【参加無料】2月25日（水）～学びの好循環を生む職場へ～気運の定着と仕組みで回す、労使協働のリ・スキリング循環モデル～シンポジウム開催のご案内

厚生労働省委託事業 キャリア形成・リスキリング推進事業（以下「本事業」といいます）は、この度2月25日（水）に企業・人材育成のご担当者様に向けて「職場における学び・学び直し促進 第6回シンポジウム」を会場／オンラインのハイブリッドにて実施いたします。

社会や企業を取り巻く環境が大きく変化する中、「学び・学び直し（リ・スキリング）」の重要性が増しています。

職場ではこのような悩み、お持ちではありませんか？

・職場において、まずどのように従業員に学び直しを普及してよいか、"学びたい"をどう引き出すかがわからない。

・学び直しを社内で普及しているつもりだが、なかなかよい循環として広がらない。

・制度をうまく活用し、動き続ける仕組みにつなげていきたい。

本シンポジウムでは「学びの好循環を生む職場へ」をテーマに、有識者講演と企業事例を通じて、従業員の成長意欲を高め、学びが継続する仕組みづくりを探ります。パネルディスカッションでは、導入段階でのつまずきや制度の形骸化を防ぐ工夫など、現場の課題に即した実践的な議論を展開。ぜひご参加ください。

シンポジウム詳細はこちら :https://manabi-naoshi.mhlw.go.jp/symposium/?utm_source=PRTIMES&utm_campaign=sym225_pr

＜プログラム＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155536/table/27_1_5940980b979f7243412645b2eaaa441f.jpg?v=202602110151 ]

＜開催情報＞

・開催日時：2026年2月25日（水） 14:30～16:30（申込締切：2月24日（火）17:00迄）

・開催形式：オンライン（YouTubeライブ配信）／対面（東京都千代田区）

・会 場：トラストシティ カンファレンス・丸の内 Room 5（東京都千代田区）

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館11階

※JR東京駅 八重洲北口改札を出て左方向、日本橋口より徒歩1分

東京メトロ 丸の内線・東西線・千代田線・半蔵門線 大手町駅 B9b出口より徒歩1分

東京メトロ 銀座線・東西線／都営浅草線 日本橋駅 A3出口より徒歩4分

※オンライン参加の場合、参加用URLはお申し込み後にご案内いたします

・参 加 費：無料

・お問合先：キャリア形成・リスキリング推進事業 事務局

メールアドレス／ sym.carigaku@pasona.co.jp

・主 催：厚生労働省 人材開発統括官 人材開発政策担当参事官室

＜登壇者情報＞

法政大学教授 兼(株)日本総合研究所客員研究員

山田 久氏

87年住友銀行（現三井住友銀行）入行後、93年より日本総合研究所出向。調査部長兼チーフエコノミスト、理事、副理事長などを歴任し、23年から法政大学経営大学院教授。25年から法政大学人間環境学部教授を兼務。京都大学博士（経済学）。主要著書に『賃上げ立国論』（日本経済新聞出版社、2020年）『失業なき雇用流動化 成長への新たな労働市場改革』（慶応義塾大学出版会、2016年）。公職として、労働政策審議会労働政策基本部会委員、内閣府男女共同参画推進連携会議議員等。

好循環する学び・学び直しの先進事例企業２社が登場

登壇企業１.：NTTドコモビジネス株式会社

ご登壇者：ヒューマンリソース部 人材・組織開発部門 担当課長 加藤 裕貴 氏

従業員数：9,350名 ／ 業種：通信業

グッドキャリア企業アワード2022 イノベーション賞（厚生労働省人材開発統括官表彰）受賞。

社員一人ひとりの「個」にフォーカスし、現場マネージャーにも寄り添いながら自律的なキャリア形成支援を推進。キャリアデザイン室で3,000人超のキャリア面談を実施し、7割以上でポジティブな行動変容を導いたノウハウは、独自の手法「発奮・スタンスセオリー」として虎の巻に。受賞から数年。その後、取組はどのように進化し、現場や社員にどんな変化をもたらしているのか。今あらためて、その実践と成果が注目されています。

ぜひ本シンポジウムで、人材育成の“現在地”と“これから”をお聞きください。

登壇企業２.：マコー株式会社

ご登壇者：総務部 部長代理 浅田 淳 氏

従業員数：100～300名／業種：機械・製造業

ウェットブラスト技術のリーディングカンパニーとして、 幅広い産業の表面処理を支えるマコー株式会社。

「人を磨き、人を創る」という理念を掲げ、掛け声に終わらない実践として、独自の教育制度を構築。 社員が自分で学びの内容を選べる“カフェテリア研修”により、技術力と専門性をさらに磨ける環境を整え、働きやすく成長しやすい職場づくりを推進しています。

社員の声を大切にし、挑戦と成長が連鎖する組織を目指しています。

技術革新と人材育成の両輪で前進する同社の取組を、ぜひシンポジウムでご注目ください。

