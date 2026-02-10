麻宮騎亜先生の描き下ろしイラストを使用した「ウルトラマンゼロ＆ウルトラセブン」、「ウルトラマンゼロ＆ウルトラマンレオ」の商品が登場！
※リリース内の画像をご使用の際はクレジットの記載をお願いいたします。(C)円谷プロ
香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)は、 麻宮騎亜先生の描き下ろしイラストを使用した「ウルトラマンゼロ＆ウルトラセブン」、「ウルトラマンゼロ＆ウルトラマンレオ」の商品を発売します。
新商品のラインナップは、香水セット2種類と、クリアファイル2種類となります。
当社オンラインストア「DREAMING PRINCESS」および、Amazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」では2026年2月6日(金)より予約販売を開始します。
（各アクリルスタンド、アクリルパネルは現在発売中となります。）
セブンの息子でレオの弟子…無限大の可能性を秘めたウルトラマンゼロ
ウルトラマンゼロは、2009年公開の映画『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』で初登場したウルトラヒーローです。
登場から15年以上が過ぎた現在も、イベントや映像作品への登場だけでなく主役映画も制作発表されるなど、活躍の場が尽きないヒーローです。
無敵の親子オードパルファム～ウルトラマンゼロ＆ウルトラセブン香水SET～
ウルトラセブンとウルトラマンゼロ親子の香水が、2本セットの使いやすいミニボトルサイズ（15ml）で登場です。
ウルトラマンゼロ オードパルファム
無限大の可能性を秘めた勇者、ウルトラマンゼロをイメージした香水です。
若々しさを感じるシトラスのトップノートは、ただただ純粋な力だけを求めた、若き日のゼロをイメージしています。
甘く開花したかのようなフローラルなミドルノートは、力を追い求めるのではなく、愛するコトや守るモノを知り、仲間を思いやり守るために強さを探求する、自身の原点を見出し立ち返ったゼロの成長の様です。
ホワイトムスクがドライダウンしていくラストノートは、限界を超えてこれからも突き進むゼロを感じ取れます。
香調：ウッディマリンノート
＜香りイメージ＞
トップノート：レモン、グレープフルーツ、ベルガモット
ミドルノート：コリアンダー、シクラメン、フリージア
ラストノート：オークモス、ホワイトムスク、サンダルウッド
ウルトラセブン オードパルファム
真紅のファイター、ウルトラセブンをイメージした香水です。
クラリセージと深みのあるフゼアが組み合わさった複雑なトップノートは、光の国の禁忌を犯したゼロから、ウルトラマンとしての力と資格を剥奪せざるをえなかったセブンの憂愁の様です。
アーモンドの穏やかな甘さと、ビターオレンジのドライな苦みをともに感じるミドルノートは、セブンがゼロの名前に込めた願いと、その願いに伴い自身がゼロの父親であることを名乗り出ず、踏みとどまったセブンの心情を想起させます。
カシミアムスクの優しくあたたかな甘さが出たラストノートは、修業・成長したゼロと対面し、ついに父親として息子を抱きしめたセブンの心からの悦びを感じ取れます。
香調：ウッディ＆フルーティノート
＜香りイメージ＞
トップノート：クラリセージ、ベルガモット、ラベンダー、フゼア
ミドルノート：アーモンド、ビターオレンジ、バニラ、レザー
ラストノート：カシミアムスク、トンカビーン、アンバー
炎の師弟オードパルファム～ウルトラマンゼロ＆ウルトラマンレオ香水SET～
ウルトラマンレオとウルトラマンゼロ師弟の香水が、2本セットの使いやすいミニボトルサイズ（15ml）で登場です。
ウルトラマンゼロ オードパルファム
無限大の可能性を秘めた勇者、ウルトラマンゼロをイメージした香水です。
若々しさを感じるシトラスのトップノートは、ただただ純粋な力だけを求めた、若き日のゼロをイメージしています。
甘く開花したかのようなフローラルなミドルノートは、力を追い求めるのではなく、愛するコトや守るモノを知り、仲間を思いやり守るために強さを探求する、自身の原点を見出し立ち返ったゼロの成長の様です。
ホワイトムスクがドライダウンしていくラストノートは、限界を超えてこれからも突き進むゼロを感じ取れます。
