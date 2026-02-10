『機動警察パトレイバー』より、泉野明とイングラムの香水が登場！

フェアリーテイル株式会社※リリース内の画像をご使用の際はクレジットの記載をお願いいたします。(C)HEADGEAR

香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)は、『機動警察パトレイバー』より、泉野明とイングラムをイメージした香水が登場！

2月6日（金）より当社オンラインストア「DREAMING PRINCESS」および、Amazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」で予約販売を開始します。

パトレイバーとして初の香水が登場！

『機動警察パトレイバー』とは、企画集団『ヘッドギア』のメンバーによる、1980年代における近未来の東京を舞台にしたロボットアニメ・小説等のマルチメディアプロジェクトです。

＜STORY＞

ロボット技術の躍進によって生まれた汎用人間型作業機械「レイバー」が、あらゆる分野に普及している20世紀末。首都、東京では、1995年に起きた直下地震からの復興と、東京湾に大堤防を建設する国家事業「バビロンプロジェクト」が生み出した大量需要によって、無数のレイバーが稼働していた。しかしレイバーの急速な普及は、レイバーに関連する事故や、レイバーを用いた犯罪――「レイバー犯罪」という新種の社会的脅威を生み出す。これに対抗するため警視庁は、本庁警備部内に特殊車輌二課を創設。通称“特車二課パトロールレイバー中隊”「パトレイバー」がここに誕生した。

さらに警視庁は特車二課に警察任務用として開発された新機種、篠原重工製98式AV-イングラムの導入を決断。合わせて、新機種を運用する第2小隊の増設も決定される。

しかし、その栄光ある第2小隊に配属されたのは、

昼行灯で何を考えているかわからない水虫の隊長、後藤喜一

機械フェチだがソフトにはからきし疎い1号機操縦担当、泉野明

大手レイバー企業御曹司で皮肉屋の1号機指揮担当、篠原遊馬

正規の教育を受けた警官ながら、粗暴でトリガーハッピーな2号機操縦担当、太田功

唯一の妻帯者で、胃薬を手放せない気弱な元サラリーマン、進士幹泰

その体格ゆえレイバーに搭乗できない悲劇の巨人、山崎ひろみ

実は太田よりも危険なクールビューティー、香貫花・クランシー

優秀な警察官だがただならぬ過去を抱えた、熊耳武緒

という、良く言えば個性豊かな――悪く言えば、真っ当な警察官らしからぬ面々ばかりであった。精鋭になるか、はたまた独立愚連隊になるか――前途多難な特車二課第2小隊活躍の物語が今、始まった。

機動警察パトレイバー オードパルファム 泉野明

泉野明をイメージした香水です。

トップノートのレモン＆アップルの明るく爽やかな香りは、野明の元気で素直な性格のようです。

バンブーやジャスミンが合わさるミドルノートは、東京で奮闘する主人公（ヒロイン）らしい凛とした一面を感じさせます。

ラストノートに広がるムスキーノートは、野明の仲間やイングラムへの愛情、信念を感じるようです。

香調：フルーティーフローラル

＜香りイメージ＞

トップノート：レモン、アップル、グレープフルーツ

ミドルノート：ジャスミン、バンブー、ローズ

ラストノート：シダーウッド、アンバー、ムスク

機動警察パトレイバー オードパルファム イングラム

イングラムの香水は鮮烈なスパイスの効いたＦＲＰの軽やかさをイメージしています。

グリーンノートがベースの心地よいスパイシーなフルーティーノートです。泉野明の頼れる相棒として、東京を守るイングラムの力強さを感じます。

香調：スパイシーフルーティーノート

＜香りイメージ＞

トップノート：ベルガモット、マンダリン、バイオレットリーフ

ミドルノート：カルダモン、ラベンダー、アイリス

ラストノート：シダーウッド、ベチバー、ホワイトムスク

【商品概要】

商品名 ：機動警察パトレイバー オードパルファム 泉野明

容量 ：50ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール、香料、水

価格 ：4,950円（税込）

商品名 ：機動警察パトレイバー オードパルファム イングラム

容量 ：75ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール、香料、水

価格 ：4,950円（税込）

機動警察パトレイバー 公式サイト：https://patlabor.tokyo/

機動警察パトレイバー 公式X：https://x.com/patlabor0810

フェアリーテイル株式会社 機動警察パトレイバー 商品ページ：https://fairytail.jp/products/patlabor/parfum/

フェアリーテイル株式会社 X：https://x.com/fairytailparfum

【フェアリーテイル株式会社】

フェアリーテイル株式会社は、アニメ、特撮キャラクターのほか、俳優、タレント、アイドルらの香水の企画販売を手掛け、香りを通して、作品や個の世界観に没入し、その人を身近に感じられるようにすることを信念としています。

【会社概要】

社名：FAIRYTAIL株式会社

代表取締役：熊谷勇希

所在地：東京都港区赤坂7丁目11-7 三共赤坂ビル

コーポレートサイト ：https://fairytail.jp/