップノートのレモン＆アップルの明るく爽やかな香りは、野明の元気で素直な性格のようです。


バンブーやジャスミンが合わさるミドルノートは、東京で奮闘する主人公（ヒロイン）らしい凛とした一面を感じさせます。


ラストノートに広がるムスキーノートは、野明の仲間やイングラムへの愛情、信念を感じるようです。



香調：フルーティーフローラル


＜香りイメージ＞


トップノート：レモン、アップル、グレープフルーツ


ミドルノート：ジャスミン、バンブー、ローズ


ラストノート：シダーウッド、アンバー、ムスク




機動警察パトレイバー　オードパルファム　イングラム






イングラムの香水は鮮烈なスパイスの効いたＦＲＰの軽やかさをイメージしています。


グリーンノートがベースの心地よいスパイシーなフルーティーノートです。泉野明の頼れる相棒として、東京を守るイングラムの力強さを感じます。



香調：スパイシーフルーティーノート


＜香りイメージ＞


トップノート：ベルガモット、マンダリン、バイオレットリーフ


ミドルノート：カルダモン、ラベンダー、アイリス


ラストノート：シダーウッド、ベチバー、ホワイトムスク




【商品概要】

商品名 ：機動警察パトレイバー オードパルファム　泉野明


容量 ：50ml 　　


原産国 ：日本 　　


成分 ：エタノール、香料、水　　


価格 ：4,950円（税込）　



商品名 ：機動警察パトレイバー　オードパルファム　イングラム


容量　　：75ml


原産国 ：日本 　　　　　　


成分　 ：エタノール、香料、水


価格 ：4,950円（税込）　




機動警察パトレイバー　公式サイト：https://patlabor.tokyo/



機動警察パトレイバー　公式X：https://x.com/patlabor0810



フェアリーテイル株式会社　機動警察パトレイバー　商品ページ：https://fairytail.jp/products/patlabor/parfum/



フェアリーテイル株式会社　X：https://x.com/fairytailparfum







【フェアリーテイル株式会社】


フェアリーテイル株式会社は、アニメ、特撮キャラクターのほか、俳優、タレント、アイドルらの香水の企画販売を手掛け、香りを通して、作品や個の世界観に没入し、その人を身近に感じられるようにすることを信念としています。



【会社概要】


社名：FAIRYTAIL株式会社


代表取締役：熊谷勇希


所在地：東京都港区赤坂7丁目11-7 三共赤坂ビル


コーポレートサイト ：https://fairytail.jp/