香調：ウッディマリンノート
＜香りイメージ＞
トップノート：レモン、グレープフルーツ、ベルガモット
ミドルノート：コリアンダー、シクラメン、フリージア
ラストノート：オークモス、ホワイトムスク、サンダルウッド
ウルトラマンレオ オードパルファム
宇宙拳法の達人、ウルトラマンレオをイメージした香水です。
マンダリンが甘く温かく香るトップノートは、かつての師であるセブンからの信頼を得てゼロを託された、ベテランとしてのレオをイメージしています。
コリアンダーのスパイシーさと、フリージアの甘みのバランスが保たれたミドルノートは、ゼロの肉体面だけではなく精神面をも鍛錬し、「守るために戦う」ことをゼロに気付かせるほどの技量を持つレオの手腕の様です。
ホワイトシダーのあたたかさが感じられるラストノートは、ゼロの師匠でありながら、これからも自身も成長を重ねさらに強くなっていくレオを想起させます。
香調：エメラルドマリンノート
＜香りイメージ＞
トップノート：パーシモン、マンダリン、ベルガモット、スイートピー
ミドルノート：コリアンダー、フリージア
ラストノート：ホワイトムスク、ホワイトシダー、オークモス
ウルトラマンゼロ＆ウルトラセブン クリアファイル、ウルトラマンゼロ＆ウルトラマンレオ クリアファイル
麻宮騎亜先生の描き下ろしイラストを使用したクリアファイルです。
※●年●月●日(●)より予約販売開始予定です
ウルトラマンゼロ＆ウルトラセブン アクリルパネル、ウルトラマンゼロ＆ウルトラマンレオ アクリルパネル
麻宮騎亜先生の描き下ろしイラストを使用したアクリルパネルです。
※現在発売中です
ウルトラマンゼロ＆ウルトラセブン アクリルスタンド、ウルトラマンゼロ＆ウルトラマンレオ アクリルスタンド
麻宮騎亜先生の描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドです。
※現在発売中です
【ウルトラマンゼロ＆ウルトラセブン、ウルトラマンゼロ＆ウルトラマンレオ 商品ラインナップ】
■無敵の親子オードパルファム～ウルトラマンゼロ＆ウルトラセブン香水SET～
セット内容：ウルトラマンゼロ オードパルファム＋ウルトラセブン オードパルファム
価格：5,500円（税込）
容量：15ml×2
成分：エタノール、香料、水
原産国：日本
■炎の師弟オードパルファム～ウルトラマンゼロ＆ウルトラマンレオ香水SET～
セット内容：ウルトラマンゼロ オードパルファム＋ウルトラマンレオ オードパルファム
価格：5,500円（税込）
容量：15ml×2
成分：エタノール、香料、水
原産国：日本
■ウルトラマンゼロ＆ウルトラセブン クリアファイル
価格：660円（税込）
サイズ：A4
■ウルトラマンゼロ＆ウルトラマンレオ クリアファイル
価格：660円（税込）
サイズ：A4
■ウルトラマンゼロ＆ウルトラセブン アクリルパネル
価格：2,200円（税込）
材質：アクリル樹脂
■ウルトラマンゼロ＆ウルトラマンレオ アクリルパネル
価格：2,200円（税込）
材質：アクリル樹脂
■ウルトラマンゼロ＆ウルトラセブン アクリルスタンド
価格：1,980円（税込）
材質：アクリル樹脂
■ウルトラマンゼロ＆ウルトラマンレオ アクリルスタンド
価格：1,980円（税込）
材質：アクリル樹脂
円谷プロ公式サイト「円谷ステーション」：https://m-78.jp/(https://m-78.jp/)
円谷プロダクション 公式X：https://x.com/tsuburayaprod(https://x.com/tsuburayaprod)
フェアリーテイル株式会社 ウルトラマンゼロ商品ページ：https://fairytail.jp/products/ultraman/zero/
フェアリーテイル株式会社 X：https://x.com/fairytailparfum(https://x.com/fairytailparfum)
※画像はイメージです。
【フェアリーテイル株式会社】
フェアリーテイル株式会社は、アニメ、特撮キャラクターのほか、俳優、タレント、アイドルらの香水の企画販売を手掛け、香りを通して、作品や個の世界観に没入し、その人を身近に感じられるようにすることを信念としています。
【会社概要】
社名：フェアリーテイル株式会社
代表取締役：熊谷勇希
所在地：東京都港区赤坂7丁目11-7 三共赤坂ビル
コーポレートサイト ：https://fairytail.jp/